이중화는 안정성과 내고장성을 높이기 위해 클라우드 인프라의 중요 구성요소 또는 기능을 중복으로 보유하는 것입니다.
클라우드 컴퓨팅은 향상된 속도와 뛰어난 확장성부터 비용 절감, 민첩성 개선에 이르기까지 다양한 장점을 기업에 제공하지만, 서비스 중단이나 보안 유출로 이어질 수 있는 리스크도 초래합니다. 다행히도 클라우드를 사용하면 데이터, 네트워크, 시스템을 보다 간편하게 이중화할 수 있으므로 기업은 서비스 장애, 사이버 보안 인시던트, 자연 재해, 인적 오류로부터 신속하게 복구할 수 있습니다.
클라우드 컴퓨팅에서 이중화란 무엇일까요?
클라우드 이중화는 데이터, 서버, 애플리케이션, 네트워크 연결 등 중요한 IT 자산의 사본 또는 인스턴스를 여러 개 생성하고 유지하는 관행입니다. 구성요소에 장애가 발생하거나 데이터가 손실될 경우, 이중화 솔루션은 최종 사용자의 중단을 최소화하면서 운영을 계속하고 시스템을 신속하게 복구할 수 있도록 이중화 시스템으로 자동 전환하거나 데이터 사본을 복원합니다.
이중화가 중요한 이유는 무엇일까요?
IT 시스템과 데이터는 비즈니스에 중요한 자산입니다. 애플리케이션 또는 IT 시스템을 사용할 수 없거나, 데이터가 손실 또는 손상되거나 접속 불가한 경우 비즈니스에 악영향을 미칠 수 있습니다. 운영 속도가 느려지거나 중단됩니다. 직원 생산성이 급감합니다. 귀중한 비즈니스 데이터와 지식 재산권이 손실될 수 있으며 열악한 고객 경험은 비즈니스 손실로도 이어질 수 있습니다. 정전, 사이버 공격, 인적 오류로 인해 재해가 발생할 경우 IT팀은 이중화를 통해 신속하게 복구하고 이와 같이 부정적인 결과를 방지할 수 있습니다.
이중화의 종류
클라우드 컴퓨팅에는 다음과 같은 여러 종류의 이중화가 있습니다.
- 데이터 이중화: IT팀은 여러 개의 파일 사본을 생성하고 다양한 위치, 디바이스 또는 클라우드 스토리지 공급업체에 데이터를 저장합니다. 데이터 이중화는 데이터 가용성을 확보하고 데이터 손실이나 랜섬웨어 바이러스와 같은 사이버 위협을 방지하는 데 도움이 됩니다.
- 네트워크 이중화: 이중화된 클라우드 네트워크 연결, 라우터, 스위치를 배포하면 연결이 유지되고 네트워크 구성요소에 장애가 발생해도 서비스 중단을 방지할 수 있습니다.
- 애플리케이션 이중화: 이중화된 클라우드 인프라 전반에서 애플리케이션 또는 서비스의 여러 인스턴스를 실행하면 부하 분산을 통해 지속적인 가용성을 확보할 수 있습니다.
- 구성요소 이중화: 서버, 네트워크, 스토리지 디바이스의 여러 인스턴스를 배포하면 이러한 클라우드 리소스의 가용성을 확보할 수 있습니다.
- 지역적 이중화: 여기에는 전 세계 여러 지역에 데이터, 애플리케이션, 시스템을 복제해 한 지역의 재해로 인해 로컬 데이터 센터의 운영이 중단될 때 가용성을 확보하는 방식이 포함됩니다.
이중화는 어떻게 작동하나요?
기업은 여러 전략을 통해 클라우드 컴퓨팅의 이중화를 달성할 수 있습니다.
- 복제: 기업과 클라우드 서비스 사업자는 여러 서버와 데이터 센터에 데이터와 애플리케이션을 복제할 수 있습니다. 예를 들어, 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드를 사용하면 여러 지역에 데이터를 복제할 수 있으므로 한 위치에서 정전 또는 장애가 발생하더라도 고가용성을 보장할 수 있습니다.
- 이중화된 인프라: 클라우드 서비스 사업자는 일반적으로 여러 가용성 영역 또는 지역에 이중화된 인프라 구성요소를 보유하고 있습니다. 구성요소에는 서버, 네트워크 디바이스, 스토리지 시스템, 전원 공급 장치가 포함됩니다. 이렇게 이중화가 되어 있으면 중단이나 장애가 발생하더라도 작업을 백업 구성요소로 자동 전환해 지속적으로 서비스를 제공할 수 있습니다.
- 장애 복구 메커니즘: 장애가 탐지되었을 때 워크로드나 트래픽을 이중화 리소스로 원활하게 리디렉션할 수 있도록 자동 장애 복구 메커니즘을 구축해야 합니다.
- 부하 분산: 부하 분산 솔루션은 한 구성요소가 장애를 일으키더라도 다른 구성요소가 요청을 넘겨받아 계속 처리할 수 있도록 여러 개의 이중화 서버 또는 인스턴스에 트래픽을 분산합니다.
- 모니터링 및 자동화: IT팀은 지속적인 모니터링과 자동화된 대응을 위한 툴을 사용해 장애를 탐지하고, 장애가 탐지되면 이에 대응하거나 추가 리소스를 프로비저닝할 수 있는 장애 복구 프로세스를 트리거합니다.
