Akamai 抵御了亚太地区创纪录的 DDoS 攻击 (900 Gbps)

Craig Sparling 是云安全业务部的产品经理。Craig 在 Akamai 收购 Prolexic 时加入了 Akamai，他主要从事攻击检测、网络监控、数据可视化和用户界面方面的工作。他的激情所在是为客户效力，从而理解客户需求，并开发强大直观的解决方案来解决客户在现实当中遇到的问题。