Was ist Anwendungsschutz?

Eine App ist eine Softwareanwendung, die bestimmte Aufgaben für den Nutzer ausführt, während eine API (Application Programming Interface, Programmierschnittstelle) eine Reihe von Programmieranweisungen und Standards für den Zugriff auf eine webbasierte Softwareanwendung ist. Eine API ermöglicht es Anwendungen, miteinander zu interagieren, und Entwicklern, auf Daten und Funktionen anderer Anwendungen zuzugreifen.
Die Herausforderungen beim Anwendungsschutz
Für viele Sicherheitsteams wird es immer schwieriger, moderne Webanwendungen und APIs erfolgreich zu schützen. Anwendungen werden immer komplexer, vor allem durch die zunehmende Verbreitung von Architekturen, die auf Microservices basieren. APIs sind an praktisch jeder Online-Interaktion beteiligt und vergrößern die Angriffsfläche von Unternehmen, indem sie neue potenzielle Einstiegspunkte für Hacker schaffen. Anwendungen und APIs sind zusammengenommen mit Tausenden von bekannten Web-Schwachstellen behaftet, und Angreifer entdecken jeden Tag neue Schwachstellen, die sie ausnutzen können.
Der Anwendungsschutz wird durch die sich ständig weiterentwickelnden Angriffsvektoren zusätzlich erschwert. Cyberkriminelle entwerfen heute ausgeklügelte Kampagnen, die Botnetze, mietbare DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) und Angriffe auf Schwachstellen in Webanwendungen, Apps, APIs und clientseitigen Servern kombinieren.
Akamai bietet die Lösung. Unsere Lösung zur Anwendungssicherheit, der Akamai App & API Protector, ist ein cloudbasiertes Angebot, das den Datenschutz verbessert und vereinfacht, um Ihr Unternehmen vor einer Vielzahl von Bedrohungen auf Netzwerk- und Anwendungsebene zu schützen – mit weniger Aufwand und Mehrkosten.
Anstieg der Bedrohungen für die Anwendungssicherheit
Anwendungen und APIs werden immer wichtiger für den Geschäftserfolg. Mitarbeiter, Partner, Anbieter, Kunden und andere Nutzer verwenden eine breite Palette von Anwendungen, um zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und Geschäfte abzuwickeln. Die Nutzung von APIs hat in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen, da Unternehmen sie benötigen, um Apps, das Internet der Dinge (IoT), interne Anwendungen, Partneranwendungen, cloudbasierte Kundenservices und vieles mehr zu betreiben.
Je mehr Unternehmen auf Anwendungen und APIs angewiesen sind, desto attraktiver werden diese digitalen Assets für Angreifer. Bedrohungsakteure nutzen heute automatisierte Bots, um Websites wahllos nach Schwachstellen in Anwendungen abzusuchen, die sie nutzen können, um auf eine Datenbank zuzugreifen, bösartige Dateien auf einen Webserver zu laden oder einen Server mit einer gigantischen Menge an Traffic auszuschalten.
Um die Anwendungssicherheit zu verbessern, haben IT-Teams traditionell auf cloudbasierte Lösungen zum Schutz von APIs und Webanwendungen zurückgegriffen, um Angriffe abzuwehren. Diese Technologien beruhen jedoch in der Regel auf Web Application Firewalls (WAFs), die den gesamten Webtraffic überprüfen und Malware blockieren. Um Anwendungs- und API-Angriffe abzuwehren und gleichzeitig legitimen Traffic zuzulassen, müssen Firewalls ständig von Cloud-Sicherheitsteams optimiert und neu konfiguriert werden, wenn sich Anwendungen ändern, Bedrohungen weiterentwickeln und Updates verfügbar sind. Da für diese Aufgabe hochqualifiziertes Personal erforderlich ist, kann die Skalierung dieser Anwendungssicherheitslösungen äußerst schwierig sein. Infolgedessen sind die Richtlinien für den Anwendungsschutz schnell veraltet und die Sicherheitsteams von zu vielen Warnmeldungen überfordert, da die Firewalls Schwierigkeiten haben, False Positives von echten Angriffen zu unterscheiden.
Ein effektiver Anwendungsschutz erfordert einen einfacheren und effektiveren Ansatz zur Erkennung und Blockierung von Angriffen auf Anwendungsebene.
Anwendungsschutz mit Akamai
Der Akamai App & API Protector ist eine cloudbasierte Lösung, die die Herausforderungen des WAF-basierten Anwendungsschutzes löst. Mit dieser einfachen Lösung von Akamai kann Ihr Sicherheitsteam den Schutz von Anwendungen und APIs komplett selbst in die Hand nehmen. Von einem Self-Service-Assistenten für das Onboarding bis hin zu selbstoptimierenden Empfehlungen automatisiert App & API Protector viele Aspekte der Anwendungssicherheit und schützt gleichzeitig ganze Web- und API-Umgebungen und Betriebssysteme mit ganzheitlichen leistungsstarken Schutzmaßnahmen.
