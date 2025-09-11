Redundância é a duplicação de componentes ou funções essenciais em uma infraestrutura em nuvem para aumentar a confiabilidade e a tolerância a falhas.
Embora a computação em nuvem traga grandes benefícios às empresas, desde maior velocidade e imensa escalabilidade até custos mais baixos e maior agilidade, ela também apresenta riscos que podem levar a interrupções de serviço ou violações de segurança. Felizmente, a nuvem facilita a criação de redundância para dados, redes e sistemas, garantindo que as organizações possam se recuperar rapidamente de falhas de serviço, incidentes de cibersegurança, desastres naturais e erros humanos.
O que significa redundância na computação em nuvem?
A redundância em nuvem é a prática de criar e manter várias cópias ou instâncias de ativos de TI críticos, incluindo dados, servidores, aplicações e conectividade de rede. Quando um componente falha ou os dados são perdidos, as soluções redundantes garantem que as operações continuem e que os sistemas se recuperem rapidamente, com o mínimo de interrupção para os usuários finais, alternando automaticamente para sistemas redundantes ou restaurando cópias de dados.
Por que a redundância é importante?
Os sistemas e dados de TI são ativos essenciais aos negócios. Quando as aplicações ou sistemas de TI estão indisponíveis, ou quando os dados são perdidos, corrompidos ou não acessíveis, é inevitável que isso cause problemas para as empresas. As operações desaceleram ou param completamente. A produtividade dos funcionários aumenta. Dados de negócios inestimáveis e propriedade intelectual podem ser perdidos, e experiências ruins dos clientes podem levar à perda de negócios. Quando falhas de energia, ataques virtuais e erros humanos causam desastres, a redundância permite que as equipes de TI se recuperem rapidamente e evitem essas consequências adversas.
Tipos de redundância
Existem vários tipos de redundância na computação em nuvem:
- Redundância de dados: As equipes de TI criam várias cópias de arquivos e armazenam dados em diferentes locais, dispositivos ou provedores de armazenamento em nuvem. A redundância de dados ajuda a garantir a disponibilidade dos dados e a proteger contra perda de dados ou ciberameaças, como vírus ransomware.
- Redundância de rede: A implantação de conexões redundantes de rede em nuvem, roteadores e switches mantém a conectividade e impede interrupções de serviço quando os componentes de rede falham.
- Redundância de aplicações: A execução de várias instâncias de uma aplicação ou serviço em uma infraestrutura de nuvem redundante ajuda no balanceamento de carga para garantir a disponibilidade contínua.
- Redundância de componentes: A implantação de várias instâncias de servidores, redes e dispositivos de armazenamento ajuda a garantir a disponibilidade desses recursos de nuvem.
- Redundância geográfica: Isso envolve a replicação de dados, aplicações e sistemas em diferentes partes do mundo para garantir a disponibilidade quando um desastre em uma parte do mundo interrompe as operações em um data center local.
Como funciona a redundância?
As empresas podem ter redundância na computação em nuvem por meio de várias estratégias.
- Replicação: Empresas e provedores de serviços em nuvem podem replicar dados e aplicações em vários servidores e data centers. Por exemplo, nuvens públicas e privadas permitem que você replique dados em várias regiões geográficas, garantindo alta disponibilidade mesmo quando um local apresenta interrupção ou falha.
- Infraestrutura redundante: os provedores de serviços em nuvem normalmente mantêm componentes de infraestrutura redundantes em várias zonas ou regiões de disponibilidade. Os componentes incluem servidores, dispositivos de rede, sistemas de armazenamento e fontes de alimentação. No caso de uma interrupção ou falha, essa redundância garante o serviço contínuo alternando automaticamente a operação para os componentes de backup.
- Mecanismos de failover: Mecanismos de failover automático devem ser implementados, pois eles redirecionarão workloads ou tráfego para recursos redundantes sem interrupções quando uma falha for detectada.
- Balanceamento de carga: As soluções de balanceamento de carga distribuem o tráfego entre vários servidores ou instâncias redundantes para que, se um componente falhar, outros possam assumir o controle e continuar atendendo às solicitações.
- Monitoramento e automação: As equipes de TI usam ferramentas para monitoramento contínuo e respostas automatizadas para detectar e responder a processos de ativação de failover ou provisionar recursos adicionais quando falhas são identificadas.
Os benefícios da redundância
A criação e a manutenção da redundância oferecem várias vantagens importantes para empresas e equipes de TI.
