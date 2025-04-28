Che cos'è la protezione delle applicazioni?

Molti team addetti alla sicurezza trovano sempre più difficile proteggere con le applicazioni web e le API moderne. Le applicazioni stanno diventando sempre più complesse, soprattutto con la crescente adozione di architetture basate sui microservizi. Le API sono coinvolte praticamente in ogni interazione online, il che espande la superficie di attacco di un'organizzazione e crea nuovi potenziali punti di accesso per gli hacker. Insieme, le app e le API sono afflitte da migliaia di vulnerabilità web note e gli autori di attacchi scoprono ogni giorno nuove debolezze da sfruttare.

L'attività di protezione delle applicazioni è resa ancora più difficile dalla natura mutevole dei vettori di attacco. I cybercriminali di oggi progettano campagne sofisticate che combinano botnet, DDoS-for-hire e attacchi alle vulnerabilità delle applicazioni web, delle app mobili, delle API e dei server lato client.

È qui che entra in gioco Akamai. La nostra soluzione per la sicurezza delle applicazioni, Akamai App & API Protector, è basata su cloud per ottimizzare e semplificare la protezione dei dati in modo da difendere la vostra organizzazione da un'ampia gamma di minacce a livello di rete e applicazioni, con il minimo sforzo e ridotti costi fissi.

La crescita delle minacce alla sicurezza delle applicazioni

Le applicazioni e le API sono diventate sempre più fondamentali per il successo aziendale. Dipendenti, partner, provider, clienti e altri utenti fanno affidamento su un'ampia gamma di applicazioni per comunicare, collaborare ed effettuare transazioni commerciali. L'uso delle API è esploso negli ultimi anni in quanto le organizzazioni si affidano ad esse per supportare le applicazioni mobili, l'Internet of Things (IoT), le applicazioni interne, le applicazioni dei partner, i servizi per i clienti basati su cloud e molto altro ancora.

Più le organizzazioni si affidano ad applicazioni e API, più queste risorse digitali sono attraenti per gli autori di attacchi. I criminali di oggi usano bot automatizzati per eseguire il crawling dei siti web in modo casuale, cercando nelle applicazioni vulnerabilità da poter sfruttare per accedere a un database, per caricare file dannosi su un server web oppure per mettere fuori uso un server con un'enorme quantità di traffico.

Per migliorare la sicurezza delle applicazioni, i team IT si sono rivolti tradizionalmente alle soluzioni di protezione delle API e delle applicazioni web basate su cloud per mitigare gli attacchi. Tuttavia, queste tecnologie tendono a fare affidamento su soluzioni WAF (Web Application Firewall), che ispezionano tutto il traffico web e bloccano i malware. Per bloccare gli attacchi alle app e alle API, consentendo al contempo il passaggio del traffico legittimo, i firewall devono essere costantemente ottimizzati e riconfigurati dai team di sicurezza nel cloud in quanto le applicazioni cambiano, le minacce evolvono e sono disponibili sempre nuovi aggiornamenti. Dal momento che una tale attività richiede personale qualificato, la scalabilità di queste soluzioni di protezione delle app può essere estremamente difficile. Di conseguenza, le policy di protezione delle app possono rapidamente diventare obsolete e i team di sicurezza sono inondati di falsi allarmi, in quanto i firewall hanno difficoltà a riconoscere i falsi positivi dagli attacchi reali.

Una protezione delle applicazioni efficace richiede, chiaramente, un approccio più semplice ed efficace per identificare e bloccare gli attacchi a livello di applicazione.