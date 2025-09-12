冗長性とは、クラウドインフラ内の重要なコンポーネントや機能を複製して、信頼性と耐障害性を高めることです。
クラウドコンピューティングは、高速化、優れたスケーラビリティ、コストの削減、アジリティの向上など、企業に大きなメリットをもたらします。しかし、それと同時に、サービスの停止やセキュリティ侵害を引き起こすリスクももたらします。幸いなことに、クラウドにより、データ、ネットワーク、システムの冗長性を簡単に生み出すことができるため、組織はサービス障害、サイバーセキュリティインシデント、自然災害、人的ミスから迅速に復旧できるようになります。
クラウドコンピューティングの冗長性とは
クラウドの冗長性とは、データ、サーバー、アプリケーション、ネットワーク接続など、重要な IT 資産の複数のコピーまたはインスタンスを作成して保持することです。コンポーネントに障害が発生したり、データが失われたりした場合でも、冗長ソリューションにより、自動的に冗長システムに切り替えたり、データのコピーを復元したりして、エンドユーザーへの影響を最小限に抑えながら運用を継続し、システムを迅速に復旧できるようになります。
冗長性が重要である理由
IT システムとデータはビジネスクリティカルな資産です。アプリケーションや IT システムが利用できなくなる、データが失われる、破損する、アクセスできなくなるといった出来事は、ビジネスにとって間違いなく一大事です。事業運営が滞り、停止します。従業員の生産性が急激に低下します。貴重なビジネスデータや知的財産が失われたり、顧客体験の質が低下してビジネスの喪失につながったりする可能性があります。停電、サイバー攻撃、人的ミスによって災害が発生した場合、冗長性があれば、IT チームは迅速に復旧し、こうした悪影響を防止できます。
冗長性の種類
クラウドコンピューティングの冗長性には、いくつかの種類があります。
- データの冗長性：IT チームは、ファイルの複数のコピーを作成し、さまざまな場所、デバイス、クラウド・ストレージ・プロバイダーにデータを保存します。データの冗長性は、データの可用性を確保し、データの損失やランサムウェアウイルスなどのサイバー脅威を防ぐために役立ちます。
- ネットワークの冗長性：冗長なクラウドネットワーク接続、ルーター、スイッチを展開することで、接続を維持し、ネットワークコンポーネントに障害が発生した場合にサービスが中断するのを防ぐことができます。
- アプリケーションの冗長性：冗長なクラウドインフラ全体でアプリケーションやサービスの複数のインスタンスを実行することで、負荷分散によって継続的な可用性を確保できます。
- コンポーネントの冗長性：サーバー、ネットワーク、ストレージデバイスの複数のインスタンスを展開することで、これらのクラウドリソースの可用性を確保できます。
- 地理的冗長性：これには、世界のさまざまな地域にデータ、アプリケーション、システムを複製することにより、世界各地で災害が発生して現地のデータセンターの運営に混乱が生じた場合に可用性を確保することが含まれます。
冗長性の仕組み
企業は、いくつかの戦略を通じてクラウドコンピューティングの冗長性を実現できます。
- レプリケーション：企業やクラウド・サービス・プロバイダーは、複数のサーバーやデータセンターにデータやアプリケーションを複製することができます。例えば、パブリッククラウドとプライベートクラウドでは、複数の地理的地域にデータを複製し、1 つの場所で停止や障害が発生した場合でも高い可用性を確保できます。
- 冗長なインフラ：クラウド・サービス・プロバイダーは通常、複数の可用性ゾーンまたは地域で冗長なインフラコンポーネントを保持します。コンポーネントには、サーバー、ネットワークデバイス、ストレージシステム、電源が含まれます。この冗長性により、停止や障害が発生した場合でも、バックアップコンポーネントに自動的に運転を切り替えることで、サービスを継続させることができます。
- フェイルオーバーメカニズム：自動フェイルオーバーメカニズムは、障害が検知されると、ワークロードやトラフィックを冗長リソースにシームレスにリダイレクトします。そのため、このメカニズムを導入することが推奨されます。
- 負荷分散：負荷分散ソリューションは、トラフィックを複数の冗長サーバーまたはインスタンスに分散します。そのため、1 つのコンポーネントに障害が発生しても、他のコンポーネントが引き継ぎ、リクエストの処理を継続できます。
- 監視と自動化：IT チームは、継続的な監視と自動応答のためのツールを使用して検知と応答を行うことにより、障害が検知された場合にフェイルオーバープロセスをトリガーするか、追加リソースをプロビジョニングします。
冗長性のメリット
冗長性を構築して維持することにより、企業と IT チームはいくつかの重要なメリットを得られます。
