Redundanz ist die Duplizierung kritischer Komponenten oder Funktionen in einer Cloudinfrastruktur zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und Fehlertoleranz.
Cloud Computing bietet Unternehmen enorme Vorteile – von höherer Geschwindigkeit und immenser Skalierbarkeit bis hin zu geringeren Kosten und verbesserter Flexibilität. Es birgt jedoch auch Risiken, die zu Dienstausfällen oder Sicherheitsverletzungen führen können. Glücklicherweise erleichtert die Cloud die Schaffung von Redundanz für Daten, Netzwerke und Systeme. So wird sichergestellt, dass Unternehmen sich schnell von Dienstausfällen, Cybersicherheitsvorfällen, Naturkatastrophen und menschlichen Fehlern erholen können.
Was ist Redundanz beim Cloud Computing?
Cloudredundanz ist die Methode, mehrere Kopien oder Instanzen kritischer IT-Ressourcen zu erstellen und zu verwalten, einschließlich Daten, Server, Anwendungen und Netzwerkkonnektivität. Wenn eine Komponente ausfällt oder Daten verloren gehen, stellen redundante Lösungen sicher, dass der Betrieb fortgesetzt werden kann und die Systeme schnell und mit minimaler Unterbrechung für die Endnutzer wiederhergestellt werden können, indem automatisch eine Umschaltung auf redundante Systeme erfolgt oder indem Datenkopien wiederhergestellt werden.
Warum ist Redundanz wichtig?
IT-Systeme und Daten sind geschäftskritische Assets. Wenn Anwendungen oder IT-Systeme nicht verfügbar sind oder Daten verloren gehen, beschädigt werden oder nicht zugänglich sind, ist das schlecht fürs Geschäft. Der Betrieb wird verlangsamt oder zum Stillstand gebracht. Die Mitarbeiterproduktivität sinkt. Wertvolle Geschäftsdaten und geistiges Eigentum können verloren gehen, und schlechte Kundenerlebnisse können zu Geschäftsverlusten führen. Wenn Stromausfälle, Cyberangriffe und menschliches Versagen zu Katastrophen führen, können IT-Teams durch Redundanz schnell eine Wiederherstellung durchführen und diese nachteiligen Folgen verhindern.
Arten von Redundanz
Es gibt mehrere Arten von Redundanz beim Cloud Computing:
- Datenredundanz: IT-Teams erstellen mehrere Kopien von Dateien und speichern Daten über verschiedene Standorte, Geräte oder Cloudspeicheranbieter hinweg. Datenredundanz gewährleistet die Datenverfügbarkeit und schützt vor Datenverlust oder Cyberbedrohungen wie Ransomware-Viren.
- Netzwerkredundanz: Durch die Bereitstellung redundanter Cloudnetzwerkverbindungen, Router und Switches wird die Konnektivität aufrechterhalten und Serviceunterbrechungen werden verhindert, wenn Netzwerkkomponenten ausfallen.
- Anwendungsredundanz: Die Ausführung mehrerer Instanzen einer Anwendung oder eines Dienstes über eine redundante Cloudinfrastruktur hinweg unterstützt beim Lastausgleich, um eine kontinuierliche Verfügbarkeit zu gewährleisten.
- Komponentenredundanz: Durch die Bereitstellung mehrerer Instanzen von Servern, Netzwerken und Speichergeräten wird die Verfügbarkeit dieser Cloudressourcen sichergestellt.
- Geografische Redundanz: Dazu gehört das Replizieren von Daten, Anwendungen und Systemen in verschiedenen Teilen der Welt. So wird die Verfügbarkeit gewährleistet, sollte ein Notfall in einem Teil der Welt den Betrieb in einem lokalen Rechenzentrum unterbrechen.
Wie funktioniert Redundanz?
Unternehmen können durch verschiedene Strategien Redundanz beim Cloud Computing erzielen.
- Replikation: Unternehmen und Clouddienstanbieter können Daten und Anwendungen über mehrere Server und Rechenzentren hinweg replizieren. Zum Beispiel ermöglichen Public und Private Clouds die Replikation von Daten über mehrere geografische Regionen hinweg und gewährleisten so eine hohe Verfügbarkeit, selbst wenn ein Standort einen Ausfall oder eine Störung erleidet.
- Redundante Infrastruktur: Anbieter von Clouddiensten verwalten in der Regel redundante Infrastrukturkomponenten über mehrere Verfügbarkeitszonen oder Regionen hinweg. Zu den Komponenten gehören Server, Netzwerkgeräte, Speichersysteme und Netzteile. Diese Redundanz gewährleistet bei einem Ausfall oder einer Störung den kontinuierlichen Betrieb durch automatisches Umschalten auf Backup-Komponenten.
- Failover-Mechanismen: Automatische Failover-Mechanismen sollten implementiert werden, da sie Workloads oder Traffic nahtlos an redundante Ressourcen umleiten, wenn eine Störung erkannt wird.
- Lastausgleich: Lastausgleich-Lösungen verteilen den Traffic auf mehrere redundante Server oder Instanzen, sodass bei Ausfall einer Komponente andere Elemente die Aufgaben übernehmen und die Bearbeitung der Anfragen fortsetzen können.
- Überwachung und Automatisierung: IT-Teams nutzen Tools für die kontinuierliche Überwachung und automatisierte Reaktionen, um Failover-Prozesse zu erkennen und darauf zu reagieren oder zusätzliche Ressourcen bereitzustellen, wenn Fehler erkannt werden.
Die Vorteile von Redundanz
Die Schaffung und Aufrechterhaltung von Redundanz bietet Unternehmen und IT-Teams mehrere wichtige Vorteile.
