Qu'est-ce que le ransomware Ryuk ?

Le ransomware Ryuk est un type de logiciel malveillant qui chiffre les fichiers sur les ordinateurs et les serveurs d'une entreprise, ce qui les rend inaccessibles jusqu'à ce qu'une rançon soit payée (généralement en bitcoins). Le ransomware Ryuk cible en particulier les systèmes d'exploitation Microsoft Windows. Contrairement à la plupart des familles de ransomwares, Ryuk tente également de chiffrer des fichiers système qui peuvent entraîner une panne ou une instabilité du système hôte.

Ryuk est connu pour cibler les grandes organisations et institutions qui ont la capacité financière de payer d'importantes rançons. Ce type d'attaque par ransomware est appelé « Big Game Hunting » (BGH), littéralement « chasse au grand gibier ». Lorsqu'ils ciblent une entreprise, au lieu de jeter un grand filet, les utilisateurs de Ryuk effectuent une surveillance complète et réalisent des opérations manuelles pour infecter leurs cibles.

Le fonctionnement de Ryuk est basé sur le modèle RaaS (ransomware en tant que service) bien connu. Les développeurs du logiciel malveillant invitent d'autres cybercriminels à l'utiliser lors de leurs attaques en échange d'un pourcentage du paiement des rançons.