- Maior confiabilidade e disponibilidade: A redundância garante a confiabilidade, permitindo que as operações continuem mesmo diante de falhas de serviço ou equipamento, desastres naturais, ameaças à segurança na nuvem e erro humano. Redundância também significa maior tempo de atividade e disponibilidade para serviços de nuvem, minimizando o impacto de interrupções para os usuários finais.
- Tempo de inatividade mínimo: Os sistemas de backup e os mecanismos de failover reduzem o tempo de inatividade e garantem alta disponibilidade dos serviços e dados.
- Proteção de dados: Ao armazenar várias cópias de dados em diferentes locais, as equipes de TI podem proteger os dados contra perda, corrupção e roubo.
- Melhor desempenho: Distribuir e equilibrar workloads entre sistemas redundantes pode melhorar o desempenho e as experiências do usuário. A redundância também melhora a tolerância a falhas, permitindo que as operações prossigam apesar das falhas de componentes.
- Maior escalabilidade e flexibilidade: Com sistemas redundantes em vigor, as organizações podem dimensionar os recursos mais facilmente para acomodar as necessidades comerciais em constante mudança ou os requisitos de workload.
- Conformidade com SLAs: A manutenção da redundância permite que as organizações atendam aos acordos de nível de serviço (SLAs) e estejam em conformidade com as normas ou padrões do setor relacionados à disponibilidade de dados e à continuidade dos negócios.
Os desafios da redundância
Embora ofereça benefícios significativos, a redundância também apresenta às equipes de TI uma série de desafios.
- Custos mais altos: A implantação de sistemas redundantes pode ter um custo alto, pois exige que as organizações invistam em hardware, software, infraestrutura e a equipe adicionais para gerenciá-los. As equipes de TI devem equilibrar a necessidade de redundância com as restrições orçamentárias.
- Maior complexidade: A criação, o gerenciamento e a manutenção de sistemas redundantes complicam o trabalho das equipes de TI.
- Problemas de integração: Garantir que os sistemas redundantes sejam perfeitamente integrados em diferentes ambientes e provedores de nuvem pode ser um grande desafio.
- Impacto no desempenho: Certas abordagens de redundância podem afetar negativamente o desempenho. Hops de rede adicionais, replicação de dados e processos de failover podem introduzir latência ou prejudicar a disponibilidade.
- Integridade e consistência dos dados: Em casos de uso que envolvem atualizações ou direitos frequentes, garantir a consistência e a integridade dos dados em sistemas redundantes pode se tornar um desafio.
- Teste e validação: As equipes de TI devem testar e validar regularmente mecanismos redundantes, processos de failover e procedimentos de recuperação. No entanto, essas tarefas tendem a consumir muito tempo e recursos.
Como conseguir redundância
Para conseguirem redundância, as organizações precisam aderir a várias práticas recomendadas.
- Traçar um plano inicial: Depois de identificar metas, objetivos e orçamentos para redundância, as equipes de TI podem estabelecer planos, políticas e procedimentos claros de redundância para que os investimentos em redundância estejam alinhados com os objetivos comerciais.
- Usar os serviços do provedor de nuvem: Os principais provedores de serviços em nuvem, como Akamai, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, investiram fortemente em sistemas redundantes, como zonas de disponibilidade, múltiplas regiões, balanceamento de carga e mecanismos de failover automático.
- Implante uma estratégia multinuvem ou multirregião: A implantação de recursos redundantes entre vários provedores de nuvem ou regiões geográficas oferece resiliência contra desastres e interrupções locais.
- Automatizar a implantação e a configuração: As equipes de TI podem usar ferramentas de automação para provisionar, configurar e gerenciar recursos redundantes com mais facilidade.
- Implementar soluções de backup e replicação de dados: As principais tecnologias de backup e replicação de dados garantem redundância e capacidade de recuperação de dados.
- Monitorar continuamente e testar mecanismos de redundância: Testar regularmente os mecanismos de failover e os procedimentos de recuperação de desastres garante que as organizações possam alcançar os objetivos de tempo de recuperação (recovery time objectives, RTOs).
Perguntas frequentes
Sim. A redundância pode ser obtida em vários provedores de nuvem por meio de uma estratégia multinuvem que distribui recursos redundantes e workloads em diferentes plataformas de nuvem.
Embora a redundância possa aumentar significativamente a disponibilidade e minimizar interrupções, ela não consegue garantir 100% de tempo de atividade. Manutenção, janelas, atualizações de software ou eventos imprevistos ainda podem causar falhas ou interrupções.
