La redondance est la duplication de composants ou de fonctions critiques dans une infrastructure cloud afin d'augmenter la fiabilité et la tolérance aux pannes.
Bien que le Cloud Computing offre aux entreprises des avantages considérables, qu'il s'agisse d'une vitesse et d'une évolutivité accrues, de la réduction des coûts ou encore de l'amélioration de l'agilité, il introduit également des risques qui peuvent entraîner des pannes de service ou des violations de sécurité. Heureusement, le cloud facilite la création de redondance pour les données, les réseaux et les systèmes, ce qui permet aux entreprises de récupérer rapidement après des pannes de service, des incidents de cybersécurité, des catastrophes naturelles et des erreurs humaines.
Qu'est-ce que la redondance dans le cadre du Cloud Computing ?
La redondance dans le cloud consiste à créer et maintenir plusieurs copies ou instances des ressources informatiques critiques, telles que les données, les serveurs, les applications et la connectivité réseau. Lorsqu'un composant tombe en panne ou que des données sont perdues, les solutions redondantes permettent de poursuivre les opérations et de rétablir rapidement les systèmes, avec un minimum de perturbations pour les utilisateurs finaux, en basculant automatiquement vers des systèmes redondants ou en restaurant des copies de données.
Pourquoi la redondance est-elle importante ?
Les systèmes informatiques et les données sont des actifs essentiels pour l'entreprise. Lorsque des applications ou des systèmes informatiques ne sont pas disponibles, ou lorsque des données sont perdues, corrompues ou inaccessibles, cela entraîne inévitablement des conséquences négatives pour l'entreprise. Les opérations ralentissent ou s'arrêtent. La productivité des employés s'effondre. Des données professionnelles et une propriété intellectuelle inestimables peuvent être perdues, et une mauvaise expérience client peut entraîner une perte d'activité. Lorsque des pannes de courant, des cyberattaques ou des erreurs humaines provoquent des incidents, la redondance permet aux équipes informatiques de rétablir rapidement les systèmes et d'éviter les conséquences néfastes.
Types de redondance
Il existe plusieurs types de redondance dans le cloud computing :
- Redondance des données : Les équipes informatiques créent plusieurs copies de fichiers et stockent les données sur différents emplacements, périphériques ou fournisseurs de stockage cloud. La redondance des données permet de garantir leur disponibilité et de se protéger contre leur perte ou contre les cybermenaces telles que les virus de ransomware.
- Redondance du réseau : Le déploiement de connexions de réseau cloud, de routeurs et de commutateurs redondants permet de maintenir la connectivité et d'éviter les interruptions de service en cas de défaillance des composants réseau.
- Redondance des applications : L'exécution de plusieurs instances d'une application ou d'un service sur une infrastructure cloud redondante permet d'équilibrer la charge pour garantir une disponibilité continue.
- Redondance des composants : Le déploiement de plusieurs instances de serveurs, de réseaux et de périphériques de stockage permet de garantir la disponibilité de ces ressources cloud.
- Redondance géographique : Cela implique la réplication des données, des applications et des systèmes dans différentes régions du monde afin de garantir la disponibilité lorsqu'un sinistre dans une partie du monde perturbe les opérations d'un centre de données local.
Comment fonctionne la redondance ?
Les entreprises peuvent atteindre la redondance dans le Cloud Computing grâce à plusieurs stratégies.
- Réplication : Les entreprises et les fournisseurs de services cloud peuvent répliquer les données et les applications sur plusieurs serveurs et centres de données. Par exemple, les clouds publics et privés permettent de répliquer les données dans plusieurs régions géographiques, garantissant une haute disponibilité même lorsqu'un site subit une panne ou une interruption.
- Infrastructure redondante : les fournisseurs de services cloud maintiennent généralement des composants d'infrastructure redondante répartis sur plusieurs zones de disponibilité ou régions. Les composants incluent les serveurs, les périphériques réseau, les systèmes de stockage et les alimentations. En cas de panne ou d'interruption, cette redondance garantit la continuité du service en basculant automatiquement vers des composants de secours.
- Mécanismes de basculement : Des mécanismes de basculement automatique doivent être mis en place, car ils redirigent de manière fluide les charges de travail ou le trafic vers des ressources redondantes lorsqu'une défaillance est détectée.
- Équilibrage de la charge : Les solutions d'équilibrage de la charge distribuent le trafic sur plusieurs serveurs ou instances redondants de sorte que, en cas de défaillance d'un composant, d'autres peuvent prendre le relais et continuer à traiter les demandes.
- Surveillance et automatisation : Les équipes informatiques utilisent des outils de surveillance continue et de réponses automatisées pour détecter les défaillances et déclencher des processus de basculement ou provisionner des ressources supplémentaires lorsque des pannes sont identifiées.
Les avantages de la redondance
La création et le maintien de la redondance offrent plusieurs avantages clés pour les entreprises et les équipes informatiques.
