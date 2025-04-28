Che cos'è la protezione delle applicazioni?

Un'app è un'applicazione software che esegue attività specifiche per l'utente, mentre un'API (interfaccia di programmazione dell'applicazione) è un set di istruzioni e standard di programmazione per l'accesso a un'applicazione software basata sul web. Un'API è il mezzo tramite il quale cui le applicazioni possono interagire tra loro e con cui gli sviluppatori possono accedere ai dati e alle funzionalità di altre applicazioni.
La sfida della protezione delle applicazioni
Molti team addetti alla sicurezza trovano sempre più difficile proteggere con le applicazioni web e le API moderne. Le applicazioni stanno diventando sempre più complesse, soprattutto con la crescente adozione di architetture basate sui microservizi. Le API sono coinvolte praticamente in ogni interazione online, il che espande la superficie di attacco di un'organizzazione e crea nuovi potenziali punti di accesso per gli hacker. Insieme, le app e le API sono afflitte da migliaia di vulnerabilità web note e gli autori di attacchi scoprono ogni giorno nuove debolezze da sfruttare.
L'attività di protezione delle applicazioni è resa ancora più difficile dalla natura mutevole dei vettori di attacco. I cybercriminali di oggi progettano campagne sofisticate che combinano botnet, DDoS-for-hire e attacchi alle vulnerabilità delle applicazioni web, delle app mobili, delle API e dei server lato client.
È qui che entra in gioco Akamai. La nostra soluzione per la sicurezza delle applicazioni, Akamai App & API Protector, è basata su cloud per ottimizzare e semplificare la protezione dei dati in modo da difendere la vostra organizzazione da un'ampia gamma di minacce a livello di rete e applicazioni, con il minimo sforzo e ridotti costi fissi.
La crescita delle minacce alla sicurezza delle applicazioni
Le applicazioni e le API sono diventate sempre più fondamentali per il successo aziendale. Dipendenti, partner, provider, clienti e altri utenti fanno affidamento su un'ampia gamma di applicazioni per comunicare, collaborare ed effettuare transazioni commerciali. L'uso delle API è esploso negli ultimi anni in quanto le organizzazioni si affidano ad esse per supportare le applicazioni mobili, l'Internet of Things (IoT), le applicazioni interne, le applicazioni dei partner, i servizi per i clienti basati su cloud e molto altro ancora.
Più le organizzazioni si affidano ad applicazioni e API, più queste risorse digitali sono attraenti per gli autori di attacchi. I criminali di oggi usano bot automatizzati per eseguire il crawling dei siti web in modo casuale, cercando nelle applicazioni vulnerabilità da poter sfruttare per accedere a un database, per caricare file dannosi su un server web oppure per mettere fuori uso un server con un'enorme quantità di traffico.
Per migliorare la sicurezza delle applicazioni, i team IT si sono rivolti tradizionalmente alle soluzioni di protezione delle API e delle applicazioni web basate su cloud per mitigare gli attacchi. Tuttavia, queste tecnologie tendono a fare affidamento su soluzioni WAF (Web Application Firewall), che ispezionano tutto il traffico web e bloccano i malware. Per bloccare gli attacchi alle app e alle API, consentendo al contempo il passaggio del traffico legittimo, i firewall devono essere costantemente ottimizzati e riconfigurati dai team di sicurezza nel cloud in quanto le applicazioni cambiano, le minacce evolvono e sono disponibili sempre nuovi aggiornamenti. Dal momento che una tale attività richiede personale qualificato, la scalabilità di queste soluzioni di protezione delle app può essere estremamente difficile. Di conseguenza, le policy di protezione delle app possono rapidamente diventare obsolete e i team di sicurezza sono inondati di falsi allarmi, in quanto i firewall hanno difficoltà a riconoscere i falsi positivi dagli attacchi reali.
Una protezione delle applicazioni efficace richiede, chiaramente, un approccio più semplice ed efficace per identificare e bloccare gli attacchi a livello di applicazione.
Protezione delle applicazioni con Akamai
Akamai App & API Protector è una soluzione su cloud in grado di superare le sfide associate alla protezione delle applicazioni basata su WAF. Progettata per offrire semplicità, questa soluzione di Akamai consente ai vostri team addetti alla sicurezza di adottare un approccio completamente automatico alla protezione di app e API. Da una procedura guidata di onboarding self-service ai consigli di ottimizzazione automatica, App & API Protector automatizza molti aspetti della sicurezza delle applicazioni, difendendo l'intero patrimonio di applicazioni web e API e i sistemi operativi con un set olistico di potenti sistemi di protezione.