- Höhere Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit: Redundanz gewährleistet Zuverlässigkeit und ermöglicht auch bei Dienst- oder Geräteausfällen, Naturkatastrophen, Cloudsicherheitsbedrohungen und menschlichem Versagen die Fortsetzung des Betriebs. Redundanz bedeutet auch höhere Uptime und Verfügbarkeit für Clouddienste. Das ermöglicht es, die Auswirkungen von Ausfällen auf Endnutzer zu minimieren.
- Minimale Ausfallzeiten: Backup-Systeme und Failover-Mechanismen reduzieren Ausfallzeiten und gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit von Diensten und Daten.
- Datenschutz: Durch die Speicherung mehrerer Kopien von Daten an verschiedenen Orten können IT-Teams Daten vor Verlust, Beschädigung und Diebstahl schützen.
- Gesteigerte Performance: Durch die Verteilung und den Ausgleich von Workloads auf redundante Systeme kann die Performance und das Nutzererlebnis verbessert werden. Die Redundanz verbessert auch die Fehlertoleranz, sodass der Betrieb auch bei Komponentenausfällen fortgesetzt werden kann.
- Erhöhte Skalierbarkeit und Flexibilität: Mit redundanten Systemen können Unternehmen ihre Ressourcen einfacher skalieren, um Änderungen bei den Geschäfts- oder Workload-Anforderungen gerecht zu werden.
- Einhaltung von SLAs: Die Aufrechterhaltung der Redundanz ermöglicht es Unternehmen, Service Level Agreements (SLAs) einzuhalten und Branchenvorschriften oder -standards in Bezug auf Datenverfügbarkeit und Geschäftskontinuität einzuhalten.
Die Herausforderungen der Redundanz
Die Redundanz bietet zwar erhebliche Vorteile, stellt IT-Teams aber auch vor eine Reihe von Herausforderungen.
- Steigende Kosten: Die Bereitstellung redundanter Systeme kann teuer sein, da Unternehmen zusätzliche Hardware, Software, Infrastruktur und Mitarbeiter für deren Verwaltung benötigen. IT-Teams müssen den Bedarf an Redundanz mit den Budgetbeschränkungen in Einklang bringen.
- Höhere Komplexität: Die Erstellung, Verwaltung und Wartung redundanter Systeme macht die Arbeit der IT-Teams komplizierter.
- Integrationsprobleme: Die nahtlose Integration redundanter Systeme in verschiedenen Cloudumgebungen und -anbietern kann eine große Herausforderung darstellen.
- Auswirkungen auf die Performance: Bestimmte Redundanzansätze können sich negativ auf die Performance auswirken. Zusätzliche Netzwerk-Hops, Datenreplikation und Failover-Prozesse können Latenz verursachen oder die Verfügbarkeit beeinträchtigen.
- Datenintegrität und -konsistenz: In Anwendungsfällen, die häufige Aktualisierungen oder Rechte erfordern, kann die Gewährleistung der Datenkonsistenz und -integrität über redundante Systeme hinweg eine große Herausforderung darstellen.
- Tests und Validierung: IT-Teams müssen redundante Mechanismen, Failover-Prozesse und Wiederherstellungsverfahren regelmäßig testen und validieren. Diese Aufgaben sind jedoch in der Regel ressourcenintensiv und zeitaufwändig.
So erreichen Sie Redundanz
Um Redundanz zu erreichen, müssen Unternehmen mehrere Best Practices einhalten.
- Beginnen Sie mit einem Plan: Nach der Festlegung von Zielen, Vorgaben und Budgets für Redundanzen können IT-Teams klare Redundanzpläne, -richtlinien und -verfahren festlegen, um sicherzustellen, dass die Redundanzinvestitionen an den Geschäftszielen ausgerichtet sind.
- Nutzen Sie Dienste von Cloudanbietern: Große Clouddienstanbieter wie Akamai, AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform haben stark in redundante Systeme wie Verfügbarkeitszonen, mehrere Regionen, Lastausgleich und automatische Failover-Mechanismen investiert.
- Implementieren Sie eine Multi-Cloud- oder Multi-Region-Strategie: Die Bereitstellung redundanter Ressourcen über mehrere Cloudanbieter oder geografische Regionen hinweg bietet Ausfallsicherheit bei Katastrophen und lokalen Ausfällen.
- Automatisieren Sie Bereitstellung und Konfiguration: IT-Teams können Automatisierungstools verwenden, um redundante Ressourcen einfacher bereitzustellen, zu konfigurieren und zu verwalten.
- Implementieren Sie Datenreplikations- und Sicherungslösungen: Führende Datenreplikations- und Sicherungstechnologien gewährleisten Datenredundanz und -wiederherstellbarkeit.
- Überwachen und prüfen Sie die Redundanzmechanismen kontinuierlich: Durch regelmäßige Tests der Failover-Mechanismen und Notfallwiederherstellungsverfahren wird sichergestellt, dass Unternehmen die Wiederherstellungszeitziele (Recovery Time Objectives, RTOs) erreichen können.
Häufig gestellte Fragen
Ja, Redundanz kann über mehrere Cloudanbieter hinweg durch eine Multicloud-Strategie erreicht werden, die redundante Ressourcen und Workloads auf verschiedene Cloudplattformen verteilt.
Redundanz kann zwar die Verfügbarkeit erheblich erhöhen und Unterbrechungen minimieren, kann jedoch keine 100%ige Verfügbarkeit garantieren. Wartung, Windows, Software-Updates oder unvorhergesehene Ereignisse können weiterhin zu Unterbrechungen oder Ausfällen führen.
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.