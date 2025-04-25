©2025 Akamai Technologies
Akamai는 모든 단계에서 우리와 함께해 왔습니다. 비용을 예측할 수 있으며 지역별 지원과 사용 편의성을 모두 갖춘 Akamai는 우리가 더 쉽고 효율적인 IT 보안을 소규모 기업에 제공하는 데 있어서 핵심입니다.제이콥 오노레(Jacob Honoré) BlackstoneOne 파트너 겸 수석 개발자
중소기업의 IT 보안 간소화
BlackstoneOne은 중소기업(SMB)의 IT 보안을 혁신하기 위해 취약점 및 공격 표면 관리에 대한 최첨단 솔루션을 제공하고 있습니다. Deloitte를 떠나 2019년 BlackstoneOne에 입사한 파트너 겸 수석 개발자 제이콥 오노레(Jacob Honoré)는 클라우드 플랫폼이 포함된 BlackstoneOne의 기술 인프라를 감독하는 중요한 역할을 맡았습니다. BlackstoneOne의 클라우드 플랫폼은 Akamai 클라우드 컴퓨팅[기존의 Linode]에 이미 호스팅된 상태였습니다. 오노레의 임무는 빠르게 확장되는 클라이언트의 요구사항에 부합하기 위해 회사 솔루션의 규모를 키우는 것입니다.
BlackstoneOne은 5년 안에 고객 수가 10배로 증가하는 등 성장을 거듭했고, 새로운 시장으로 진출했으며, 복잡한 기능들을 도입했습니다. 여기에는 AI 기반 인사이트, 공격 표면 관리와 같은 필수 솔루션이 포함되었습니다. BlackstoneOne은 Akamai를 통해 이러한 모든 기능을 도입할 수 있었습니다.
Akamai가 Linode를 인수한 초기에 BlackstoneOne은 우려의 목소리를 냈습니다. 그러나 전환이 원활하게 이루어지고 새로운 기능이 롤아웃되면서 곧 안심할 수 있었습니다. 오노레는 "합병 이후 서비스와 지원은 더욱 개선되었습니다."라고 말했습니다. "가상 프라이빗 클라우드와 매니지드 데이터베이스와 같은 기능은 새로운 기회를 제공했습니다."
IT 보안 확장 관련 어려움 해결
2015년에 설립된 BlackstoneOne은 덴마크 내 30여 개 클라이언트에 서비스를 제공하는 기업에서 현재는 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 독일, 그린란드에서 350여 개 클라이언트에 서비스를 제공하는 기업으로 성장했습니다. BlackstoneOne의 비전은 취약점 관리를 간소화하고, 리스크를 최소화하며, 강력하고 사용 편의성까지 갖춘 툴을 통해 기업의 역량을 강화하는 것입니다.
IT 솔루션 확장은 쉽지 않지만 Akamai는 이를 현실화했습니다. 오노레는 "Akamai 클라우드 컴퓨팅으로 간편하게 확장할 수 있었습니다. BlackstoneOne은 크게 성장했고 Akamai는 이 과정을 함께 하면서 불필요한 복잡성 없이 필요한 기능과 안정성을 제공합니다."라고 설명했습니다.
오노레는 Akamai가 인력이 부족한 개발팀에게 다른 클라우드 플랫폼의 문제인 오버헤드나 복잡성 없이도 필요한 만큼 서버를 설정할 수 있는 유연성을 제공했다고 말했습니다. "Akamai는 가상머신에 직접 접속할 수 있도록 함으로써 설정을 간편하게 만듭니다. Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스는 저희 같은 기업의 규모에 적합했고, 필요 없는 옵션으로 인한 과부하 없이 강력한 기능을 균형 있게 갖출 수 있었습니다."
비즈니스가 확장되면 예측할 수 없는 상당한 비용이 발생할 수도 있습니다. Akamai의 예측 가능한 가격 책정 모델은 BlackstoneOne에게 매우 중요했습니다. 오노레는 "플랫폼을 이용하면서 예기치 못한 비용 때문에 회사가 거의 망할 뻔했던 한 적이 있었습니다. Akamai를 사용하면 지불할 비용을 항상 정확하게 알 수 있습니다. 이는 비즈니스 확장 시 예산을 관리하는 데 있어 매우 중요합니다."라고 말을 이어갔습니다.
