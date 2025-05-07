¿Qué es la protección de aplicaciones?

Una aplicación es una aplicación de software que realiza tareas específicas para el usuario, mientras que una API (interfaz de programación de aplicaciones) es un conjunto de instrucciones y estándares de programación para acceder a una aplicación de software basada en la web. Una API proporciona los medios para que las aplicaciones interactúen entre sí y para que los desarrolladores accedan a los datos y funciones de otras aplicaciones.
El reto de la protección de aplicaciones
A muchos equipos de seguridad les resulta cada vez más difícil proteger con éxito las aplicaciones web y las API modernas. Las aplicaciones son cada vez más complejas, especialmente con la creciente adopción de la arquitectura basada en microservicios. Las API participan en prácticamente todas las interacciones online, lo que amplía la superficie de ataque de una organización mediante la creación de nuevos puntos de entrada potenciales para los hackers. En conjunto, las aplicaciones y las API están plagadas de miles de vulnerabilidades web conocidas, y los atacantes están descubriendo nuevas debilidades de las que se pueden aprovechar cada día.
La tarea de la protección de aplicaciones se dificulta aún más debido a la naturaleza cambiante de los vectores de ataque. Los ciberdelincuentes actuales están diseñando campañas sofisticadas que combinan botnets, ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) de alquiler y ataques de las vulnerabilidades en aplicaciones web, aplicaciones móviles, API y servidores del lado del cliente.
Akamai puede ser de gran ayuda. Nuestra solución de seguridad de aplicaciones, Akamai App & API Protectores una oferta basada en la nube que mejora y simplifica la protección de datos para defender su organización de una amplia gama de amenazas en las capas de red y de aplicación, con menos esfuerzo y coste.
El aumento de las amenazas de la seguridad de las aplicaciones
Las aplicaciones y las API son cada vez más importantes para el éxito empresarial. Los empleados, partners, proveedores, clientes y otros usuarios confían en una amplia gama de aplicaciones para comunicarse, colaborar y hacer negocios. El uso de las API ha aumentado en los últimos años, ya que las organizaciones confían en ellas para impulsar las aplicaciones móviles, el Internet de las cosas (IoT), las aplicaciones internas, las aplicaciones de partners, los servicios de atención al cliente basados en la nube y mucho más.
Cuanto más confían las organizaciones en las aplicaciones y las API, más atractivos son estos activos digitales para los atacantes. Actualmente, los atacantes utilizan bots automatizados para rastrear sitios web de forma aleatoria, buscando vulnerabilidades en las aplicaciones que pueden utilizar para acceder a una base de datos, cargar archivos maliciosos en un servidor web o colapsar un servidor con una cantidad abrumadora de tráfico.
Para mejorar la seguridad de las aplicaciones, los equipos de TI han recurrido tradicionalmente a soluciones de protección de aplicaciones web y API basadas en la nube para mitigar los ataques. Sin embargo, estas tecnologías tienden a depender de firewalls de aplicaciones web (WAF) que inspeccionan todo el tráfico web y bloquean el malware. Para detener los ataques a aplicaciones y API, a la vez que se permite el flujo de tráfico legítimo, los equipos de seguridad en la nube deben ajustar y reconfigurar constantemente los firewall a medida que las aplicaciones cambian, las amenazas evolucionan y las actualizaciones están disponibles. Dado que esta tarea requiere el trabajo de personal altamente cualificado, escalar estas soluciones de seguridad de aplicaciones puede ser extremadamente difícil. Como resultado, las políticas de protección de aplicaciones se quedan obsoletas rápidamente y los equipos de seguridad sufren una saturación de alertas, ya que los firewalls no diferencian correctamente los falsos positivos de los ataques reales.
Es evidente que una protección óptima de las aplicaciones requiere un enfoque más sencillo y eficaz para identificar y bloquear los ataques en la capa de aplicación.
Protección de aplicaciones con Akamai
Akamai App & API Protector Es una solución basada en la nube que supera los desafíos de la protección de aplicaciones basada en WAF. Diseñada para ofrecer sencillez, esta solución de Akamai permite a su equipo de seguridad adoptar un enfoque totalmente independiente para proteger las aplicaciones y las API. Desde un asistente para la incorporación en modo de autoservicio, hasta recomendaciones de ajuste automático, App & API Protector automatiza muchos aspectos de la seguridad de las aplicaciones, al tiempo que protege toda la infraestructura web y de las API, y los sistemas operativos mediante un conjunto integral de eficaces defensas.
