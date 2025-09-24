Qu'est-ce que la sécurité du Cloud Computing ?

La sécurité du Cloud Computing désigne la protection des données, des applications et des infrastructures basées sur le cloud contre les cybermenaces, les accès non autorisés et les violations de données, par le biais d'une combinaison de technologies, de règles et de contrôles.
Les entreprises migrant de plus en plus de données, d'applications et d'infrastructures vers le cloud, la sécurité du Cloud Computing est devenue une priorité pour les équipes informatiques et responsables de la sécurité. Des violations de données aux ransomwares, en passant par les attaques DDoS et les utilisateurs internes malveillants, les menaces ciblant les environnements cloud évoluent constamment et gagnent en complexité. Une sécurité du Cloud Computing efficace protège les données, les utilisateurs et les organisations dans le cloud contre les cyberattaques, les accès non autorisés et les violations de données, tout en garantissant la conformité aux réglementations sur la confidentialité des données et les normes du secteur telles que l'HIPAA, le RGPD et la PCI DSS.
L'importance de la sécurité du Cloud Computing
La sécurité dans le cloud désigne les mesures, contrôles et règles de sécurité que les entreprises mettent en place pour protéger les applications dans l'infrastructure cloud et les données. Elle garantit la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des données stockées dans les environnements cloud, et empêche les cyberattaques et les acteurs malveillants d'accéder sans autorisation aux environnements informatiques. Les solutions de sécurité dans le cloud assurent une protection pour tous les types de services cloud, y compris les services de cloud hybride, multicloud, de cloud privé et de cloud public. Il s'agit notamment de modèles de service courants tels que les offres de logiciel en tant que service (SaaS), d'infrastructure en tant que service (IaaS) et de plateforme en tant que service (PaaS).
Les environnements cloud d'une entreprise sont des ressources stratégiques qui doivent être protégées contre une multitude de risques pour la sécurité. Le stockage dans le cloud contient souvent des données clients, des informations financières et de la propriété intellectuelle hautement sensibles. Les applications et infrastructures basées sur le cloud sont essentielles pour la continuité des opérations commerciales et la productivité des employés. Par conséquent, toute violation de la sécurité ou tout accès non autorisé aux données peut entraîner des pertes financières importantes, une atteinte à la réputation et des sanctions réglementaires.
Les menaces qui pèsent sur la sécurité dans le cloud
La plupart des menaces qui pèsent sur les environnements cloud se classent parmi les catégories suivantes :
- Cyberattaques : les cybermenaces, telles que les logiciels malveillants, les ransomwares et les attaques par hameçonnage, ciblent souvent les ressources cloud.
- Violations de données : lorsque les attaquants parviennent à accéder sans autorisation aux environnements cloud, ils peuvent voler des données, vider les fonds des comptes et lancer d'autres cyberattaques.
- Déni de service (DoS) : les attaques DoS et DoS distribué (DDoS) submergent les applications, les services et les ressources cloud de trafic et de requêtes illégitimes, ce qui provoque des ralentissements ou des dysfonctionnements.
- Menaces internes : les actions malveillantes des employés ou des sous-traitants ayant accès aux systèmes cloud peuvent entraîner des fuites et des abus de données, ce qui compromet la sécurité du Cloud Computing.
- Erreurs de configuration de la sécurité : lorsque les équipes informatiques ne configurent pas correctement les contrôles de sécurité des ressources cloud, elles ouvrent la voie à une grande variété d'attaques.
- Vulnérabilités des API : les pirates peuvent exploiter les faiblesses des API (interfaces de programmation d'application) pour accéder sans autorisation aux ressources cloud.
- Détournement de compte : les pirates utilisent fréquemment des techniques comme l'hameçonnage et le « credential stuffing » pour prendre le contrôle des comptes utilisateur.
- Erreur humaine : les études suggèrent que la plupart des défaillances de sécurité du Cloud Computing sont le résultat des actions des utilisateurs, telles que la consultation d'un site Web malveillant, le partage d'identifiants de connexion, la compromission par hameçonnage ou le non-respect des bonnes pratiques en matière de sécurité.
La sécurité du Cloud Computing : comment ça marche ?
Pour une sécurité renforcée du Cloud Computing, les équipes informatiques doivent mettre en place plusieurs niveaux de services et de technologies de sécurité afin de protéger les données, de contrôler l'accès, de réduire les vulnérabilités, de garantir la conformité et de surveiller les cyberattaques potentielles.
