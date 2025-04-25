Ryuk 랜섬웨어란 무엇일까요?

Ryuk 랜섬웨어는 기업의 컴퓨터와 서버에 있는 파일을 암호화하고 일반적으로 비트코인으로 랜섬을 지불할 때까지 접속할 수 없게 하는 멀웨어의 한 종류입니다. Ryuk 랜섬웨어는 특히 Microsoft Windows 운영 체제를 표적으로 삼습니다. 대부분의 랜섬웨어 종류와 달리 Ryuk는 호스트 시스템이 충돌하거나 불안정해질 수 있는 시스템 파일을 암호화하려고 시도합니다.

Ryuk는 더 큰 비용을 지불할 재정적 능력이 있는 대기업과 기관을 표적으로 삼는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 종류의 랜섬웨어 공격을 '빅 게임 헌팅(BGH)'이라고 합니다. Ryuk 공격자들은 기업을 표적으로 삼을 때 넓은 그물을 던지는 대신 광범위한 감시를 수행하고 표적을 감염시키기 위해 수동 노력을 기울입니다.

Ryuk는 잘 알려진 RaaS(Ransomware as a Service) 프로그램으로 운영되며, 멀웨어 개발자는 랜섬의 일정 비율을 대가로 공격에 사용할 수 있도록 다른 해커에게 멀웨어를 제공합니다.