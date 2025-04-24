Ryuk 勒索软件是一种恶意软件，可对企业的计算机和服务器上的文件进行加密，使受害企业在支付赎金（通常以比特币支付）后才能重新获得对这些文件的访问权限。Ryuk 勒索软件专门对 Microsoft Windows 操作系统发起攻击。与大多数勒索软件系列不同，Ryuk 还会尝试加密系统文件，使主机系统发生崩溃或变得不稳定。

众所周知，Ryuk 将能够支付高额赎金的大型企业和机构作为主要攻击目标。此类勒索软件攻击被称为“高价值目标攻击”(BGH)。在向企业发起攻击时，Ryuk 攻击者并不会广撒网，而是会进行长期监控，并利用人工手段感染目标。

Ryuk 以众所周知的勒索软件即服务 (RaaS) 计划运作，恶意软件开发者将恶意软件提供给其他黑客用于发起攻击，并从赎金中抽取分成。