고객이 선택한 클라우드 플랫폼 Akamai
BlackstoneOne은 주로 스칸디나비아에서 사업을 운영하고 있고 스웨덴 센터를 포함해 Akamai의 지역 클라우드 컴퓨팅 데이터 센터를 활용하고 있습니다. BlackstoneOne은 높은 성능과 안정성을 유지하면서 노르웨이와 스웨덴으로 사업을 성공적으로 확장할 수 있었습니다. 오노레는 "데이터 센터를 고객과 가까이 두면 지연 시간이 짧아지므로 취약점 스캔의 효율성을 높일 수 있습니다. 이는 회사는 물론 회사의 고객에게도 큰 이점입니다."라고 말했습니다.
실제로 Akamai는 BlackstoneOne의 제품과 서비스를 가능하게 만듭니다. Akamai의 서비스는 방대한 양의 중요한 트래픽, 때로는 플래그 지정된 트래픽도 스캔합니다. Akamai는 취약점 스캐닝 트래픽을 차단하는 다른 클라우드 공급업체와 달리 BlackstoneOne의 요구사항을 문제없이 충족시켰습니다. 오노레는 "Akamai는 불필요한 중단 없이 스캔 작업을 원활하게 실행하도록 보장합니다. 다른 플랫폼에서는 스캔 작업 문제가 있었습니다."라고 말했습니다.
BlackstoneOne이 계속해서 첨단 솔루션을 제공할 수 있도록 이끌고 있는 오노레와 그의 팀은 Akamai를 통해 비전을 실현하고 있습니다. BlackstoneOne은 고객 중심 혁신에 중점을 두고 최근 AI를 자사 플랫폼에 통합함으로써 SMB가 IT 보안의 복잡성을 쉽게 다루면서도 취약점을 보다 잘 이해하고 해결할 수 있도록 지원하고 있습니다.
BlackstoneOne의 최신 서비스인 외부 공격 표면 관리는 보안 강화를 위해 가상 프라이빗 클라우드(VPC)를 활용합니다. 오노레는 "새로운 가상 머신 구축은 쉽습니다. 또한 VPC를 사용하면 서버를 보이지 않게 유지하여 중요한 고객 데이터에 보호 레이어를 한 층 더 추가할 수 있습니다."라고 말했습니다.
미래 전망
계속 확장 중인 BlackstoneOne은 유럽에서의 컴플라이언스 및 데이터 보호 관련 도전 과제를 다루는 동시에 영향력 있는 IT 보안 솔루션을 지속적으로 제공하는 데 주력하고 있습니다. 또한 Akamai는 BlackstoneOne이 더욱 성장할 수 있도록 툴을 계속 확장 중이고 SMB를 지원하기 위해 전념하고 있습니다.
Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 고려 중인 다른 개발자에게 어떤 조언을 할 것인지 질문했을 때 오노레는 이렇게 말했습니다. "Akamai의 기능과 유용성은 매우 뛰어날 뿐만 아니라, 가격을 투명하게 공개하기 때문에 예상치 못한 비용에 대한 두려움 없이 확장 가능하고, 적시에 효율적인 지원을 제공한다는 점에서 다른 공급업체와 차별화됩니다."
BlackstoneOne 소개
BlackstoneOne은 사이버 보안을 더 간단하고 스마트하게 만들고 더 쉽게 이용할 수 있도록 함으로써 사이버 보안을 재정의하고 있습니다. 보안과 사용 편의성이 모두 필요한 기업을 위해 설립된 BlackstoneOne은 보호 및 역량 강화를 위해 설계된 직관적인 플랫폼으로 IT 솔루션을 제공합니다.
BlackstoneOne은 취약점 관리 및 외부 공격 표면 관리(EASM)라는 2가지 필수 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이 플랫폼은 취약점 관리를 통해 기업이 시스템, 애플리케이션 및 네트워크 전반에 걸쳐 취약점을 식별하고 우선순위를 지정하여 사이버 위협에 미리 대응할 수 있도록 합니다. 외부 노출 자산의 경우 BlackstoneOne의 EASM은 기업의 디지털 풋프린트에 대한 지속적인 가시성을 제공합니다. 이 플랫폼은 리스크를 빠르고 효과적으로 해결할 수 있도록 웹사이트부터 클라우드 자산, 써드파티 의존성에 이르기까지 실시간 모니터링, 자동 알림, 간편한 제어 기능을 제공합니다.
BlackstoneOne은 기업들이 보안을 통제할 수 있도록 함으로써 예측 불가능하고 끊임없이 진화하는 디지털 환경 속에서 자신감을 불어넣습니다. 이 플랫폼은 전체 공격 표면에 대한 포괄적인 가시성을 제공합니다. 또한 노출 관리 솔루션으로서 팀이 기술 자산 및 취약점 데이터로부터 명확한 비즈니스 인사이트와 실행 가능한 인텔리전스를 얻을 수 있도록 지원합니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.