- Chiffrement des données : pour améliorer la protection des données, les équipes informatiques doivent chiffrer les données au repos et en transit afin d'empêcher les cybercriminels d'accéder sans autorisation aux données sensibles.
- Contrôle d'accès : des solutions robustes de gestion des identités et des accès (IAM) permettent de contrôler qui a accès aux services cloud. Imposer plusieurs méthodes d'authentification, par exemple, ajoute des couches de sécurité supplémentaires pour empêcher tout accès non autorisé.
- Suivi et contrôle du trafic : les équipes de sécurité peuvent déployer des technologies telles que des pare-feux ou des solutions de segmentation avancées pour suivre et contrôler le trafic réseau entrant et sortant à l'aide de règles de sécurité.
- Gestion des failles de sécurité : les équipes informatiques doivent surveiller en permanence les potentielles vulnérabilités dans les infrastructures et applications cloud, et appliquer régulièrement des correctifs et des mises à jour pour atténuer les vulnérabilités identifiées.
- Surveillance de la sécurité et réponse aux incidents : la surveillance continue permet aux équipes informatiques de détecter rapidement toute activité suspecte et violation de la sécurité, ce qui réduit le temps de réponse aux incidents et de résolution des problèmes.
- Conformité et vérification : des audits réguliers des environnements cloud garantissent la conformité aux stratégies de sécurité internes ainsi qu'aux réglementations du secteur.
- Approche Zero Trust : le modèle Zero Trust demande l'authentification et l'autorisation des utilisateurs, applications et terminaux à chaque demande d'accès aux ressources cloud. Lorsqu'une autorisation est accordée, le modèle Zero Trust applique également l'accès au moindre privilège, ce qui signifie que les entités ne sont autorisées à accéder qu'aux ressources minimales requises pour effectuer une tâche. Ces pratiques Zero Trust empêchent les accès non autorisés et limitent les dommages causés par des attaques abouties en bloquant les mouvements latéraux.
Solutions de sécurité du Cloud Computing
Les technologies utilisées pour maintenir la sécurité du Cloud Computing sont les suivantes :
- Solutions de gestion des identités et des accès (IAM) : les solutions IAM gèrent et contrôlent l'accès des utilisateurs aux ressources cloud. Elles s'assurent que les bonnes personnes disposent de l'accès approprié aux ressources par le biais de fonctionnalités d'authentification, d'autorisation et de gestion des utilisateurs.
- Prévention des pertes de données (DLP) : les technologies DLP empêchent les accès non autorisés et l'exfiltration de données sensibles. Elles surveillent, détectent et bloquent l'accès non autorisé aux données sensibles ainsi que leur transmission.
- Gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) : les systèmes SIEM agrègent et analysent les données des événements de sécurité issues de diverses sources afin d'identifier les menaces pour la sécurité et d'y répondre. Ils offrent des fonctionnalités de surveillance, de détection des incidents et de journalisation en temps réel, permettant aux entreprises de repérer les incidents de sécurité et d'y répondre rapidement.
- Authentification multifactorielle (MFA) : l'authentification multifactorielle renforce la sécurité en exigeant plusieurs formes de vérification avant d'accorder l'accès aux ressources. Il s'agit généralement d'un élément que l'utilisateur connaît (mot de passe), qu'il possède (jeton de sécurité) ou lié à son identité propre (vérification biométrique). L'authentification multifactorielle réduit le risque d'accès non autorisé dû à la compromission d'informations d'identification.
- Continuité des activités et reprise après incident (BCDR) : les solutions BCDR permettent à une entreprise de maintenir ses opérations et de récupérer rapidement après des perturbations, telles que des catastrophes naturelles ou des cyberattaques. Ces solutions impliquent des mécanismes de sauvegarde, de réplication et de basculement des données pour protéger les systèmes et les données critiques.
- Courtiers de sécurité d'accès au cloud (CASB) : les CASB jouent le rôle d'intermédiaires entre les utilisateurs et les fournisseurs de services cloud en appliquant des stratégies de sécurité et en fournissant une visibilité sur l'utilisation des applications cloud. Ils aident les entreprises à surveiller et à contrôler les données sur divers services cloud, garantissant ainsi la conformité et la sécurité des données.
- Pare-feux d'application Web (WAF) : Les WAF protègent les applications Web en filtrant et en surveillant le trafic HTTP entre une application Web et Internet. Ils luttent contre les attaques Web courantes, telles que l'injection SQL, le cross-site scripting (XSS) et les 10 principales menaces identifiées par l'OWASP.