La funcionalidad de esta solución de protección de aplicaciones incluye:
Seguridad integral. Gracias a su motor de seguridad adaptable, App & API Protector combina tecnologías de base líderes en el sector en lo referente a firewall de aplicaciones web (WAF), seguridad de las API, mitigación de bots y protección frente a DDoS.
Facilidad de uso. Nuestra tecnología se ha diseñado específicamente con autenticación centrada en el cliente para proporcionar una solución única para la seguridad de las aplicaciones que es muy fácil de usar.
Protecciones adaptables. Nuestro motor de seguridad adaptable asigna una puntuación de amenaza a cada solicitud: cuanto mayor sea la puntuación, más agresiva será la protección proporcionada a cada aplicación. Mediante la modificación dinámica de las protecciones en función del nivel de amenaza, podemos identificar con éxito los ataques más evasivos y minimizar significativamente los falsos positivos.
Inteligencia sobre amenazas. Como la plataforma en el Edge más grande del mundo, nuestros clientes abarcan muchos de los sitios web más atacados en Internet. Por ello, observamos más de 16 millones de ataques diarios a aplicaciones web, 12 000 millones de solicitudes de bots y más de 280 millones de inicios de sesión de bots. Nuestros investigadores de amenazas y científicos de datos analizan más de 300 TB de datos de nuevos ataques cada día, produciendo información y análisis que nos ayudan a detener de forma proactiva y predictiva tanto ataques comunes como otros altamente sofisticados.
Capacidades de API avanzadas. App & API Protector detecta automáticamente una amplia gama de API conocidas, desconocidas y cambiantes en todo el tráfico web. Una mayor visibilidad le ayuda a defenderse de los ataques ocultos y a revelar cambios inesperados. Cuando se descubren nuevas API, puede registrarlas fácilmente con solo unos clics.
Ventajas de App & API Protector
Akamai App & API Protector ofrece notables ventajas para su empresa.
Amplia protección de aplicaciones
Con Akamai, puede proteger todos sus sitios web, aplicaciones y API de una amplia gama de amenazas: botnets automatizadas, DDoS volumétricos, ataques de inyección, ataques a las API y mucho más.
Mantenimiento sencillo
Las actualizaciones automatizadas garantizan una seguridad sólida, mientras que la configuración automática reduce la saturación de alertas, reduciendo hasta cinco veces los falsos positivos y permitiendo a sus equipos centrarse en ataques reales en lugar de en alertas falsas.
Seguridad de API reforzada
Descubra y proteja automáticamente las API frente a vulnerabilidades, incluidas las 10 principales vulnerabilidades de seguridad de las API según OWASP.
Funciones integrales en un único producto
La plataforma de seguridad Akamai Incluye protección de API y aplicaciones web, visibilidad y mitigación de bots, conectores SIEM, optimización web, protección contra DDoS, aceleración de API, Edge Computing y tecnología que proporciona acceso a miles de servidores DNS a través de Akamai Intelligent Edge Platform.
Preguntas frecuentes
La protección de aplicaciones es la tarea de evitar que los ciberdelincuentes se dirijan a las vulnerabilidades de las aplicaciones para acceder de forma ilegítima al ecosistema de TI de una organización, a los datos confidenciales, a las credenciales y a otros activos digitales.
A pesar de sus mejores esfuerzos, los desarrolladores de software de aplicaciones empresariales publican aplicaciones y API con fallos que los ciberdelincuentes pueden aprovechar. El número de vulnerabilidades conocidas en las aplicaciones ahora supera las 180 000 y se descubren nuevas vulnerabilidades cada día. La protección de las aplicaciones en este entorno de amenazas requiere un enfoque de seguridad multicapa que pueda mitigar una amplia gama de tipos de ataques diferentes, incluidos botnets automatizados, ataques DDoS, ataques basados en API y ataques a aplicaciones web.
WAAP es el acrónimo de protección de API y aplicaciones web, una clase de tecnologías de seguridad diseñada para proteger las API y las aplicaciones web de una amplia gama de los ciberataques cada vez más sofisticados.
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.