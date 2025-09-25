Was ist Cloud-Computing-Sicherheit?

Cloudsicherheit ist die Sicherheitsmaßnahmen, Kontrollen und Richtlinien, die Unternehmen zum Schutz von Cloudinfrastrukturanwendungen und -Daten einrichten. Sie gewährleistet die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Daten, die in Cloudumgebungen gespeichert sind, und verhindert, dass Cyberangriffe und Cyberkriminelle unbefugten Zugriff auf IT-Umgebungen erhalten. Cloudsicherheitslösungen bieten Schutz für alle Arten von Clouddienste, einschließlich Hybrid-Cloud-, Multicloud-, Private-Cloud- und Public-Cloud-Services. Das umfasst gängige Servicemodelle wie SaaS- (Software-as-a-Service), IaaS- (Infrastructure-as-a-Service) und PaaS-Angebote (Platform-as-a-Service).

Die Cloudumgebungen eines Unternehmens sind geschäftskritische Assets, die vor einer Vielzahl von Sicherheitsrisiken geschützt werden müssen. Cloudspeicher enthält oft hochsensible Kundendaten, Finanzdaten und geistiges Eigentum. Cloudbasierte Anwendungen und Infrastrukturen sind für den Geschäftsbetrieb und die Mitarbeiterproduktivität von entscheidender Bedeutung. Folglich können Sicherheitsverletzungen oder unbefugter Zugriff auf Daten zu erheblichen finanziellen Verlusten, Reputationsschäden und Strafen führen.