IT システムとデータはビジネスクリティカルな資産です。アプリケーションや IT システムが利用できなくなる、データが失われる、破損する、アクセスできなくなるといった出来事は、ビジネスにとって間違いなく一大事です。事業運営が滞り、停止します。従業員の生産性が急激に低下します。貴重なビジネスデータや知的財産が失われたり、顧客体験の質が低下してビジネスの喪失につながったりする可能性があります。停電、サイバー攻撃、人的ミスによって災害が発生した場合、冗長性があれば、IT チームは迅速に復旧し、こうした悪影響を防止できます。