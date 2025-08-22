O que é o ransomware Ryuk?

O ransomware Ryuk é um tipo de malware que criptografa arquivos nos computadores e servidores de uma organização, tornando-os inacessíveis até que um pagamento de resgate, geralmente em Bitcoin, seja pago. O ransomware Ryuk visa especificamente os sistemas operacionais Microsoft Windows. Ao contrário da maioria das famílias de ransomware, o Ryuk também tenta criptografar arquivos do sistema que fariam o sistema host travar ou se tornar instável.

O Ryuk é conhecido por ter como alvo grandes organizações e instituições que têm a capacidade financeira de pagar resgates maiores. Esse tipo de ataque de ransomware é conhecido como BGH ("big game hunting", ou "caça de grande porte"). Ao invés de tentar fazer uma busca ampla por empresas, os invasores do Ryuk realizam vigilância extensiva e usam esforços manuais para infectar seus alvos.

O Ryuk opera como um programa RaaS (ransomware como serviço) bem conhecido, que é oferecido pelos desenvolvedores do malware a outros hackers para uso em ataques em troca de uma porcentagem dos pagamentos de resgate.