클라우드 컴퓨팅에서 이중화란 무엇일까요?

IT 시스템과 데이터는 비즈니스에 중요한 자산입니다. 애플리케이션 또는 IT 시스템을 사용할 수 없거나, 데이터가 손실 또는 손상되거나 접속 불가한 경우 비즈니스에 악영향을 미칠 수 있습니다. 운영 속도가 느려지거나 중단됩니다. 직원 생산성이 급감합니다. 귀중한 비즈니스 데이터와 지식 재산권이 손실될 수 있으며 열악한 고객 경험은 비즈니스 손실로도 이어질 수 있습니다. 정전, 사이버 공격, 인적 오류로 인해 재해가 발생할 경우 IT팀은 이중화를 통해 신속하게 복구하고 이와 같이 부정적인 결과를 방지할 수 있습니다.