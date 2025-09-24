클라우드 컴퓨팅 보안이란 무엇일까요?

클라우드 보안은 기업이 클라우드 인프라 애플리케이션과 데이터를 보호하기 위해 마련하는 보안 조치, 제어 기능, 정책입니다. 이는 클라우드 환경에 저장된 데이터의 가용성, 기밀성, 무결성을 보장하고 사이버 공격과 공격자가 IT 환경에 무단으로 접속하지 못하도록 차단합니다. 클라우드 보안 솔루션은 하이브리드 클라우드, 멀티클라우드, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 서비스를 비롯한 모든 종류의 클라우드 서비스를 보호합니다. 여기에는 SaaS(Software as a Service), IaaS(Infrastructure-as-a-Service), PaaS(Platform as a Service) 제품과 같은 일반적인 서비스 모델이 포함됩니다.

기업의 클라우드 환경은 광범위한 보안 리스크로부터 보호해야 하는 비즈니스 크리티컬 자산입니다. 클라우드 스토리지에는 매우 민감한 고객 데이터, 금융 정보, 지적 재산이 보관되는 경우가 많습니다. 클라우드 기반 앱과 인프라는 비즈니스 운영과 직원 생산성에 매우 중요합니다. 따라서 보안 유출이나 데이터에 대한 무단 접속은 상당한 재정적 손실, 평판 손상, 규제 관련 처벌로 이어질 수 있습니다.