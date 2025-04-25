Ryuk ランサムウェアは、組織のコンピューターやサーバー上のファイルを暗号化し、身代金が（通常はビットコインで）支払われるまでアクセスできないようにするマルウェア の一種です。Ryuk ランサムウェアは特に Microsoft Windows オペレーティングシステムを標的としています。ほとんどのランサムウェアファミリーとは異なり、Ryuk はホストシステムのクラッシュや不安定化を引き起こすシステムファイルの暗号化も試みます。

Ryuk は、多額の身代金を支払う経済力を持つ大規模な組織や機関を標的にしていることで知られています。この種のランサムウェア攻撃は、「大物狩り」（big game hunting、BGH）と呼ばれています。企業を標的にする際、Ryuk の攻撃者は広く網を張るのではなく、広範な監視を行い、手作業で標的を感染させます。

Ryuk は、Ransomware as a Service（サービスとしてのランサムウェア、RaaS）プログラムとして運用されています。このプログラムでマルウェアの開発者は、支払われる身代金の一部と引き換えに、他のハッカーに攻撃用のランサムウェアを提供します。