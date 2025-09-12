冗余是指复制云基础架构中的关键组件或功能，以提高可靠性和容错能力。
虽然云计算为企业带来了从更快的速度和巨大的可扩展性到更低的成本和更高的敏捷性等巨大好处，但它也带来了可能会导致服务中断或安全漏洞的风险。幸运的是，云可以更轻松地为数据、网络和系统创建冗余，确保企业能够从服务故障、网络安全事件、自然灾害和人为错误中快速恢复。
云计算中的冗余是什么？
云冗余是创建并维护关键 IT 资产（包括数据、服务器、应用程序和网络连接）的多个副本或实例的做法。当组件发生故障或数据丢失时，冗余解决方案可通过自动切换到冗余系统或恢复数据副本，确保业务持续运行并且系统能够快速恢复，同时最大限度地减少对最终用户的干扰。
冗余为什么很重要？
IT 系统和数据是关键业务资产。当应用程序或 IT 系统不可用，或者数据丢失、损坏或无法访问时，这将不可避免地对企业造成负面影响。运营速度减慢或陷入停滞。员工生产力骤降。宝贵的业务数据和知识产权可能会丢失，并且糟糕的客户体验可能会导致业务流失。当停电、网络攻击和人为错误导致灾难性事件时，冗余使 IT 团队能够快速恢复并避免产生这些不利后果。
冗余类型
云计算中有几种类型的冗余：
冗余是如何工作的？
企业可以通过多项策略在云计算中实现冗余。
- 复制：企业和云服务提供商可能会在多个服务器和数据中心之间复制数据及应用程序。例如，公有云和私有云让您能够跨多个地理区域复制数据，从而确保即使某个位置发生中断或故障时仍然能保持高可用性。
- 冗余基础架构：云服务提供商通常会跨多个可用区或区域维护冗余基础架构组件。组件包括服务器、网络设备、存储系统和电源。在发生中断或故障时，此冗余可通过自动切换到备用组件运行来确保持续提供服务。
- 故障转移机制：应当实施自动故障转移机制，因为在检测到故障时，这些机制会无缝地将工作负载或流量重定向到冗余资源。
- 负载均衡：负载均衡解决方案可在多个冗余服务器或实例之间分配流量，这样当某个组件出现故障时，其他组件可以接管并继续处理请求。
- 监控和自动化：IT 团队会使用持续监控和自动响应工具来检测并响应触发故障转移过程，或者在检测到故障时调配额外的资源。
冗余的好处
创建并维护冗余为企业和 IT 团队带来了几个关键好处。
- 提升可靠性和可用性：冗余可确保可靠性，即使面对服务或设备故障、自然灾害、云安全威胁和人为错误，也能保障业务持续运行。冗余还意味着更长的正常运行时间和更高的云服务可用性，从而最大限度地降低中断对最终用户的影响。
- 停机时间最少：备份系统和故障转移机制可减少停机时间，并确保服务和数据的高可用性。
- 数据保护：通过将数据的多个副本存储在不同位置，IT 团队可以保护数据免受丢失、损坏和被盗的影响。
- 提升性能：在冗余系统之间分配和平衡工作负载可以提高性能并改善用户体验。冗余还提高了容错能力，即使组件出现故障，也能保障业务持续运行。
- 提升可扩展性和灵活性：在部署冗余系统后，企业可以更轻松地扩展资源，以适应不断变化的业务需求或工作负载要求。
- 遵守 SLA：保持冗余使企业能够满足服务级别协议 (SLA) 的要求，并遵守与数据可用性和业务连续性相关的行业法规或标准。
冗余带来的挑战
虽然冗余有显著的好处，但它也给 IT 团队带来了诸多挑战。
- 成本增加：部署冗余系统可能成本高昂，因为这需要企业在额外的硬件、软件、基础架构以及管理这些系统的人员上进行投资。IT 团队必须在冗余需求与预算限制之间取得平衡。
- 更高的复杂性：创建、管理和维护冗余系统使 IT 团队的工作变得更加复杂。
- 集成问题：确保冗余系统在不同的云环境和服务提供商之间无缝集成可能是一项严峻的挑战。
- 性能影响：某些冗余方法可能会对性能产生负面影响。额外的网络跃点、数据复制和故障转移过程可能会导致延迟或阻碍可用性。
- 数据完整性和一致性：在涉及频繁更新或权限的应用场景中，确保冗余系统之间的数据一致性和完整性可能变得非常困难。
- 测试和验证：IT 团队必须定期测试和验证冗余机制、故障转移过程和恢复程序。但是，这些任务往往会耗费大量资源和时间。
如何实现冗余
实现冗余要求企业遵循多项最佳实践。
- 首先制定计划：在确定冗余的目标、目的和预算后，IT 团队可以制定清晰的冗余计划、策略和程序，以确保冗余投资与业务目标保持一致。
- 利用云服务提供商的服务：Akamai、AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform 等主要云服务提供商在可用区、多个区域、负载均衡和自动故障转移机制等冗余系统方面进行了大量投资。
- 部署多云或多区域策略：跨多个云服务提供商或地理区域部署冗余资源，可提供抵御灾难性事件和本地中断的恢复能力。
- 部署和配置自动化：IT 团队可以使用自动化工具来更轻松地调配、配置和管理冗余资源。
- 实施数据复制和备份解决方案：卓越的数据复制和备份技术可确保数据冗余和可恢复性。
- 持续监控和测试冗余机制：定期测试故障转移机制和灾难恢复程序可确保企业能够实现恢复时间目标 (RTO)。
常见问题
是，通过实施在不同云平台上分配冗余资源和工作负载的多云策略，企业可以在多个云服务提供商之间实现冗余。
虽然冗余可以显著提高可用性并最大限度地减少中断，但它无法保证 100% 的正常运行时间。维护窗口、软件更新或不可预见的事件仍然可能会导致干扰或中断。
