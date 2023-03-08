X
Akamai 抵御了亚太地区创纪录的 DDoS 攻击 (900 Gbps)

Craig Sparling

寫於

Craig Sparling

March 08, 2023

Craig Sparling

寫於

Craig Sparling

Craig Sparling 是云安全业务部的产品经理。Craig 在 Akamai 收购 Prolexic 时加入了 Akamai，他主要从事攻击检测、网络监控、数据可视化和用户界面方面的工作。他的激情所在是为客户效力，从而理解客户需求，并开发强大直观的解决方案来解决客户在现实当中遇到的问题。

继去年夏天欧洲遭受 创纪录的攻击 后，分布式拒绝服务 (DDoS) 的威胁形势继续发生变化，并且愈演愈烈。

2023 年 2 月 23 日 10:22 UTC，Akamai 抵御了针对亚太地区 (APAC) Prolexic 客户发起的、规模巨大的 DDoS 攻击 ，攻击流量峰值达到每秒 900.1 Gbps、每秒 1.582 亿个数据包。

与目前的趋势一致，这次攻击强度大、持续时间短，大部分攻击流量在攻击高峰期的一分钟内突然爆发。仅仅几分钟后，流量模式就恢复正常（图 1）。

仅仅几分钟后，流量模式就恢复正常（图 1）。 Fig. 1: The attack was intense and short-lived, and was fully pre-mitigated

遍布我们的整个净化网络

这次攻击遍布我们的整个净化网络中，但主要来源位于亚太地区（图 2）。任何一个净化中心的攻击流量都不超过总流量的 12%，其中排名靠前的分别是香港、东京、圣保罗、新加坡和大阪。这些地区占据了 48% 的攻击流量。我们 不断扩大的 26 个净化中心 均出现了一定数量的攻击流量。

这次攻击遍布我们的净化网络中。 Fig. 2: The attack was distributed across our scrubbing network, but was most heavily sourced from APAC

抵御策略

如果不采取正确的防御措施，即使是强大的现代网络也可能在这种规模的攻击下崩溃，使得任何依赖该连接的在线业务陷入瘫痪。这种瘫痪会危及消费者的信任，导致财务损失，并产生其他严重后果。

为了击退攻击并保护我们的客户， Akamai Prolexic 采用了出色的平台、人员和流程组合，预先抵御攻击：

  • 平台：专门的防御能力，可扩展为迄今公开报道的最大规模攻击的数倍

  • 人员：在全球 6 个地方拥有超过 225 名一线响应人员，他们拥有数十年的专业知识，为全球大规模、高要求的企业抵御复杂攻击

  • 流程：通过自定义操作手册、服务验证和运营准备演习，优化 DDoS 事件响应计划

没有附带损害

由于我们为该客户采取了积极主动的防御机制，因此没有发生任何附带损害。

在运营风险加剧的情况下，拥有行之有效的 DDoS 抵御策略对于在线业务的蓬勃发展必不可少。要从容应对新型威胁，请采用以下建议。

尽可能降低 DDoS 风险的指南

  • 立即查看并实施网络安全和基础架构安全局 (CISA) 的建议。 

  • 审查关键子网和 IP 地址空间，确保其具备缓解控制措施。

  • 部署 DDoS 安全控制措施时，采用始终开启的抵御姿态，以此作为第一层防御，避免在紧急情况下匆忙集成防御机制，同时也能减轻应急相应人员的负担。如果您还没有久经考验、值得信赖的云端服务提供商，立即选择一家。 

  • 积极组建一支危机应急团队，并及时更新行动手册和应急响应计划：

    • 例如，想想您是否有应对灾难性事件的操作手册？

    • 行动手册中记录的联系人信息是最新的吗？如果行动手册中记录的是早已过时的技术资源，或者已经离职的人员，那么就毫无用处。

其他信息

如需进一步了解您可以通过哪些举措来保护您的企业，请查看以下 CISA 资源：

了解更多