- 信頼性と可用性の向上：冗長性により信頼性が確保され、サービスや機器の障害、自然災害、クラウドセキュリティ上の脅威、人的ミスに直面しても事業を継続できるようになります。また、冗長性により、クラウドサービスのアップタイムと可用性が向上し、エンドユーザーに対するサービス停止の影響を最小限に抑えることができます。
- ダウンタイムの最小化：バックアップシステムとフェイルオーバーメカニズムにより、ダウンタイムが減少し、サービスとデータの高い可用性が確保されます。
- データ保護：データの複数のコピーを異なる場所に保存することで、IT チームはデータの損失、破損、窃取を防ぐことができます。
- パフォーマンスの改善：冗長システム間でワークロードを分散してバランスを取ることで、パフォーマンスとユーザー体験を向上させることができます。また、冗長性により耐障害性が向上し、コンポーネントに障害が発生しても事業を継続できます。
- スケーラビリティと柔軟性の向上：冗長システムがあれば、組織はビジネスニーズやワークロード要件の変化に合わせてリソースを簡単にスケーリングできます。
- SLA の遵守：冗長性を保持することで、組織はサービスレベル契約（SLA）を満たし、データの可用性と事業継続性に関連する業界の規制や標準に準拠できるようになります。
冗長性の課題
冗長性は大きなメリットをもたらすだけでなく、IT チームにいくつかの課題をもたらします。
- コストの増加：冗長システムの展開には、ハードウェア、ソフトウェア、インフラ、およびそれらを管理するスタッフへの追加投資が必要になるため、多大なコストがかかる可能性があります。IT チームは、冗長性の必要性と予算の制約のバランスを取る必要があります。
- 複雑化の増大：冗長システムの作成、管理、維持により、IT チームの業務がいっそう複雑化します。
- 統合の問題：冗長システムをさまざまなクラウド環境やプロバイダー間でシームレスに統合することが、大きな課題となる可能性があります。
- パフォーマンスへの影響：冗長性へのアプローチによっては、パフォーマンスに悪影響が生じる場合があります。ネットワークホップ、データ複製、フェイルオーバープロセスが増加すると、レイテンシーが発生したり、可用性が低下したりする可能性があります。
- データの完全性と一貫性：頻繁な更新や権限を伴うユースケースでは、冗長システム全体でデータの一貫性と完全性を確保することが非常に困難になる可能性があります。
- テストと検証：IT チームは、冗長メカニズム、フェイルオーバープロセス、復旧手順を定期的にテストし、検証する必要があります。しかし、これらのタスクはリソースを大量に消費し、時間がかかる傾向があります。
冗長性を実現する方法
冗長性を実現するために、組織はいくつかのベストプラクティスに従う必要があります。
- 計画から始める：IT チームは、冗長性の目標、目的、予算を確認した後に、冗長性への投資が事業目標に合致するように明確な冗長性計画、ポリシー、手順を定めることができます。
- クラウド・プロバイダー・サービスを活用する：Akamai、AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform などの主要なクラウド・サービス・プロバイダーは、可用性ゾーン、複数のリージョン、負荷分散、自動フェイルオーバーメカニズムなどの冗長システムに多額の投資を行っています。
- マルチクラウド戦略またはマルチリージョン戦略を展開する：複数のクラウドプロバイダーや地理的地域に冗長リソースを展開することで、災害や局地的なサービス停止に対する回復力を確保できます。
- 展開と設定を自動化する：IT チームは自動化ツールを使用して、冗長リソースのプロビジョニング、設定、管理をより簡単に行うことができます。
- データレプリケーションおよびバックアップソリューションを導入する：先進的なデータレプリケーションおよびバックアップテクノロジーにより、データの冗長性と回復可能性が確保されます。
- 冗長性メカニズムを継続的に監視およびテストする：フェイルオーバーメカニズムと災害復旧手順を定期的にテストすることで、組織は目標復旧時間（RTO）を達成できるようになります。
よくあるご質問
はい。複数のクラウドプラットフォームに冗長なリソースとワークロードを分散するマルチクラウド戦略によって、複数のクラウドプロバイダー間で冗長性を実現できます。
冗長性により、可用性を大幅に高め、サービスの中断を最小限に抑えることができますが、100% のアップタイムを確保することはできません。メンテナンス、Windows やソフトウェアのアップデート、予期しないイベントにより、サービスの中断や停止が発生する可能性があります。
Akamai が選ばれる理由
Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai はグローバル企業の信頼を獲得しています。