BlackstoneOne은 중소기업(SMB)의 IT 보안을 혁신하기 위해 취약점 및 공격 표면 관리에 대한 최첨단 솔루션을 제공하고 있습니다. Deloitte를 떠나 2019년 BlackstoneOne에 입사한 파트너 겸 수석 개발자 제이콥 오노레(Jacob Honoré)는 클라우드 플랫폼이 포함된 BlackstoneOne의 기술 인프라를 감독하는 중요한 역할을 맡았습니다. BlackstoneOne의 클라우드 플랫폼은 Akamai 클라우드 컴퓨팅[기존의 Linode]에 이미 호스팅된 상태였습니다. 오노레의 임무는 빠르게 확장되는 클라이언트의 요구사항에 부합하기 위해 회사 솔루션의 규모를 키우는 것입니다.

BlackstoneOne은 5년 안에 고객 수가 10배로 증가하는 등 성장을 거듭했고, 새로운 시장으로 진출했으며, 복잡한 기능들을 도입했습니다. 여기에는 AI 기반 인사이트, 공격 표면 관리와 같은 필수 솔루션이 포함되었습니다. BlackstoneOne은 Akamai를 통해 이러한 모든 기능을 도입할 수 있었습니다.

Akamai가 Linode를 인수한 초기에 BlackstoneOne은 우려의 목소리를 냈습니다. 그러나 전환이 원활하게 이루어지고 새로운 기능이 롤아웃되면서 곧 안심할 수 있었습니다. 오노레는 "합병 이후 서비스와 지원은 더욱 개선되었습니다."라고 말했습니다. "가상 프라이빗 클라우드와 매니지드 데이터베이스와 같은 기능은 새로운 기회를 제공했습니다."