- Fiabilité et disponibilité optimisées : La redondance garantit la fiabilité, permettant ainsi la poursuite des opérations même en cas de panne de service ou d'équipement, de catastrophe naturelle, de menaces de sécurité dans le cloudet d'erreur humaine. La redondance est également synonyme d'une plus grande disponibilité et d'une meilleure fiabilité pour les services cloud, minimisant l'impact des pannes sur les utilisateurs finaux.
- Temps d'arrêt minimal : Les systèmes de sauvegarde et les mécanismes de basculement réduisent les interruptions de service et garantissent une haute disponibilité des services et des données.
- Protection des données : En stockant plusieurs copies de données à différents emplacements, les équipes informatiques peuvent protéger les données contre la perte, la corruption et le vol.
- Optimisation des performances : La distribution et l'équilibrage des charges de travail sur des systèmes redondants peuvent améliorer les performances et l'expérience utilisateur. La redondance améliore également la tolérance aux pannes, ce qui permet de poursuivre les opérations malgré les défaillances des composants.
- Évolutivité et flexibilité accrues : Grâce à la mise en place de systèmes redondants, les entreprises peuvent faire évoluer leurs ressources plus facilement pour s'adapter à l'évolution des besoins de l'entreprise ou des exigences en matière de charges de travail.
- Conformité aux SLA : Le maintien de la redondance permet aux entreprises de respecter les contrats de niveau de service (SLA) et de se conformer aux réglementations ou normes du secteur en matière de disponibilité des données et de continuité d'activité.
Les défis de la redondance
Bien qu'elle offre des avantages considérables, la redondance pose également plusieurs défis aux équipes informatiques.
- Augmentation des coûts : Le déploiement de systèmes redondants peut s'avérer coûteux, car les entreprises doivent investir dans du matériel, des logiciels, une infrastructure et du personnel supplémentaires pour les gérer. Les équipes informatiques doivent équilibrer le besoin de redondance avec les contraintes budgétaires.
- Plus grande complexité : La création, la gestion et la maintenance de systèmes redondants compliquent la tâche des équipes informatiques, rendant leur travail plus complexe.
- Problèmes d'intégration : Assurer l'intégration fluide des systèmes redondants à travers différents environnements et fournisseurs cloud peut représenter un défi majeur.
- Impact sur les performances : Certaines approches de redondance peuvent avoir un impact négatif sur les performances. Les sauts réseau supplémentaires, la réplication des données et les processus de basculement peuvent introduire de la latence ou nuire à la disponibilité.
- Intégrité et cohérence des données : Dans les cas d'utilisation impliquant des mises à jour ou des droits fréquents, il peut s'avérer difficile de garantir la cohérence et l'intégrité des données sur les systèmes redondants.
- Test et validation : Les équipes informatiques doivent régulièrement tester et valider les mécanismes de redondance, les processus de basculement en cas de panne et les procédures de récupération. Cependant, ces tâches sont souvent chronophages et gourmandes en ressources.
Comment atteindre la redondance
Pour atteindre la redondance, les entreprises doivent respecter plusieurs meilleures pratiques.
- Commencer par établir un plan : Après avoir identifié les objectifs, les priorités et les budgets liés à la redondance, les équipes informatiques peuvent établir des plans, des politiques et des procédures de redondance clairs afin de garantir que les investissements en matière de redondance respectent les objectifs de l'entreprise.
- Tirer parti des services des fournisseurs de cloud : Les principaux fournisseurs de services cloud comme Akamai, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform ont fortement investi dans des systèmes redondants tels que les zones de disponibilité, les régions multiples, l'équilibrage de la charge et les mécanismes de basculement automatique.
- Déployer une stratégie multicloud ou multirégionale : Le déploiement de ressources redondantes auprès de plusieurs fournisseurs cloud ou dans différentes régions géographiques offre une résilience face aux catastrophes et aux pannes locales.
- Automatiser le déploiement et la configuration : Les équipes informatiques peuvent utiliser des outils d'automatisation pour provisionner, configurer et gérer plus facilement des ressources redondantes.
- Mettre en œuvre des solutions de réplication et de sauvegarde des données : Les principales technologies de réplication et de sauvegarde des données garantissent la redondance et la capacité de restauration des données.
- Surveiller et tester en permanence les mécanismes de redondance : Tester régulièrement les mécanismes de basculement et les procédures de reprise après sinistre permet aux organisations d'atteindre leurs objectifs de temps de récupération (RTO).
Foire aux questions
Oui, la redondance peut être obtenue auprès de plusieurs fournisseurs de cloud grâce à une stratégie multicloud qui distribue des ressources et des charges de travail redondantes sur différentes plateformes cloud.
Bien que la redondance puisse considérablement augmenter la disponibilité et minimiser les interruptions, elle ne peut pas garantir une disponibilité de 100 %. Les opérations de maintenance, les fenêtres de mise à jour logicielle ou les événements imprévus peuvent toujours provoquer des interruptions ou des pannes.