Le funzionalità di questa soluzione di protezione delle applicazioni includono:
Sicurezza completa. Dotata di un motore di sicurezza adattiva, la soluzione App & API Protector combina le tecnologie leader del settore nelle soluzioni WAF (Web Application Firewall), nella sicurezza delle API, nella migitazione dei bot e nella protezione dagli attacchi DDoS.
Facilità d'uso. La nostra tecnologia è appositamente progettati con un'autenticazione incentrata sui clienti per offrire una soluzione per la sicurezza delle applicazioni che sia unica e facile da usare.
Protezioni adattive. Il nostro motore di sicurezza adattiva assegna un punteggio per le minacce a ogni richiesta, più è alto il punteggio, più aggressiva è la protezione fornita a ciascuna applicazione. Modificando dinamicamente la protezione in base al livello di minaccia, possiamo identificare con successo gli attacchi più evasivi, riducendo drasticamente i falsi positivi.
Intelligence sulle minacce. In qualità di piattaforma edge più estesa al mondo, i nostri clienti includono molti dei siti web più colpiti in Internet. Ciò ci offre visibilità su oltre 16 milioni di attacchi giornalieri alle applicazioni web,12 miliardi di richieste di bot e oltre 280 milioni di accessi ai bot. I nostri ricercatori sulle minacce e analisti di dati analizzano ogni giorno più di 300 TB di dati sui nuovi attacchi, offrendo informazioni e analisi che ci consentono di bloccare, in modo proattivo e predittivo, gli attacchi comuni e quelli altamente sofisticati.
Funzionalità API avanzate. App & API Protector rileva automaticamente un'ampia gamma di API note, sconosciute e in continua evoluzione all'interno del traffico web. La maggiore visibilità aiuta a proteggersi da attacchi informatici nascosti e a rilevare cambiamenti imprevisti. Le API appena scoperte possono essere facilmente registrate con pochi clic.
Vantaggi di App & API Protector
Akamai App & API Protector offre diversi vantaggi per la vostra azienda.
Ampia protezione delle applicazioni
Con Akamai, potete proteggere tutti i vostri siti web, le vostre applicazioni e le vostre API da un'ampia gamma di minacce, inclusi botnet automatizzati, attacchi DDoS volumetrici, attacchi injection, attacchi alle API e altro ancora.
Facile manutenzione
Gli aggiornamenti automatici garantiscono una sicurezza robusta, mentre l'ottimizzazione automatica riduce i falsi positivi di 5 volte e consente ai team addetti alla sicurezza di focalizzarsi sugli attacchi reali.
Protezione delle API rafforzata
Rilevate e proteggete automaticamente le API dalle vulnerabilità, incluse le 10 principali vulnerabilità per la sicurezza delle API riportate nell'elenco OWASP.
Funzionalità complete in un unico prodotto
La fondazione La piattaforma di sicurezza Akamai include funzioni di protezione di applicazioni e API, mitigazione e visibilità sui bot, connettori SIEM, ottimizzazione web, protezione DDoS, accelerazione delle API, Edge Computing e tecnologie che forniscono l'accesso a migliaia di server DNS tramite l'Akamai Intelligent Edge Platform.
Domande frequenti (FAQ)
La protezione delle applicazioni è l'attività che impedisce ai criminali informatici di prendere di mira le vulnerabilità delle applicazioni e accedere in modo illecito all'ecosistema IT, ai dati sensibili, alle credenziali e ad altre risorse digitali di un'organizzazione.
Nonostante i costanti sforzi, gli sviluppatori di software applicativi aziendali rilasciano regolarmente applicazioni e API con vulnerabilità che possono essere sfruttate dai cybercriminali. Attualmente, sono più di 180.000 le vulnerabilità note nelle applicazioni e ogni giorno ne vengono scoperte di nuove. La protezione delle applicazioni in questo ambiente di minacce richiede un approccio alla sicurezza su più livelli, che possa mitigare un'ampia gamma di diversi tipi di attacchi, incluse le botnet automatizzate, gli attacchi DDoS, gli attacchi basati su API e gli attacchi alle applicazioni web.
La soluzione WAAP (Web Application and API Protection) è basata su una tecnologia di sicurezza progettata per proteggere le applicazioni web e le API da un'ampia gamma di attacchi informatici sempre più sofisticati.
Perché i clienti scelgono Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.