BlackstoneOne 以彻底改变中小型企业 (SMB) 的 IT 安全为使命，提供非凡的漏洞和攻击面管理解决方案。2019 年，BlackstoneOne 的合伙人兼高级开发人员 Jacob Honoré 离开德勤，加入该公司并开始担任重要职务，负责监督公司的技术基础架构，其中包括一个已经托管在 Akamai 云计算服务 [前身为 Linode] 上的云平台。他的职责是什么？扩展公司的解决方案，以满足快速增长的客户群的需求。

短短五年间，BlackstoneOne 不仅客户数量增长了十倍，还打入了新市场，并推出了依托 AI 技术的见解等先进功能以及攻击面管理等基本解决方案。而这一切成就都是在依托 Akamai 的情况下达成的。

当 Akamai 收购 Linode 时，BlackstoneOne 最初有些担忧。然而，顺利过渡和新功能的推出很快打消了这些顾虑。Honoré 表示：“自收购以来，服务和支持一直都在不断优化。对我们来说，虚拟私有云、托管数据库等功能将会改变行业格局。”