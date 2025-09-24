クラウドセキュリティとは、クラウドインフラ のアプリケーションとデータを保護するために組織が確立するセキュリティ対策、制御、ポリシーです。クラウド環境に保存されているデータの可用性、機密性、完全性を確保し、サイバー攻撃や脅威アクターが IT 環境に不正にアクセスするのを阻止します。クラウド・セキュリティ・ソリューションは、ハイブリッドクラウド、マルチクラウド、プライベートクラウド、パブリッククラウドなど、あらゆるタイプのクラウドサービスを保護します。これには、Software as a Service（SaaS）、Infrastructure as a Service（IaaS）、Platform as a Service（PaaS）などの一般的なサービスモデルが含まれます。

組織のクラウド環境は、さまざまなセキュリティリスクから保護する必要のあるビジネスクリティカルな資産です。多くの場合、クラウドストレージには機微な顧客情報、財務情報、知的財産が保管されています。クラウドベースのアプリやインフラは、業務や従業員の生産性の確保に不可欠です。そのため、セキュリティ侵害やデータへの不正アクセスが発生すると、重大な財務的損失、評判の失墜、規制上の罰則につながる可能性があります。