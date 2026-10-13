作为一家著名的非营利性金融合作社，Navy Federal Credit Union 致力于通过线下网点和线上服务，为美国所有军种的现役军人、退役军人、国防部员工及其家属提供出色的银行服务。随着数字化版图的不断扩大，Navy Federal 利用 TrafficPeak 获得了对其数字服务的实时监测能力，并全面提升了运营洞察力。
“TrafficPeak 成为了我们在线体验的唯一真实来源。它简直无可替代。"— Brett Sidebottom, Manager of Cybersecurity Technology Engineering, Navy Federal Credit Union
为 1400 万名会员履行使命
彼此脱节的数据造成了监测能力缺口
Navy Federal 一直将监测能力放在首位，但由于依赖不同的监控工具，因此难以获得统一的数字性能视图。该信用合作社的网络安全技术工程经理 Brett Sidebottom 表示：“我们使用过包括综合监控在内的性能监控工具，但这些工具只能显示某一时刻的数据。我们无法实时了解会员的实际体验”。
跨多个工具关联数据既繁琐又低效，往往会减慢问题解决的速度。随着 Navy Federal 重新构建其移动和网上银行基础架构平台，监测能力缺口问题变得更加严重。
Sidebottom 继续解释道：“有的时候，我们了解得不够多，不够快。我们缺乏全面的系统级概览能力，无法了解会员的线上体验情况”。
既然可以快速部署，何必再去构建？
Navy Federal 在考虑各种方案时，很快就排除了构建内部监测能力平台的方案。Sidebottom 强调道：“你可以创建一个 ELK Stack 并提取数据，但这需要专业知识、资源投入和大量的全职工作时间。另外还必须控制数据提取、存储和计算成本，这是一条无法保证成功的冒险之路”。
作为 mPulse 和 Akamai App & API Protector 的现有客户，Navy Federal 选择了基于 Akamai Cloud 的 TrafficPeak，之后发现整个集成过程非常顺利。Sidebottom 表示：“由于我们所有平台的流量都已通过 Akamai 传输，因此上线 TrafficPeak 的决定很简单，流程也不复杂。”
TrafficPeak 是一项托管式监测能力服务，该服务可以提取、保留和分析海量日志数据（每月至少 1 TB），并能够在一个仪表板中呈现性能数据和安全洞察。由于 TrafficPeak 能够实时提取数据，使所有数据均可用于亚秒级查询，并且成本比传统提供商低 75%，Navy Federal 等公司便能够在最终用户注意到问题之前即时发现并修复问题，同时减少监测方面的支出。
快速无缝部署
TrafficPeak 的概念验证迅速证明了其价值。由于 TrafficPeak 是一项托管式服务，因此相关的配置、数据提取、日志交付以及数据层和表示层工作都由 Akamai 负责处理。此外，Akamai 还提供了仪表板和培训。
Sidebottom 表示：“在短短两周内，我们就完成了部署并投入运行，如果不是因为需要遵守 Navy Federal 的严格要求，可能只需要两天时间。Akamai 提供了精心周到的高品质服务。整个实施过程都令人十分满意”。
与构建内部解决方案相比，TrafficPeak 的价值实现速度具有显著优势。Sidebottom 表示：“如果我们自行构建解决方案，光是交付首个日志就需要数周时间。而且，我们也无法再现 TrafficPeak 所提供的服务，无法为我们分散各地的庞大会员群体提供近乎实时的数据”。
快速创造价值，提供即时洞察
对于 Sidebottom 和 Navy Federal 来说，TrafficPeak 提供价值的速度带来了质的提升，立即填补了关键缺口。Sidebottom 表示：“我们每 5 到 10 秒就能获得一次新数据。现在，云工程、API 和数字银行团队以及我们的高管都能近乎实时地清晰了解我们为会员所提供服务的质量如何。”
借助 TrafficPeak，Navy Federal 可以即时查明性能和稳定性问题，并跟踪其在整个应用程序体验中的连锁反应。Sidebottom 的“关键组件”仪表板可监控大约 15 个关键服务调用，并跟踪不同百分位的性能指标。
他继续说道：“同时查看所有情况，将多个应用程序调用中的问题关联起来，让我们可以在问题像滚雪球一样扩大之前就发现它们，并以比之前更快的速度从事件中恢复过来。”
当出现问题时，Sidebottom 不会浪费时间去猜测，或召集分散在各地的团队成员来了解全球会员的体验情况。“我们可以定位问题发生的确切时间以及它对其他领域的影响。然后，我们将带有时间戳的精确数据交给相应的团队，以便他们快速解决问题。”
这种实时监测能力为 Navy Federal 节省了时间和金钱，大大缩短了解决问题的时间。“TrafficPeak 能够在我们需要的时候提供适当的监测能力。实时监控每个功能运行状况的能力大大缩短了我们解决问题的时间。”
"监测能力即服务更简单、更快捷，且大获成功。使用 TrafficPeak 的成本如何？与大数据公司相比，简直是微不足道。"——Navy Federal Credit Union 网络安全技术工程经理 Brett Sidebottom
提升数百万名会员的数字体验
Navy Federal 的会员才是最终的受益者。通过更清晰地了解性能和可用性，该信用合作社可以确保数字银行业务的顺畅运营，并主动提升用户体验。
频繁的功能更新是 Navy Federal 创新战略的关键措施之一。而且，如果新版本出现问题，TrafficPeak 会立即发现。Sidebottom 解释道：“通过即时洞察问题，我们可以快速回滚到稳定版本。”
对于 Sidebottom 来说，没有 TrafficPeak 的生活简直难以想象。他继续说道：“我们现在对我们的系统充满信心，能够近乎实时了解它们的确切状态，这是一个巨大的进步。如果没有 TrafficPeak，我们还处在黑暗时代。我们将无法真正了解会员的体验，也无法像如今这样快速地应对各种问题。”
让成功惠及 Navy Federal 的每个人
幸运的是，TrafficPeak 不会消失。事实上，它的影响力还将扩大。Sidebottom 解释道：“我们正在将 TrafficPeak 的访问范围扩展到整个信用合作社的更多团队。”
凭借实时监测能力和持续改进的承诺，Navy Federal 确保能够提供无缝、可靠且面向未来的数字银行业务。Sidebottom 总结道：“使用 TrafficPeak 的人越多，我们机构和 1400 万名会员获得的收益就越大。”
Navy Federal Credit Union 简介
Navy Federal 成立于 1933 年，当时只有 7 名会员，如今已在全球范围内为超过 1400 万名会员提供服务，是全球大型信用合作社。作为一家非营利性会员制组织，Navy Federal 始终将会员的财务需求放在首位。所有美国国防部和海岸警卫队的现役军人、退役军人、文职人员和承包商及其家属均可加入。Navy Federal 以服务为己任，拥有 24,000 名员工，并在全球设有 360 多家分支机构。如需了解有关 Navy Federal Credit Union 的更多信息，请访问 navyfederal.org。
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