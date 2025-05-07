¿Qué es el ransomware Ryuk?

El ransomware Ryuk es un tipo de malware que cifra los archivos de los ordenadores y los servidores de una organización, lo que los hace inaccesibles hasta que se paga un rescate, normalmente en bitcoins. El ransomware Ryuk ataca específicamente los sistemas operativos Microsoft Windows. A diferencia de la mayoría de las familias de ransomware, Ryuk también intenta cifrar los archivos del sistema, lo que provocaría que el sistema host se bloqueara o se volviera inestable.

Ryuk se distingue por tener como objetivo a grandes organizaciones e instituciones que tienen capacidad financiera para pagar rescates más voluminosos. Este tipo de ataque de ransomware se conoce como "big game hunting" (BGH), o caza mayor. Cuando tienen como objetivo una empresa, los atacantes de Ryuk, en lugar de lanzar una amplia red de ataque, llevan a cabo una vigilancia exhaustiva e infectan sus objetivos de forma manual.

Ryuk opera como un programa de ransomware como servicio (RaaS) reconocido en el que los desarrolladores del malware lo ofrecen a otros hackers para que lo usen en sus ataques a cambio de un porcentaje del rescate.