Navy Federal 一直将监测能力放在首位，但由于依赖不同的监控工具，因此难以获得统一的数字性能视图。该信用合作社的网络安全技术工程经理 Brett Sidebottom 表示：“我们使用过包括综合监控在内的性能监控工具，但这些工具只能显示某一时刻的数据。我们无法实时了解会员的实际体验”。

跨多个工具关联数据既繁琐又低效，往往会减慢问题解决的速度。随着 Navy Federal 重新构建其移动和网上银行基础架构平台，监测能力缺口问题变得更加严重。

Sidebottom 继续解释道：“有的时候，我们了解得不够多，不够快。我们缺乏全面的系统级概览能力，无法了解会员的线上体验情况”。