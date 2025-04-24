什么是应用程序保护？

应用程序是供用户执行特定任务的软件应用程序，而 API（应用程序编程接口）是一组编程指令和标准，用于访问基于 Web 的软件应用程序。API 给应用程序提供了彼此交互的途径，也给开发人员提供了访问其他应用程序的数据和功能的方法。
应用程序保护相关挑战
许多安全团队都已经认识到，成功保护现代 Web 应用程序和 API 的难度与日俱增。应用程序变得日益复杂，随着基于微服务的架构的进一步普及，这一情况愈发严重。几乎所有在线互动都涉及到 API，这给黑客创造了新的潜在入侵点，扩大了企业的攻击面。目前有成千上万的已知 Web 漏洞威胁着应用程序和 API，而且每一天，攻击者都在发现可供利用的新漏洞。
攻击媒介不断发展演变，这让应用程序保护任务变得更加困难。当今的网络犯罪分子在筹划各种复杂的攻击活动，并在活动中结合了多种攻击媒介，包括僵尸网络、分布式拒绝服务 (DDoS) 租用，以及 Web 应用程序、移动应用程序、API 和客户端服务器中的漏洞攻击。
Akamai 为您倾力打造全方位安全防护。为此，我们推出了一款应用程序安全解决方案 Akamai App & API Protector。这是一款基于云端的产品，可增强和简化数据保护，保护企业免受各类网络和应用层威胁的侵扰，同时减少相关工作量和开销。
应用程序安全威胁不断增加
应用程序和 API 对业务的成功越来越重要。员工、合作伙伴、提供商、客户和其他用户依赖各种应用程序来沟通联络、开展协作及处理业务。近年来，企业依靠 API 为移动应用程序、物联网 (IoT)、内部应用程序、合作伙伴应用程序、云端客户服务等提供支持，API 的使用量随之迅速增加。
企业越是依赖应用程序和 API，这些数字资产对攻击者的吸引力就越大。如今，攻击者会使用自动爬虫程序随机爬取网站内容，寻找应用程序中可以利用的漏洞，从而访问数据库、将恶意文件加载到 Web 服务器上，或是利用海量流量造成服务器停机。
为了提高应用程序安全性，IT 团队的传统方法是使用云端 API 和 Web 应用程序保护解决方案抵御攻击。但这些技术往往依赖 Web 应用程序防火墙 (WAF) 来检查所有网络流量并阻止恶意软件。随着应用程序的调整、威胁的演变以及更新的推出，为了阻止应用程序和 API 攻击，同时允许合法流量通过，云安全团队必须不断调整和重新配置防火墙。这项任务需要技能娴熟的员工，因此这些应用程序安全解决方案可能很难扩展。结果造成应用程序保护策略快速过时，而防火墙缺乏区分误报与真实攻击的能力也让安全团队饱受警报疲劳之苦。
为实现有效的应用程序保护，显然需要一种更简单、有效的方法来辨别和阻止应用层攻击。
Akamai 助您保护应用程序
Akamai App & API Protector 是一款云端解决方案，旨在应对基于 WAF 的应用程序保护机制中存在的挑战。这款 Akamai 解决方案以简单为设计宗旨，能帮助您的团队采用完全无需干预的方式保护应用程序和 API。从自助式入门向导到自主调整建议，App & API Protector 可为应用程序安全的许多方面实现自动化，同时通过一整套强大的保护措施，为整体 Web 和 API 资产及操作系统提供保护。
这款应用程序保护解决方案的特点包括：
全面安全保障。App & API Protector 运用自适应安全引擎的强大力量，融合了众多业界卓越的核心技术，包括 Web 应用程序防火墙、 API 安全、爬虫程序抵御和 DDoS 防护等。
易于使用。我们的技术秉承以客户为中心的理念，打造出色的身份验证机制，提供真正方便易用的统一应用程序安全解决方案。
自适应保护。我们的自适应安全引擎可为每个请求指定威胁分数——分数越高，为各应用程序提供的保护就越严格。我们可以根据威胁级别动态调整保护措施，并借此成功识别出规避性极高的攻击，同时显著降低误报率。
威胁情报。我们拥有出色的全球大型边缘平台，客户涵盖互联网上许多频繁受到攻击的网站。这让我们可以监测每天超过 1,600 万次 Web 应用程序攻击、120 亿次爬虫程序请求以及超过 2.8 亿次爬虫程序登录。我们的威胁研究人员和数据科学家每天分析超过 300 TB 的新攻击数据，借此开展分析研究并提供真知灼见，帮助我们通过主动、可预测的方式阻止常见和高度复杂的攻击。
高级 API 功能。App & API Protector 可自动发现网络流量中的各种已知、未知和多变的 API。更高的监测能力有助于帮您抵御隐蔽的攻击，并揭示超出预期的变化。发现新的 API 时，您只需点击几下即可轻松登记。
App & API Protector 的优势
Akamai App & API Protector 可为贵公司提供独特优势。
广泛的应用程序保护
在 Akamai 的支持下，您可以保护所有网站、应用程序和 API，抵御各类威胁，包括自动僵尸网络攻击、大规模 DDoS 攻击、注入式攻击、API 攻击等。
易于维护
自动更新可确保提供强有力的安全保障，而自动自调优可将误报减少到原本的五分之一，减轻警报疲劳现象，让您的团队可以专注于真正的攻击，而不必为虚假警报浪费精力。
更强的 API 安全性
自动发现漏洞并保护 API，包括针对 OWASP 十大 API 安全漏洞的保护。
在一款产品内整合全面功能
Akamai 安全平台汇集 Web 应用程序和 API 保护、爬虫程序监测和抵御、SIEM 连接器、Web 优化、DDoS 防护、API 加速、边缘计算功能，还支持通过 Akamai Intelligent Edge Platform 访问数以千计的 DNS 服务器。
常见问题
应用程序保护是一项安全防护任务，可防止网络犯罪分子有针对性地利用应用程序中的漏洞，进而非法访问企业的 IT 生态系统、敏感数据、证书和其他数字资产。
即便竭尽全力，企业应用程序软件开发人员日常发布的应用程序和 API 也难免存在漏洞，而这会给网络犯罪分子带来可乘之机。目前，已知的应用程序漏洞数量已超过 180,000 个，而且每天都会发现新的漏洞。要在这样的威胁环境中保护应用程序，需要采用多层式安全方法，以便能够抵御多种不同类型的攻击，包括自动僵尸网络、DDoS 攻击、基于 API 的攻击和 Web 应用程序攻击。
WAAP 是 Web 应用程序和 API 保护的缩写，这是一种旨在保护 Web 应用程序和 API 免受各种日益复杂的网络攻击的安全技术。
客户为什么选择 Akamai
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。