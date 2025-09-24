O que é segurança de computação em nuvem?

Segurança em nuvem são as medidas, controles e políticas de segurança que as organizações estabelecem para proteger a infraestrutura de nuvem , as aplicações e os dados.. Ela garante a disponibilidade, a confidencialidade e a integridade dos dados armazenados em ambientes de nuvem e impede que ataques cibernéticos e agentes de ameaça obtenham acesso não autorizado a ambientes de TI. As soluções de segurança de nuvem oferecem proteção para todos os tipos de serviços de nuvem, incluindo nuvem híbrida, multinuvem, nuvem privada e serviços de nuvem pública. Isso inclui modelos de serviço comuns, como SaaS (software como serviço), IaaS (infraestrutura como serviço) e PaaS (plataforma como serviço).

Os ambientes de nuvem de uma organização são ativos essenciais para os negócios que devem ser protegidos contra uma grande variedade de riscos de segurança. O armazenamento em nuvem geralmente contém dados altamente confidenciais dos clientes, informações financeiras e propriedade intelectual. As aplicações e a infraestrutura baseadas em nuvem são essenciais para as operações de negócios e para a produtividade dos funcionários. Consequentemente, qualquer violação de segurança ou acesso não autorizado aos dados pode levar a perdas financeiras significativas, a danos à reputação e a sanções regulatórias.