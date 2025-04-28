©2025 Akamai Technologies
Akamai ci ha accompagnato in ogni fase del nostro processo: dal modello di prezzo prevedibile al supporto locale e alla facilità d'uso delle sue soluzioni, ha rappresentato una parte essenziale del nostro processo volto a rendere la sicurezza IT accessibile ed efficace per le piccole aziende.Jacob Honoré, partner e Senior Developer, BlackstoneOne
Semplificazione della sicurezza IT per le piccole e medie imprese
BlackstoneOne si propone di rivoluzionare la sicurezza IT per le piccole e medie imprese (PMI), fornendo soluzioni innovative per la gestione della superficie di attacco e delle vulnerabilità. Jacob Honoré, partner e Senior Developer di BlackstoneOne, è entrato a far parte dell'azienda nel 2019, dopo avere lasciato Deloitte, per svolgere un ruolo fondamentale nella supervisione dell'infrastruttura tecnica aziendale, che ha incluso una piattaforma cloud già ospitata nei servizi di cloud computing di Akamai [in precedenza Linode]. Con quale compito? Adattare le soluzioni dell'azienda in modo da soddisfare la domanda di una clientela in rapida espansione.
Oltre a decuplicare i suoi clienti in soli cinque anni, BlackstoneOne ha introdotto funzioni sofisticate, come le informazioni basate sull'AI, e soluzioni essenziali, come la gestione della superficie di attacco, espandendosi, al contempo, in nuovi mercati. Per realizzare tutto ciò, l'azienda si è affidata ad Akamai.
L'acquisizione di Linode da parte di Akamai ha destato, inizialmente, qualche perplessità in BlackstoneOne. Tuttavia, l'azienda è stata presto rassicurata dall'agevole transizione e dalle nuove funzioni implementate. "I servizi e il supporto sono solo migliorati dopo l'acquisizione", ha affermato Honoré. "Alcune funzioni, come i cloud privati virtuali e i database gestiti, hanno rappresentato per noi una svolta rivoluzionaria".
Risolvere i problemi legati alla scalabilità della sicurezza IT
Dalla fondazione di BlackstoneOne, avvenuta nel 2015, l'azienda è cresciuta passando da 30 clienti in Danimarca fino a superare i 350 clienti in Danimarca, Norvegia, Svezia, Germania e Groenlandia. Il suo obiettivo? Semplificare la gestione delle vulnerabilità, minimizzare i rischi e offrire alle aziende strumenti semplici, ma potenti.
Scalare le soluzioni IT non è un'impresa da poco, ma Akamai ha reso gestibile l'intero processo. "I servizi di cloud computing di Akamai hanno semplificato la scalabilità. La nostra azienda ha registrato un'enorme espansione e Akamai ci ha accompagnato nell'intero processo, fornendo l'affidabilità e le funzioni necessarie senza introdurre inutili complessità", ha spiegato Honoré.
Secondo Honoré, Akamai ha fornito al suo team di sviluppo agile la flessibilità necessaria per configurare i server nel modo richiesto, senza aggiungere i costi o le complessità di altre piattaforme cloud. "Fornendo un accesso diretto alle macchine virtuali, Akamai semplifica il processo di configurazione. I servizi di cloud computing di Akamai sono perfetti per un'azienda delle nostre dimensioni nell'intento di trovare il giusto equilibrio tra funzioni semplici, ma potenti, senza sovraccaricarci con opzioni che non ci servono".
Per un'azienda in espansione, trovare sorprese in bolletta può risultare devastante. Il modello di prezzo prevedibile di Akamai è stato fondamentale per BlackstoneOne. "Ho lavorato con piattaforme i cui costi imprevisti hanno praticamente messo KO le attività aziendali. Con Akamai, so sempre quanto dovrò pagare, il che è essenziale per gestire i nostri budget durante un processo di espansione", ha continuato Honoré.
Akamai: la piattaforma cloud ideale
Operando principalmente in Scandinavia, BlackstoneOne trae vantaggio dai data center locali basati sui servizi di cloud computing di Akamai, come quello in Svezia. In particolar modo, l'azienda ha registrato un'espansione delle sue attività in Norvegia e Svezia, mantenendo un elevato livello in termini di performance e affidabilità. "Disporre di data center vicini ai nostri clienti ci garantisce una bassa latenza, che è vitale per rilevare le vulnerabilità in modo efficiente: un enorme vantaggio per noi e per i nostri clienti", ha affermato Honoré.
