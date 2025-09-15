La ridondanza è la duplicazione di componenti o funzioni critiche in un'infrastruttura cloud che consente di aumentare l'affidabilità e la tolleranza agli errori.
Anche se il cloud computing offre alle aziende enormi vantaggi, da una maggiore velocità e un'immensa scalabilità a costi inferiori e una migliore agilità, introduce anche rischi che possono portare a interruzioni dei servizi o violazioni della sicurezza. Fortunatamente, il cloud semplifica la creazione di ridondanza per dati, reti e sistemi, garantendo alle organizzazioni di riprendersi rapidamente da errori di servizio, incidenti di cybersicurezza, disastri naturali ed errori umani.
Che cos'è la ridondanza nel cloud computing?
La ridondanza nel cloud è la pratica di creare e mantenere più copie o istanze di risorse IT critiche, inclusi dati, server, applicazioni e connettività di rete. Quando un componente si guasta o i dati vengono persi, le soluzioni ridondanti garantiscono la continuità delle operazioni e il rapido ripristino dei sistemi con un'interruzione minima per gli utenti finali, passando automaticamente a sistemi ridondanti o ripristinando le copie dei dati.
Perché la ridondanza è importante?
I sistemi e i dati IT sono risorse business-critical. Quando le applicazioni o i sistemi IT non sono disponibili oppure quando i dati risultano persi, danneggiati o non accessibili, è inevitabilmente una cattiva notizia per le aziende. Le operazioni rallentano o si bloccano, la produttività dei dipendenti crolla, i preziosi dati aziendali e la proprietà intellettuale possono andare persi e le scarse customer experience possono causare la perdita di profitti. Quando si verificano situazioni problematiche a causa di interruzioni di corrente, attacchi informatici ed errori umani, la ridondanza consente ai team IT di recuperare rapidamente e di prevenire queste conseguenze negative.
Tipi di ridondanza
Esistono diversi tipi di ridondanza nel cloud computing:
- Ridondanza dei dati: i team IT creano più copie di file e archiviano i dati in diverse posizioni, dispositivi o provider di servizi di storage nel cloud. La ridondanza dei dati aiuta a garantire la disponibilità dei dati e a proteggersi dalla perdita di dati o da minacce informatiche, come i virus ransomware.
- Ridondanza della rete: l'implementazione di connessioni di rete nel cloud, router e switch ridondanti mantiene la connettività ed evita le interruzioni dei servizi in caso di guasto dei componenti di rete.
- Ridondanza delle applicazioni: l'esecuzione di più istanze di un'applicazione o di un servizio su un'infrastruttura cloud ridondante aiuta a bilanciare il carico di lavoro per garantire una disponibilità continua.
- Ridondanza dei componenti: l'implementazione di più istanze di server, reti e dispositivi di storage aiuta a garantire la disponibilità di queste risorse cloud.
- Ridondanza geografica: implica la replica di dati, applicazioni e sistemi in diverse parti del mondo per garantire la disponibilità quando si verifica un evento catastrofico a livello globale che interrompe le operazioni in un data center locale.
Come funziona la ridondanza?
Le aziende possono conseguire la ridondanza nel cloud computing tramite diverse strategie.
- Replica: le aziende e i provider di servizi cloud possono replicare dati e applicazioni su più server e data center. Ad esempio, i cloud pubblici e privati consentono di replicare i dati in più aree geografiche, garantendo un'elevata disponibilità anche in caso di interruzioni o errori in una posizione.
- Infrastruttura ridondante: i provider di servizi cloud, in genere, gestiscono componenti dell'infrastruttura ridondanti in più zone o aree geografiche di disponibilità. Tra i componenti, figurano server, dispositivi di rete, sistemi di storage e alimentatori. In caso di interruzione o errore, questa ridondanza garantisce un servizio continuo passando automaticamente alle operazioni di backup dei componenti.
- Meccanismi di failover: è necessario implementare meccanismi di failover automatico, in quanto reindirizzano facilmente i carichi di lavoro o il traffico alle risorse ridondanti quando viene rilevato un errore.
- Bilanciamento del carico: le soluzioni di bilanciamento del carico distribuiscono il traffico tra più server o istanze ridondanti in modo che, se un componente si guasta, altri componenti possono assumere il controllo e continuare a gestire le richieste.
- Monitoraggio e automazione: i team IT utilizzano strumenti per il monitoraggio continuo e le risposte automatizzate per rilevare e rispondere ai processi di attivazione del failover o per fornire risorse aggiuntive quando vengono rilevati errori.
