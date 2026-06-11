LockBit 勒索软件是一种网络攻击，它会加密受感染计算机上的文件，让攻击者能够以解密密钥相要挟，向受害者索要赎金。LockBit 勒索软件（最初称为“ABCD 勒索软件”）至少从 2020 年 1 月以来就一直处于活跃状态。开发出 LockBit 的网络犯罪分子将它作为勒索软件即服务 (RaaS) 提供，他们让关联攻击者能够使用该恶意软件发起勒索软件攻击，并从勒索赎金中抽取分成。

LockBit 成为 2022 年全球最流行的勒索软件，并且到 2024 年，它的受害者已累计超过 2,000 名，而其所收取的赎金超过 1.2 亿美元。攻击者已利用 LockBit 对美国、加拿大、印度、巴西等众多国家/地区的多个行业的企业和机构发起攻击，其中包括医疗保健、教育、金融、政府、科技、汽车和零售行业的公司。（引用来源）

2024 年 2 月，执法机构起诉了两名与 LockBit 勒索软件团伙有关联的俄罗斯籍人员，并查封了该犯罪团伙的多个相关网站，此举有效削弱了攻击者利用恶意软件对文件进行加密并勒索受害者的能力。然而，在被捣毁后的几天内，LockBit 团伙便成功恢复了服务器，并使其软件重新上线运行。