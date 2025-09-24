Qu'est-ce que la sécurité du Cloud Computing ?

La sécurité dans le cloud désigne les mesures, contrôles et règles de sécurité que les entreprises mettent en place pour protéger les applications dans l'infrastructure cloud et les données. Elle garantit la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des données stockées dans les environnements cloud, et empêche les cyberattaques et les acteurs malveillants d'accéder sans autorisation aux environnements informatiques. Les solutions de sécurité dans le cloud assurent une protection pour tous les types de services cloud, y compris les services de cloud hybride, multicloud, de cloud privé et de cloud public. Il s'agit notamment de modèles de service courants tels que les offres de logiciel en tant que service (SaaS), d'infrastructure en tant que service (IaaS) et de plateforme en tant que service (PaaS).

Les environnements cloud d'une entreprise sont des ressources stratégiques qui doivent être protégées contre une multitude de risques pour la sécurité. Le stockage dans le cloud contient souvent des données clients, des informations financières et de la propriété intellectuelle hautement sensibles. Les applications et infrastructures basées sur le cloud sont essentielles pour la continuité des opérations commerciales et la productivité des employés. Par conséquent, toute violation de la sécurité ou tout accès non autorisé aux données peut entraîner des pertes financières importantes, une atteinte à la réputation et des sanctions réglementaires.