Zu den Funktionen dieser Anwendungsschutzlösung gehören:
Umfassende Sicherheit. Dank seiner neuen Adaptive Security Engine vereint der App & API Protector zahlreiche branchenführende Kerntechnologien aus den Bereichen Web Application Firewall, API-Sicherheit, Bot-Abwehr und DDoS-Schutz.
Nutzerfreundlichkeit. Unsere Technologie wurde speziell mit kundenorientierter Authentifizierung entwickelt, um eine einzige Lösung für die Anwendungssicherheit zu bieten, die wirklich einfach zu bedienen ist.
Adaptiver Schutz. Unsere adaptive Sicherheitsengine weist jeder Anforderung eine Bedrohungsbewertung zu: Je höher die Bewertung, desto aggressiver der Schutz für jede Anwendung. Durch die dynamische Anpassung des Schutzes an den Grad der Bedrohung können wir die am stärksten ausgeklügelten Angriffe erfolgreich erkennen und gleichzeitig die Zahl der False Positives drastisch reduzieren.
Threat Intelligence. Als weltweit größte Edge-Plattform zählen viele der am häufigsten angegriffenen Websites im Internet zu unseren Kunden. Damit können wir mehr als 16 Millionen Angriffe auf Web-Anwendungen, 12 Milliarden Bot-Anfragen und über 280 Millionen Bot-Logins pro Tag einsehen. Unsere Bedrohungsforscher und Datenwissenschaftler analysieren täglich mehr als 300 TB an neuen Angriffsdaten. Dabei gewinnen sie Erkenntnisse und Analysen, die uns helfen, sowohl häufige als auch hochkomplexe Angriffe proaktiv und vorausschauend zu stoppen.
Erweiterte API-Funktionen. App & API Protector erkennt automatisch alle bekannten, unbekannten und sich ändernden APIs in Ihrem gesamten Webtraffic. Bessere Transparenz schützt Sie vor versteckten Angriffen und zeigt unerwartete Änderungen auf. Wenn neue APIs erkannt werden, können Sie sie mit einigen wenigen Klicks registrieren.
Vorteile von App & API Protector
Akamai App & API Protector bietet Ihrem Unternehmen eindeutige Vorteile.
Umfassender Anwendungsschutz
Mit Akamai können Sie alle Ihre Websites, Anwendungen und APIs vor einer Vielzahl von Bedrohungen schützen – automatisierte Botnets, volumetrische DDoS-Angriffe, Injection, API-Angriffe und mehr.
Einfache Wartung
Automatische Updates gewährleisten hohe Sicherheit, während die automatische Selbstoptimierung Ermüdungserscheinungen durch unnötige Warnmeldungen verringert und die Zahl der False Positives um das Fünffache reduziert. So können sich Ihre Teams auf echte Angriffe konzentrieren anstatt auf falsche Warnmeldungen.
Verbesserte API-Sicherheit
Automatische Erkennung und Schutz von APIs vor Schwachstellen – einschließlich der OWASP API Security Top 10.
Umfassende Funktionen in einem einzigen Produkt
Die Akamai-Sicherheitsplattform umfasst Webanwendungs- und API-Schutz, Bot-Transparenz und -Abwehr, SIEM-Konnektoren, Web-Optimierung, DDoS-Schutz, API-Beschleunigung, Edge-Computing und eine Technologie, die über die Akamai Intelligent Edge Platform Zugang zu Tausenden von DNS-Servern bietet.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Beim Anwendungsschutz geht es darum, Cyberkriminelle daran zu hindern, Schwachstellen in Anwendungen auszunutzen, um sich unrechtmäßig Zugang zum IT-Ökosystem eines Unternehmens, zu sensiblen Daten, Anmeldedaten und anderen digitalen Assets zu verschaffen.
Trotz aller gegenteiliger Bemühungen veröffentlichen Entwickler von Unternehmensanwendungssoftware routinemäßig Anwendungen und APIs mit Fehlern, die von Cyberkriminellen ausgenutzt werden können. Die Anzahl der bekannten Schwachstellen in Programmen überschreitet mittlerweile 180.000, und täglich werden neue Schwachstellen aufgedeckt. Der Schutz von Anwendungen in diesem Bedrohungsumfeld erfordert einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz, der eine Vielzahl verschiedener Angriffsarten abwehren kann, darunter automatisierte Botnets, DDoS-Angriffe, API-basierte Angriffe und Angriffe auf Webanwendungen.
WAAP ist ein Akronym für „Web Application and API Protection“ (Webanwendungen und API-Schutz). Hierbei handelt es sich um eine Klasse von Sicherheitstechnologie, die zum Schutz von Webanwendungen und APIs vor immer komplexeren Cyberangriffen entwickelt wurde.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.