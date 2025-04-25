Qu'est-ce que la protection des applications ?

Une application est un logiciel qui exécute des tâches spécifiques pour l'utilisateur, tandis qu'une API (interface de programmation d'application) est un ensemble d'instructions et de normes de programmation permettant d'accéder à une application logicielle Web. Une API procure aux applications des moyens d'interagir entre elles et permet aux développeurs d'accéder aux données et aux fonctionnalités d'autres applications.
La protection des applications : un défi de taille
Pour de nombreuses équipes de sécurité, la protection des applications Web et des API actuelles est de plus en plus difficile. Les applications ne cessent de se complexifier, en raison notamment de l'adoption croissante d'une architecture basée sur les microservices. Les API interviennent dans la quasi-totalité des interactions en ligne, ce qui élargit la surface d'attaque de l'entreprise en créant de nouveaux points d'entrée potentiels pour les pirates. Les applications et les API sont en proie à des milliers de vulnérabilités Web connues et les cybercriminels découvrent chaque jour de nouvelles faiblesses à exploiter.
La tâche de protection des applications est encore plus ardue en raison de la nature évolutive des vecteurs d'attaque. Dans le contexte actuel, les cybercriminels conçoivent des campagnes sophistiquées qui combinent des attaques par botnets, par déni de service distribué pour extorsion (DDoS-for-hire), ainsi que des attaques ciblant les vulnérabilités des applications Web, des applications pour mobile, des API et des serveurs côté client.
Akamai peut vous aider. Notre solution de sécurité des applications, App & API Protector d'Akamai, est une offre dans le cloud permettant d'améliorer et de simplifier la protection des données afin de défendre votre entreprise contre un large éventail de menaces au niveau du réseau et des couches d'application, le tout à moindre effort et sans frais.
Les menaces qui planent sur la sécurité des applications
Les applications et les API jouent un rôle de plus en plus important dans la réussite des entreprises. Les employés, partenaires, fournisseurs, clients et autres utilisateurs s'appuient sur un large éventail d'applications pour communiquer, collaborer et effectuer des transactions commerciales. Le recours aux API a considérablement évolué ces dernières années car les entreprises en dépendent pour alimenter les applications pour mobile, l'Internet des objets (IoT), les applications internes, les applications des partenaires, les services clients basés sur le cloud, etc.
En effet, à mesure que les entreprises s'appuient sur des applications et des API, ces actifs digitaux deviennent de plus en plus attrayants pour les pirates. Les acteurs malveillants se servent désormais de bots automatisés pour explorer aléatoirement les sites Web, à la recherche de vulnérabilités dans les applications qu'ils peuvent exploiter afin d'accéder à une base de données, de charger des fichiers malveillants sur un serveur Web ou de mettre un serveur hors service en raison d'un trafic trop important.
Dans un souci de renforcement de la sécurité des applications, les équipes informatiques se sont traditionnellement tournées vers des solutions de protection des API et des applications Web basées sur le cloud pour atténuer les attaques. Cependant, ces technologies ont tendance à s'appuyer sur des « Web Application Firewalls » (WAF, pare-feu d'applications Web) qui inspectent tout le trafic Web et bloquent les logiciels malveillants. Pour bloquer les attaques d'applications et d'API tout en laissant passer le trafic légitime, les pare-feu doivent être constamment ajustés et reconfigurés par les équipes de sécurité du cloud, au gré des changements d'applications, de l'évolution des menaces et de la disponibilité des mises à jour. Comme cette tâche nécessite un personnel hautement qualifié, la mise à l'échelle de ces solutions de sécurité des applications peut s'avérer extrêmement difficile. Ainsi, les règles de protection des applications deviennent rapidement obsolètes et les équipes de sécurité pâtissent de la lassitude des alertes, puisque les pare-feu peinent à différencier les faux positifs des vraies attaques.
De toute évidence, une protection efficace des applications requiert une approche plus simple et plus efficace pour identifier et bloquer les attaques au niveau de la couche applicative.
Protection des applications avec Akamai
App & API Protector d'Akamai est une solution dans le cloud qui surmonte les défis de la protection des applications basée sur le WAF. Cette solution d'Akamai est conçue dans un souci de simplicité et permet à votre équipe de sécurité d'adopter une approche totalement autonome de la protection des applications et des API. De l'assistant d'intégration en libre-service aux recommandations de réglage automatique, la solution App & API Protector automatise de nombreux aspects de la sécurité des applications tout en défendant des patrimoines Web et API complets ainsi que des systèmes d'exploitation avec un ensemble complet de protections puissantes.