In effetti, Akamai consente a BlackstoneOne di distribuire i suoi prodotti. I suoi servizi analizzano elevati volumi di traffico sensibile, che, a volte, viene segnalato. A differenza di altri provider di servizi cloud che bloccano il traffico di analisi delle vulnerabilità, Akamai è riuscita a soddisfare agevolmente le esigenze di BlackstoneOne. Secondo Honoré, "Akamai garantisce un'agevole esecuzione delle nostre operazioni di analisi senza inutili interruzioni: un problema che abbiamo, invece, riscontrato con altre piattaforme".
Focalizzati nell'intento di garantire a BlackstoneOne di continuare a fornire soluzioni all'avanguardia, Honoré e il suo team si affidano ad Akamai per soddisfare le loro esigenze. Con una particolare attenzione all'innovazione incentrata sui clienti, BlackstoneOne ha recentemente integrato l'AI nella sua piattaforma, consentendo alle PMI di capire e mitigare meglio le vulnerabilità, affrontando, al contempo, la complessità delle sicurezza IT con la massima semplicità.
La nuova soluzione di BlackstoneOne (External Attack Surface Management) si basa sui cloud privati virtuali (VPC) per ottimizzare la sicurezza. Secondo Honoré, "è semplice attivare le macchine virtuali. Inoltre, le VPC ci consentono di utilizzare i server in background, aggiungendo così un ulteriore livello di protezione per i dati sensibili dei clienti".
Uno sguardo al futuro
Mentre continua il processo di espansione di BlackstoneOne, l'azienda si focalizza nell'intento di fornire potenti soluzioni per la sicurezza IT, risolvendo, al contempo, i problemi legati alla conformità e alla protezione dei dati in Europa. Con la crescente suite di strumenti di Akamai e il maggiore impegno volto a supportare le PMI, BlackstoneOne è destinata ad espandersi ulteriormente.
Quando gli è stato chiesto se consiglierebbe ad altri sviluppatori di prendere in considerazione i servizi di cloud computing di Akamai, Honoré ha concluso con queste parole: "L'equilibrio di Akamai tra funzioni e facilità d'uso è impareggiabile, il suo modello di prezzi trasparente ci aiuta nel nostro processo di espansione sapendo di non incorrere in costi imprevisti e il suo supporto tempestivo ed efficace contraddistingue l'azienda da altri provider".
Informazioni su BlackstoneOne
BlackstoneOne sta ridefinendo la cybersecurity rendendola più semplice, intelligente e accessibile. Concepite per le aziende che richiedono funzioni di sicurezza e facilità d'uso, le soluzioni IT fornite da BlackstoneOne IT sono progettate per proteggere e potenziare le aziende tramite una piattaforma intuitiva.
Fondamentalmente, BlackstoneOne fornisce due servizi essenziali: la gestione delle vulnerabilità e il sistema EASM (External Attack Surface Management). La piattaforma consente alle organizzazioni di tenersi al passo con le minacce informatiche identificando e classificando le vulnerabilità in base alle loro priorità in sistemi, applicazioni e reti con la gestione delle vulnerabilità. Per le risorse esterne, il sistema EASM di BlackstoneOne offre una visibilità continua sulla presenza digitale dell'azienda. Dai siti web alle risorse cloud fino alle dipendenze di terze parti, la piattaforma fornisce funzioni di monitoraggio in tempo reale, avvisi automatizzati e semplici controlli per affrontare i rischi in modo rapido ed efficace.
BlackstoneOne consente alle aziende di assumere il controllo del proprio sistema di sicurezza, garantendo la massima tranquillità in un panorama digitale imprevedibile e in continua evoluzione. La piattaforma fornisce una visibilità completa sull'intera superficie di attacco e, in quanto soluzione di gestione delle vulnerabilità, aiuta i team a convertire i dati sulle vulnerabilità e sulle risorse tecniche in chiare informazioni aziendali e dati fruibili.