I vantaggi della ridondanza
La creazione e il mantenimento della ridondanza offrono diversi vantaggi importanti per le aziende e i team IT.
- Maggiori livelli di affidabilità e disponibilità: la ridondanza garantisce l'affidabilità, consentendo alle operazioni di continuare anche in caso di guasti ai servizi o alle apparecchiature, disastri naturali, minacce alla sicurezza nel cloud ed errori umani. La ridondanza implica anche tempi di attività e disponibilità più elevati per i servizi cloud, riducendo al minimo l'impatto delle interruzioni sugli utenti finali.
- Downtime minimo: i sistemi di backup e i meccanismi di failover riducono il downtime e garantiscono un'elevata disponibilità di servizi e dati.
- Protezione dei dati: archiviando più copie di dati in diverse posizioni, i team IT possono proteggere i dati da perdita, corruzione e furto.
- Performance migliorate: la distribuzione e il bilanciamento dei carichi di lavoro tra sistemi ridondanti possono migliorare le performance e le user experience. La ridondanza migliora anche la tolleranza agli errori, consentendo alle operazioni di continuare nonostante gli errori dei componenti.
- Scalabilità e flessibilità migliorate: con l'implementazione di sistemi ridondanti, le organizzazioni possono scalare le risorse più facilmente per soddisfare le esigenze aziendali o i requisiti dei carichi di lavoro in continua evoluzione.
- Conformità agli SLA: il mantenimento della ridondanza consente alle organizzazioni di soddisfare gli SLA (accordi sul livello di servizio) e di conformarsi alle normative o agli standard di settore relativi alla disponibilità dei dati e alla continuità operativa.
Le sfide della ridondanza
Anche se offre vantaggi significativi, la ridondanza presenta comunque una serie di sfide per i team IT.
- Aumento dei costi: l'implementazione di sistemi ridondanti può essere costosa perché la loro gestione richiede alle organizzazioni ulteriori investimenti in hardware, software, infrastrutture e personale. I team IT devono bilanciare la necessità di implementare la ridondanza con i vincoli imposti dai budget.
- Maggiore complessità: la creazione, la gestione e la manutenzione di sistemi ridondanti rende il lavoro dei team IT più complicato.
- Problemi di integrazione: garantire che i sistemi ridondanti siano perfettamente integrati in diversi ambienti cloud e provider può rappresentare una sfida significativa.
- Impatto sulle performance: alcuni approcci alla ridondanza possono influire negativamente sulle performance. Ulteriori processi di hop di rete, replica dei dati e failover possono introdurre latenza oppure ostacolare la disponibilità.
- Integrità e coerenza dei dati: nei casi di utilizzo che comportano frequenti aggiornamenti o diritti, garantire la coerenza e l'integrità dei dati nei sistemi ridondanti può diventare piuttosto difficile.
- Test e convalida: i team IT devono testare e convalidare regolarmente meccanismi ridondanti, processi di failover e procedure di ripristino. Tuttavia, queste attività tendono a richiedere un elevato utilizzo di risorse e a rivelarsi molto dispendiose in termini di tempo.
Come conseguire la ridondanza
Per conseguire la ridondanza, le organizzazioni devono seguire diverse best practice.
- Iniziare con un piano: dopo aver identificato scopi, obiettivi e budget per la ridondanza, i team IT possono stabilire con chiarezza piani, policy e procedure per la ridondanza al fine di garantire che gli investimenti effettuati siano allineati agli obiettivi aziendali.
- Utilizzare i servizi dei provider di soluzioni cloud: i principali provider di servizi cloud, come Akamai, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform, hanno investito molto in sistemi ridondanti come zone di disponibilità, più aree geografiche, bilanciamento del carico e meccanismi di failover automatico.
- Implementare una strategia multicloud o multi-regione: l'implementazione di risorse ridondanti in più provider di servizi cloud o aree geografiche offre la resilienza necessaria contro eventi catastrofici e interruzioni locali.
- Automatizzare l'implementazione e la configurazione: i team IT possono utilizzare strumenti di automazione per eseguire il provisioning, configurare e gestire più facilmente le risorse ridondanti.
- Implementare soluzioni di replica e backup dei dati: le principali tecnologie di replica e backup dei dati garantiscono ridondanza e recuperabilità dei dati.
- Monitorare e testare continuamente i meccanismi di ridondanza: testare regolarmente i meccanismi di failover e le procedure di disaster recovery garantisce alle organizzazioni di raggiungere gli obiettivi relativi al tempo di ripristino (RTOS).
