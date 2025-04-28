Dalla fondazione di BlackstoneOne, avvenuta nel 2015, l'azienda è cresciuta passando da 30 clienti in Danimarca fino a superare i 350 clienti in Danimarca, Norvegia, Svezia, Germania e Groenlandia. Il suo obiettivo? Semplificare la gestione delle vulnerabilità, minimizzare i rischi e offrire alle aziende strumenti semplici, ma potenti.

Scalare le soluzioni IT non è un'impresa da poco, ma Akamai ha reso gestibile l'intero processo. "I servizi di cloud computing di Akamai hanno semplificato la scalabilità. La nostra azienda ha registrato un'enorme espansione e Akamai ci ha accompagnato nell'intero processo, fornendo l'affidabilità e le funzioni necessarie senza introdurre inutili complessità", ha spiegato Honoré.

Secondo Honoré, Akamai ha fornito al suo team di sviluppo agile la flessibilità necessaria per configurare i server nel modo richiesto, senza aggiungere i costi o le complessità di altre piattaforme cloud. "Fornendo un accesso diretto alle macchine virtuali, Akamai semplifica il processo di configurazione. I servizi di cloud computing di Akamai sono perfetti per un'azienda delle nostre dimensioni nell'intento di trovare il giusto equilibrio tra funzioni semplici, ma potenti, senza sovraccaricarci con opzioni che non ci servono".

Per un'azienda in espansione, trovare sorprese in bolletta può risultare devastante. Il modello di prezzo prevedibile di Akamai è stato fondamentale per BlackstoneOne. "Ho lavorato con piattaforme i cui costi imprevisti hanno praticamente messo KO le attività aziendali. Con Akamai, so sempre quanto dovrò pagare, il che è essenziale per gestire i nostri budget durante un processo di espansione", ha continuato Honoré.