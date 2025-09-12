Was ist Redundanz beim Cloud Computing?

IT-Systeme und Daten sind geschäftskritische Assets. Wenn Anwendungen oder IT-Systeme nicht verfügbar sind oder Daten verloren gehen, beschädigt werden oder nicht zugänglich sind, ist das schlecht fürs Geschäft. Der Betrieb wird verlangsamt oder zum Stillstand gebracht. Die Mitarbeiterproduktivität sinkt. Wertvolle Geschäftsdaten und geistiges Eigentum können verloren gehen, und schlechte Kundenerlebnisse können zu Geschäftsverlusten führen. Wenn Stromausfälle, Cyberangriffe und menschliches Versagen zu Katastrophen führen, können IT-Teams durch Redundanz schnell eine Wiederherstellung durchführen und diese nachteiligen Folgen verhindern.