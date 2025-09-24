云安全是企业为保护云基础架构应用程序和数据而制定的安全措施、控制措施和策略。它可确保云环境中所存储数据的可用性、机密性和完整性，并阻止网络攻击和攻击者未经授权访问 IT 环境。云安全解决方案为所有类型的云服务提供保护，包括混合云、多云、私有云和公有云服务。其中包括常见的服务模式，例如软件即服务 (SaaS)、基础架构即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 产品。

企业的云环境是关键业务资产，因此企业必须保护这些资产免受各种安全风险的影响。云存储通常保存着高度敏感的客户数据、财务信息和知识产权数据。基于云的应用程序和基础架构对于业务运营及员工生产力至关重要。因此，任何安全漏洞或未经授权的数据访问都可能导致企业蒙受重大经济损失、声誉受损且面临监管处罚。