Che cos'è la sicurezza del cloud computing?

La sicurezza del cloud è costituita dalle misure, dai controlli e dalle policy di sicurezza che le organizzazioni stabiliscono per proteggere i dati e le applicazioni dell'infrastruttura cloud , garantendo la disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati archiviati negli ambienti cloud e impedendo agli attacchi informatici e ai criminali di ottenere l'accesso non autorizzato agli ambienti IT. Le soluzioni per la sicurezza sul cloud offrono protezione per tutti i tipi di servizi cloud, inclusi cloud ibrido, multicloud, cloud privato e cloud pubblico, tra cui modelli di servizi comuni, come le soluzioni SaaS (Software-as-a-Service), IaaS (Infrastructure-as-a-Service) e PaaS (Platform-as-a-Service).

Gli ambienti cloud di un'organizzazione sono risorse business-critical che devono essere protette da un'ampia gamma di rischi per la sicurezza. Lo storage nel cloud spesso contiene dati dei clienti altamente sensibili, informazioni finanziarie e proprietà intellettuale. Le app e l'infrastruttura basate sul cloud sono fondamentali per le operazioni aziendali e la produttività dei dipendenti. Di conseguenza, eventuali violazioni della sicurezza o accessi non autorizzati ai dati possono causare perdite finanziarie significative, danni alla reputazione e sanzioni normative.