이중화의 장점
이중화를 생성해서 유지하면 기업과 IT팀에서는 몇 가지 핵심적인 장점을 얻을 수 있습니다.
- 안정성 및 가용성 향상: 이중화는 서비스 또는 장비 장애, 자연 재해, 클라우드 보안 위협, 인적 오류가 발생하더라도 운영을 계속할 수 있도록 안정성을 보장합니다. 또한 클라우드 서비스의 가동 시간과 가용성을 높여 중단이 최종 사용자에게 미치는 영향도 최소화해 줍니다.
- 다운타임 최소화: 백업 시스템과 장애 복구 메커니즘으로 다운타임을 줄이고 서비스 및 데이터의 고가용성을 보장합니다.
- 데이터 보호: IT팀은 서로 다른 위치에 여러 개의 데이터 사본을 저장해 손실, 손상, 도난으로부터 데이터를 보호할 수 있습니다.
- 성능 향상: 이중화된 시스템 전반에 워크로드를 배포해서 분산하면 성능과 사용자 경험을 개선할 수 있습니다. 구성요소 장애가 발생하더라도 운영은 계속될 수 있도록 내고장성도 높여줍니다.
- 확장성 및 유연성 향상: 이중화된 시스템을 구축한 기업은 변화하는 비즈니스 수요나 워크로드 요구사항에 맞춰 리소스를 보다 쉽게 확장할 수 있습니다.
- SLA 준수: 이중화를 유지하면 SLA(Service Level Agreement)를 충족하고 데이터 가용성 및 비즈니스 연속성과 관련된 업계 규정 또는 표준을 준수할 수 있습니다.
이중화의 도전 과제
이중화는 상당한 이점을 제공하지만 IT팀에 여러 가지 도전 과제를 제시하기도 합니다.
- 비용 증가: 이중화 시스템을 배포하려면 하드웨어, 소프트웨어, 인프라, 관리 인력에 대한 추가 투자가 필요하기 때문에 비용이 많이 들 수 있습니다. IT팀은 이중화 수요와 예산 제약 사이에서 균형을 유지해야 합니다.
- 복잡성 증가: 이중화 시스템을 생성, 관리, 유지보수하느라 IT팀의 업무가 더욱 복잡해집니다.
- 통합 문제: 이중화 시스템이 서로 다른 클라우드 환경과 공급업체를 아울러 원활하게 통합되게 하는 일은 상당한 도전 과제일 수 있습니다.
- 성능 영향: 이중화에 대한 특정 접근 방식은 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 추가적인 네트워크 홉, 데이터 복제, 장애 복구 프로세스로 인해 지연이 발생하거나 가용성이 저해될 수 있습니다.
- 데이터 무결성 및 일관성: 업데이트나 권한 부여가 빈번한 사용 사례의 경우, 이중화 시스템으로는 데이터 일관성과 무결성을 보장하기가 상당히 어려울 수 있습니다.
- 테스트 및 검증: IT팀은 이중화 메커니즘, 장애 복구 프로세스, 복구 절차를 정기적으로 테스트하고 검증해야 합니다. 그러나 이러한 작업에는 리소스와 시간이 많이 소요되는 경향이 있습니다.
이중화를 달성하는 방법
이중화를 달성하려면 기업은 몇 가지 모범 사례를 준수해야 합니다.
- 계획 시작: IT팀은 이중화의 목적, 목표, 예산을 파악한 후 이중화 투자가 비즈니스 목표에 부합하도록 명확한 이중화 계획, 정책 및 절차를 수립할 수 있습니다.
- 클라우드 공급업체 서비스 활용: Akamai, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform과 같은 주요 클라우드 서비스 사업자는 가용성 영역, 여러 지역, 부하 분산, 자동 장애 복구 메커니즘과 같은 이중화 시스템에 막대한 투자를 해왔습니다.
- 멀티클라우드 또는 멀티리전 전략 배포: 여러 클라우드 공급업체 또는 지역에 이중화된 리소스를 배포하면 재해 및 국소적 중단에 대한 안정성을 확보할 수 있습니다.
- 배포 및 설정 자동화: IT팀은 자동화 툴을 사용해 이중화 리소스를 보다 쉽게 프로비저닝하고 설정해서 관리할 수 있습니다.
- 데이터 복제 및 백업 솔루션 구축: 선도적인 데이터 복제 및 백업 기술로 데이터 이중화 및 복구 가능성을 보장합니다.
- 이중화 메커니즘의 지속적인 모니터링 및 테스트: 장애 복구 메커니즘과 재해 복구 절차를 정기적으로 테스트하면 기업은 복구 시간 목표(RTO)를 달성할 수 있습니다.
FAQ
예, 여러 클라우드 공급업체의 서로 다른 클라우드 플랫폼으로 이중화된 리소스와 워크로드를 분산하는 멀티클라우드 전략을 통해 이중화를 달성할 수 있습니다.
이중화는 가용성을 크게 높이고 중단을 최소화할 수 있지만 100% 가동 시간을 보장할 수는 없습니다. 유지 관리, Windows, 소프트웨어 업데이트 또는 예상치 못한 이벤트로 인해 중단이나 장애는 여전히 발생할 수 있습니다.