Les fonctionnalités de cette solution de protection des applications comprennent :
Sécurité complète. Optimisée par un moteur de sécurité adaptative, l'App & API Protector combine des technologies de base leaders du marché en matière de Web Application Firewall, de sécurité des API, d'atténuation des bots et de protection contre les attaques DDoS.
Simplicité d'utilisation. La conception de notre technologie repose sur une authentification axée sur le client afin de fournir une solution unique pour la sécurité des applications qui soit réellement facile à utiliser.
Protections adaptatives. Notre moteur de sécurité adaptatif alloue un indice de menace à chaque demande : plus l'indice est élevé, plus la protection fournie à chaque application est agressive. En modifiant dynamiquement les protections conformément à l'indice de menace, nous parvenons à identifier les attaques les plus détournées tout en réduisant considérablement les faux positifs.
Informations sur les menaces. En tant que plus grande plateforme en bordure de l'Internet au monde, nous comptons parmi nos clients un grand nombre des sites Web qui subissent le plus d'attaques sur l'Internet. Ainsi, nous avons une visibilité sur plus de 16 millions d'attaques quotidiennes d'applications Web, 12 milliards de requêtes bots et plus de 280 millions de connexions bots. Chaque jour, nos spécialistes des menaces et nos data scientists analysent plus de 300 To de nouvelles données d'attaques et génèrent des informations ainsi que des analyses qui nous aident à stopper de manière proactive et prévisible les attaques courantes et hautement sophistiquées.
Fonctionnalités API avancées. App & API Protector détecte automatiquement une gamme complète d'API connues, inconnues et en évolution sur votre trafic Web. Grâce à une plus grande visibilité, vous êtes en mesure de vous protéger contre les attaques cachées et de révéler des changements inattendus. Lorsque de nouvelles API sont découvertes, vous pouvez facilement les enregistrer en quelques clics.
Avantages d'App & API Protector
App & API Protector d'Akamai présente des avantages distincts pour votre entreprise.
Protection étendue pour les applications
Grâce aux solutions d'Akamai, vous protégerez tous vos sites Web, applications et API contre un large éventail de menaces : botnets automatisés, DDoS volumétrique, injection, attaques d'API, etc.
Maintenance simple
Les mises à jour automatisées assurent une sécurité solide, tandis que la fonction d'auto-réglage automatique atténue la fatigue liée aux alertes en réduisant les faux positifs par cinq et permet à vos équipes de se concentrer sur les attaques réelles plutôt que sur les fausses alertes.
Sécurité des API renforcée
Découvrez et protégez automatiquement les API contre les vulnérabilités, y compris le Top 10 de la sécurité des API de l'OWASP.
Des fonctionnalités complètes réunies dans un seul produit
La plateforme de sécurité d'Akamai englobe les protections des applications Web et des API, la visibilité et l'atténuation des bots, les connecteurs SIEM, l'optimisation Web, la protection DDoS, un système d'accélération des API, des solutions d'edge computing et une technologie assurant un accès à des milliers de serveurs DNS via la plateforme Intelligent Edge Platform d'Akamai.
Foire aux questions (FAQ)
La protection des applications vise à empêcher les cybercriminels de cibler les vulnérabilités des applications pour accéder illégitimement à l'écosystème informatique d'une entreprise, à ses données sensibles, à ses informations d'identification et à d'autres actifs digitaux.
Malgré tous leurs efforts, les développeurs de logiciels d'application d'entreprise diffusent régulièrement des applications et des API présentant des failles qui peuvent être exploitées par des cybercriminels. Le nombre de vulnérabilités connues dans les applications dépasse désormais 180 000, et de nouvelles vulnérabilités sont découvertes chaque jour. La protection des applications dans ce contexte de menaces implique le recours à une approche multicouche en matière de sécurité capable d'atténuer un large éventail de types d'attaques différents, notamment les attaques par botnets automatisés, les attaques DDoS, les attaques basées sur les API et les attaques sur les applications Web.
WAAP est l'acronyme de « protection des applications Web et des API », catégorie de technologie de sécurité conçue pour protéger les applications Web et les API contre un large éventail de cyberattaques de plus en plus sophistiquées.