- Protection des charges de travail dans le cloud (CWP) : les solutions CWP, qui peuvent inclure des solutions de microsegmentation, assurent la sécurité des charges de travail exécutées dans des environnements cloud, y compris les machines virtuelles, les conteneurs et les fonctions sans serveur. Elles offrent des fonctionnalités telles que la gestion des vulnérabilités, le maintien de la conformité et la détection des menaces.
- Systèmes de prévention et détection des intrusions (IDPS) : les technologies IDPS surveillent les activités sur le réseau et le système pour repérer toute activité malveillante ou violation des règles. Elles peuvent détecter et potentiellement empêcher les intrusions en analysant le trafic réseau et le comportement du système.
- Réseaux privés virtuels (VPN) : les VPN créent des connexions sécurisées et chiffrées sur Internet, ce qui permet aux utilisateurs à distance d'accéder aux ressources cloud en toute sécurité. Ils protègent les données transmises entre l'utilisateur et l'environnement cloud contre l'écoute et l'interception.
Les défis de la sécurité du Cloud Computing
Les équipes informatiques et responsables de la sécurité font face à d'importantes difficultés dans la protection des environnements cloud :
- Manque de visibilité : lorsqu'une entreprise utilise plusieurs fournisseurs de services cloud (ce qui est le cas d'un grand nombre d'organisations), il est plus difficile pour l'équipe informatique de maintenir une visibilité complète sur l'ensemble de l'infrastructure cloud. Cela peut entraîner des zones de vulnérabilité et des failles de sécurité que les pirates peuvent exploiter.
- Informatique fantôme : les stratégies BYOD (Bring Your Own Device) et l'accès non contrôlé aux services cloud commerciaux conduisent souvent à des ressources et instances cloud non gérées par les équipes informatiques, ce qui entraîne des problèmes de sécurité importants.
- Problèmes de conformité : il est plus difficile de maintenir la conformité aux réglementations telles que l'HIPAA, le RGPD et la PCI DSS lorsque les équipes informatiques ne disposent pas d'un contrôle et d'une visibilité complets sur leurs ressources cloud.
- Grande surface d'attaque : la montée en charge massive des ressources cloud peut donner lieu à une surface d'attaque beaucoup plus importante. Des ports d'entrée dans le cloud mal sécurisés peuvent créer des problèmes de sécurité importants et des opportunités pour les acteurs malveillants.
- Charges de travail dynamiques : les ressources cloud sont souvent provisionnées et mises hors service rapidement pour gérer des charges de travail en constante évolution. Les outils de sécurité traditionnels ne sont pas en mesure d'appliquer les règles dans ce type d'environnement dynamique.
- Environnements complexes : dans les environnements cloud hybrides (qui combinent plusieurs fournisseurs de cloud public, des clouds privés et des centres de données sur site), les équipes informatiques et responsables de la sécurité ont plus de difficulté à appliquer des règles de manière homogène dans l'ensemble de l'écosystème digital.
- Responsabilités de sécurité partagées : la plupart des fournisseurs utilisent un modèle de responsabilité partagée pour la sécurité du Cloud Computing. Selon ce modèle, les fournisseurs sont responsables de la protection de l'infrastructure cloud, tandis que les clients doivent gérer les contrôles d'accès ainsi que le chiffrement et la protection des données basées sur le cloud. Un manque de clarté concernant ces responsabilités peut avoir un impact sur la stratégie de sécurité.
Foire aux questions
Les clouds publics sont détenus et dirigés par des fournisseurs de services cloud (CSP) tiers, et sont partagés par plusieurs clients. Ces fournisseurs incluent Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP). Les clouds privés sont dédiés à une seule entreprise et peuvent être hébergés sur site ou par un fournisseur de services cloud. Les clouds hybrides combinent clouds publics et privés, ce qui permet de bénéficier des avantages des deux. Les clouds privés et hybrides offrent un meilleur contrôle de la sécurité, tandis que les clouds publics s'appuient davantage sur les mesures de sécurité du fournisseur de services cloud.
Le chiffrement est essentiel pour protéger les données stockées dans le cloud contre tout accès non autorisé. Les données doivent être chiffrées à la fois au repos (lorsqu'elles sont stockées) et en transit (lorsqu'elles circulent sur des réseaux). Une bonne gestion des clés est cruciale pour garantir la sécurité des données chiffrées.
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.