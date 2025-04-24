©2025 Akamai Technologies
Akamai 一直与我们携手同行。从可预测的定价，到区域支持以及易用性，它是我们为小型企业提供便捷有效的 IT 安全服务不可或缺的一部分。BlackstoneOne 合伙人兼高级开发人员 Jacob Honoré
简化中小型企业的 IT 安全
BlackstoneOne 以彻底改变中小型企业 (SMB) 的 IT 安全为使命，提供非凡的漏洞和攻击面管理解决方案。2019 年，BlackstoneOne 的合伙人兼高级开发人员 Jacob Honoré 离开德勤，加入该公司并开始担任重要职务，负责监督公司的技术基础架构，其中包括一个已经托管在 Akamai 云计算服务 [前身为 Linode] 上的云平台。他的职责是什么？扩展公司的解决方案，以满足快速增长的客户群的需求。
短短五年间，BlackstoneOne 不仅客户数量增长了十倍，还打入了新市场，并推出了依托 AI 技术的见解等先进功能以及攻击面管理等基本解决方案。而这一切成就都是在依托 Akamai 的情况下达成的。
当 Akamai 收购 Linode 时，BlackstoneOne 最初有些担忧。然而，顺利过渡和新功能的推出很快打消了这些顾虑。Honoré 表示：“自收购以来，服务和支持一直都在不断优化。对我们来说，虚拟私有云、托管数据库等功能将会改变行业格局。”
应对扩展 IT 安全的挑战
自 2015 年成立以来，BlackstoneOne 服务的客户数量，从最初面向丹麦的 30 家客户，发展到如今覆盖丹麦、挪威、瑞典、德国以及格陵兰的 350 多家客户。那么它的愿景是什么呢？简化漏洞管理，充分降低风险，并为企业提供兼具易用性与强大功能的工具。
扩展 IT 解决方案绝非易事，但 Akamai 让这一过程变得可控。Honoré 解释道：“Akamai 云计算让扩展变得简单。这些年，我们的业务实现了飞速增长，而 Akamai 始终与我们携手同行，为我们提供所需的功能和可靠性，同时避免了不必要的复杂性。”
据 Honoré 介绍，Akamai 为他的精益开发团队提供了按需配置服务器的灵活性，而无需其他云平台的额外开销或复杂性。“Akamai 通过提供对虚拟机的直接访问，简化了配置流程。Akamai 的云计算服务非常适合我们这样的公司，既提供了强大的功能，又不会让我们被不必要的选项搞得眼花缭乱，达到了完美的平衡。”
对于一家正在发展的企业而言，意外账单可能会带来沉重打击。Akamai 可预测的定价模式对 BlackstoneOne 来说至关重要。“我曾使用过一些平台，意外产生的成本差点让业务陷入绝境。但使用 Akamai 就不一样了，我始终清楚自己需要支付的费用，这对于我们在扩展时管理预算至关重要。”Honoré 继续说道。
Akamai 作为首选的云平台
BlackstoneOne 主要在斯堪的纳维亚半岛开展业务，受益于 Akamai 的区域性云计算数据中心，例如位于瑞典的数据中心。值得一提的是，该公司已成功将业务拓展至挪威和瑞典，同时保持高性能和高可靠性。“在客户附近部署数据中心可确保低延迟，这对高效进行漏洞扫描至关重要。这对我们和客户而言都是极大的优势。”Honoré 表示说。
事实上，Akamai 是 BlackstoneOne 业务得以实现的关键。其服务能够扫描大量敏感流量，有时甚至是被标记的流量。与其他可阻止漏洞扫描流量的云提供商不同，Akamai 能够顺畅满足 BlackstoneOne 的需求。Honoré 表示：“Akamai 确保我们的扫描操作顺利进行，不会出现不必要的中断，而这正是我们在使用其他平台时所遇到的难题。”
为确保 BlackstoneOne 持续提供前沿解决方案，Honoré 及其团队依赖 Akamai 来达成愿景。BlackstoneOne 注重以客户为中心的创新，近期在其平台中融入了 AI，这让中小企业能更好地了解和处理漏洞问题，同时轻松应对复杂的 IT 安全难题。
BlackstoneOne 最新推出的外部攻击面管理服务依赖于虚拟私有云 (VPC) 来增强安全性。Honoré 表示：“启动新的虚拟机轻而易举。此外，VPC 还能让我们将服务器隐匿于幕后，为敏感的客户数据增添一层额外的保护。”
展望未来
随着 BlackstoneOne 规模持续扩大，公司始终专注于持续提供具有影响力的 IT 安全解决方案，同时应对欧洲合规性及数据保护方面的挑战。借助 Akamai 不断丰富的工具套件，以及 Akamai 对支持中小企业的承诺，BlackstoneOne 已为进一步发展做好准备。
当被问及对考虑使用 Akamai 云计算服务的其他开发人员有何建议时，Honoré 总结道：“Akamai 在功能与可用性之间的平衡无可比拟，其透明的定价有助于企业实现规模扩张，无需担忧意外账单；而其及时、高效的支持服务，更是让它从众多供应商中脱颖而出。”
关于 BlackstoneOne
BlackstoneOne 正在重新定义网络安全，让其更简单、更智能、更易于使用。BlackstoneOne 专为那些对安全性和易用性都有要求的企业而设计，借助一个旨在保护和赋能的直观平台，提供各种 IT 解决方案。
BlackstoneOne 的核心是提供两项基本服务：漏洞管理和外部攻击面管理 (EASM)。通过漏洞管理，该平台能够识别系统、应用程序和网络中的漏洞并确定其优先级，从而助力企业在网络威胁面前始终抢先一步。对于面向外部的资产，BlackstoneOne 的 EASM 能让企业持续掌握自身数字足迹的状况。从网站到云资产，再到第三方依赖关系，该平台提供实时监控、自动警报以及简单的控制功能，以便快速有效地应对风险。
BlackstoneOne 让企业得以掌控自身的安全状况，确保在不可预测且不断变化的数字环境中保持信心。该平台可实现对整个攻击面的全面的监测能力。作为一种风险漏洞管理解决方案，它能帮助团队将技术资产和漏洞数据转化为清晰的业务深入见解和切实可行的情报。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。