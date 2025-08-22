O que é proteção de aplicações?

Um app é uma aplicação de software que executa tarefas específicas para o usuário, enquanto uma API (interface de programação de aplicações) é um conjunto de instruções e padrões de programação para o acesso a aplicações de software baseadas na Web. Uma API fornece os meios para que as aplicações interajam umas com as outras e para que os desenvolvedores acessem dados e funcionalidades de outras aplicações.
O desafio da proteção de aplicações
Para muitas equipes de segurança, é cada vez mais desafiador proteger aplicações e APIs da Web modernas com sucesso. As aplicações estão se tornando cada vez mais complexas, especialmente com a crescente adoção da arquitetura baseada em microsserviços. Praticamente todas as interações online evolvem APIs, expandindo a superfície de ataque das organizações com a criação de possíveis novos pontos de entrada para hackers. Juntas, aplicações e APIs são alvo de milhares de vulnerabilidades conhecidas na Web, e os invasores estão descobrindo novos pontos fracos para explorar todos os dias.
A tarefa de proteção de aplicações se torna ainda mais difícil pela natureza evolutiva dos vetores de ataque. Os cibercriminosos modernos desenvolvem campanhas sofisticadas que combinam botnets, DDoS (negação de serviço distribuída) por contratação e ataques através de vulnerabilidades em aplicações da Web, aplicações móveis, APIs e servidores do lado dos clientes.
A Akamai pode ajudar. Nossa solução de segurança para aplicações, o Akamai App & API Protector, é um produto baseado em nuvem que aprimora e simplifica a proteção de dados para defender sua organização de uma ampla variedade de ameaças à camada de rede e aplicações, com menos trabalho e sobrecarga.
O aumento das ameaças à segurança de aplicações
As aplicações e APIs se tornaram cada vez mais importantes para o sucesso das empresas. Funcionários, parceiros, provedores, clientes e outros usuários dependem de uma ampla variedade de aplicações para interagir, colaborar e fazer transações comerciais. O uso de APIs cresceu muito nos últimos anos, pois as organizações contam com elas para aprimorar aplicações móveis, a IoT (Internet das coisas), aplicações internas, aplicações de parceiros, serviços de atendimento ao cliente baseados em nuvem e muito mais.
Quanto mais as organizações utilizam aplicações e APIs, mais atrativos esses ativos digitais se tornam para os invasores. Atualmente, os criminosos usam bots automatizados para rastrear websites aleatoriamente, procurando vulnerabilidades em aplicações que eles possam usar para acessar um banco de dados, carregar arquivos maliciosos em um servidor da Web ou derrubar um servidor com uma quantidade esmagadora de tráfego.
Para melhorar a segurança das aplicações, as equipes de TI costumam recorrer a soluções de proteção de aplicações da Web e APIs baseadas em nuvem para mitigar os ataques. No entanto, essas tecnologias geralmente dependem de WAFs (Web Application Firewalls) que inspecionam todo o tráfego da Web e bloqueiam malware. Para interromper os ataques a aplicações da Web e APIs e, ao mesmo tempo, permitir o tráfego legítimo, os firewalls precisam ser constantemente ajustados e reconfigurados pelas equipes de segurança na nuvem à medida que as aplicações mudam, as ameaças evoluem e as atualizações são disponibilizadas. Como essa tarefa requer uma equipe altamente qualificada, o dimensionamento dessas soluções de segurança de aplicações pode ser extremamente difícil. Como resultado, as políticas de proteção de aplicações ficam desatualizadas rapidamente, e as equipes de segurança sofrem com a sobrecarga de alertas, pois os firewalls têm dificuldade em diferenciar falsos positivos de ataques reais.
Claramente, a proteção eficaz de aplicações requer uma abordagem mais simples e eficaz para identificar e bloquear ataques na camada de aplicação.
Segurança de aplicações com a Akamai
O Akamai App & API Protector é uma solução baseada em nuvem capaz de lidar com os desafios da proteção de aplicações baseada em WAF. Criada para simplificar, essa solução da Akamai permite que sua equipe de segurança adote uma abordagem totalmente prática para proteger aplicações e APIs. Com funcionalidades que vão de um assistente de integração por autoatendimento a recomendações de autoajuste, o App & API Protector automatiza muitos aspectos da segurança de aplicações, ao mesmo tempo em que protege patrimônios da Web e de API e sistemas operacionais completos com um conjunto holístico de defesas avançadas.
