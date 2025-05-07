¿Qué es la protección de aplicaciones?

A muchos equipos de seguridad les resulta cada vez más difícil proteger con éxito las aplicaciones web y las API modernas. Las aplicaciones son cada vez más complejas, especialmente con la creciente adopción de la arquitectura basada en microservicios. Las API participan en prácticamente todas las interacciones online, lo que amplía la superficie de ataque de una organización mediante la creación de nuevos puntos de entrada potenciales para los hackers. En conjunto, las aplicaciones y las API están plagadas de miles de vulnerabilidades web conocidas, y los atacantes están descubriendo nuevas debilidades de las que se pueden aprovechar cada día.

La tarea de la protección de aplicaciones se dificulta aún más debido a la naturaleza cambiante de los vectores de ataque. Los ciberdelincuentes actuales están diseñando campañas sofisticadas que combinan botnets, ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) de alquiler y ataques de las vulnerabilidades en aplicaciones web, aplicaciones móviles, API y servidores del lado del cliente.

Akamai puede ser de gran ayuda. Nuestra solución de seguridad de aplicaciones, Akamai App & API Protectores una oferta basada en la nube que mejora y simplifica la protección de datos para defender su organización de una amplia gama de amenazas en las capas de red y de aplicación, con menos esfuerzo y coste.

El aumento de las amenazas de la seguridad de las aplicaciones

Las aplicaciones y las API son cada vez más importantes para el éxito empresarial. Los empleados, partners, proveedores, clientes y otros usuarios confían en una amplia gama de aplicaciones para comunicarse, colaborar y hacer negocios. El uso de las API ha aumentado en los últimos años, ya que las organizaciones confían en ellas para impulsar las aplicaciones móviles, el Internet de las cosas (IoT), las aplicaciones internas, las aplicaciones de partners, los servicios de atención al cliente basados en la nube y mucho más.

Cuanto más confían las organizaciones en las aplicaciones y las API, más atractivos son estos activos digitales para los atacantes. Actualmente, los atacantes utilizan bots automatizados para rastrear sitios web de forma aleatoria, buscando vulnerabilidades en las aplicaciones que pueden utilizar para acceder a una base de datos, cargar archivos maliciosos en un servidor web o colapsar un servidor con una cantidad abrumadora de tráfico.

Para mejorar la seguridad de las aplicaciones, los equipos de TI han recurrido tradicionalmente a soluciones de protección de aplicaciones web y API basadas en la nube para mitigar los ataques. Sin embargo, estas tecnologías tienden a depender de firewalls de aplicaciones web (WAF) que inspeccionan todo el tráfico web y bloquean el malware. Para detener los ataques a aplicaciones y API, a la vez que se permite el flujo de tráfico legítimo, los equipos de seguridad en la nube deben ajustar y reconfigurar constantemente los firewall a medida que las aplicaciones cambian, las amenazas evolucionan y las actualizaciones están disponibles. Dado que esta tarea requiere el trabajo de personal altamente cualificado, escalar estas soluciones de seguridad de aplicaciones puede ser extremadamente difícil. Como resultado, las políticas de protección de aplicaciones se quedan obsoletas rápidamente y los equipos de seguridad sufren una saturación de alertas, ya que los firewalls no diferencian correctamente los falsos positivos de los ataques reales.

Es evidente que una protección óptima de las aplicaciones requiere un enfoque más sencillo y eficaz para identificar y bloquear los ataques en la capa de aplicación.