¿Qué es la seguridad de cloud computing?

Por seguridad en la nube se entienden las medidas, controles y políticas de seguridad que las organizaciones establecen para proteger las aplicaciones y los datos de la infraestructura de nube . Garantiza la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos almacenados en entornos de nube, y bloquea los ciberataques y a los atacantes para que no obtengan acceso no autorizado a los entornos de TI. Las soluciones de seguridad en la nube ofrecen protección para todos los tipos de servicios en la nube, incluidos los servicios de nube híbrida, multinube, nube privada y nube pública. Estos incluyen modelos de servicio comunes, como las ofertas de software como servicio (SaaS), infraestructura como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS).

Los entornos de nube de una organización son activos esenciales para la empresa que deben protegerse de una amplia gama de riesgos de seguridad. El almacenamiento en la nube suele contener datos de clientes, información financiera y propiedad intelectual altamente confidenciales. Las aplicaciones y la infraestructura basadas en la nube son cruciales para las operaciones empresariales y la productividad de los empleados. Por ello, cualquier filtración de seguridad o acceso no autorizado a los datos puede provocar pérdidas financieras significativas, daños a la reputación y sanciones normativas.