Essa solução de proteção de aplicações apresenta recursos como:
Segurança abrangente. Com um novo mecanismo de segurança adaptável, o App & API Protector combina as principais tecnologias líderes do setor em WAF (Web Application Firewall), segurança de APIs, mitigação de bots e proteção contra DDoS.
Facilidade de uso. Nossa tecnologia foi desenvolvida especificamente com autenticação voltada para o cliente para fornecer uma única solução de segurança de aplicações realmente fácil de usar.
Proteções adaptáveis. Nosso mecanismo de segurança adaptável atribui uma pontuação de risco a cada solicitação: quanto maior for a pontuação, mais agressiva será a proteção de cada aplicação. Ao modificar dinamicamente as proteções de acordo com o nível da ameaça, podemos identificar com sucesso os ataques mais evasivos, minimizando drasticamente os falsos positivos.
Inteligência contra ameaças. Como oferecemos a maior plataforma de edge do mundo, nossos clientes têm muitos dos websites mais atacados da Internet. Isso nos proporciona a visibilidade de mais de 16 milhões de ataques diários a aplicações da Web, 12 bilhões de solicitações de bots e mais de 280 milhões de logins de bots. Nossos pesquisadores de ameaças e cientistas de dados analisam mais de 300 TB de novos dados de ataque todos os dias, produzindo insights e análises que nos ajudam a interromper, de forma proativa e previsível, ataques comuns e altamente sofisticados.
Recursos avançados de API. O App & API Protector descobre automaticamente uma gama completa de APIs conhecidas, desconhecidas e variáveis em todo o tráfego da Web. A visibilidade aprimorada ajuda a proteger você contra ataques ocultos e identificar alterações inesperadas. Quando novas APIs são descobertas, você pode registrá-las facilmente com apenas alguns cliques.
Vantagens do App & API Protector
O Akamai App & API protetor oferece vantagens diferentes para sua empresa.
Ampla proteção de aplicações
Com a Akamai, você pode proteger todos os seus websites, aplicações e APIs contra uma ampla variedade de ameaças: botnets automatizados, DDoS volumétrica, injeção, ataques a APIs e muito mais.
Fácil manutenção
As atualizações automatizadas garantem segurança avançada enquanto o autoajuste alivia a sobrecarga de alertas, reduzindo falsos positivos até 5 vezes e permitindo que suas equipes se concentrem em ataques reais em vez de alertas falsos.
Segurança de APIs reforçada
Descubra e proteja APIs contra vulnerabilidades automaticamente, incluindo as do relatório OWASP API Security Top 10.
Recursos abrangentes em um único produto
A plataforma de segurança da Akamai inclui proteções para aplicações da Web e APIs, visibilidade e mitigação de bots, conectores SIEM, otimização da Web, proteção contra DDoS, aceleração de APIs, edge computing e tecnologia que fornecem acesso a milhares de servidores de DNS por meio da Akamai Intelligent Edge Platform.
Perguntas frequentes (FAQ)
A proteção de aplicações é a tarefa de impedir que cibercriminosos visem vulnerabilidades em aplicações para acessar ilegalmente o ecossistema de TI, os dados confidenciais, as credenciais e outros ativos digitais de uma organização.
Apesar de todo o trabalho envolvido, os desenvolvedores de software de aplicações empresariais costumam lançar aplicações e APIs com falhas que podem ser exploradas por cibercriminosos. O número de vulnerabilidades conhecidas em aplicações passa de 180 mil hoje, e novas vulnerabilidades são descobertas todos os dias. Nesse cenário de ameaças, a proteção de aplicações requer uma abordagem de segurança multicamada que possa mitigar uma ampla variedade de tipos diferentes de ataques, incluindo botnets automatizados, ataques de DDoS, ataques baseados em API e ataques a aplicações da Web.
WAAP é um acrônimo para proteção de aplicações da Web e APIs, uma classe de tecnologias de segurança projetada para proteger aplicações da Web e APIs contra diversos ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados.
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.