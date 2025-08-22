A BlackstoneOne tem a missão de revolucionar a segurança de TI para pequenas e médias empresas (PMEs), fornecendo soluções de ponta em gerenciamento de vulnerabilidades e superfícies de ataque. Depois de deixar a Deloitte, Jacob Honoré, sócio e desenvolvedor sênior da BlackstoneOne, ingressou na empresa em 2019 para assumir uma função crítica de supervisão da infraestrutura técnica da empresa, que incluía uma plataforma de nuvem já hospedada nos serviços de computação em nuvem da Akamai [antiga Linode]. O trabalho dele? Dimensionar as soluções da empresa para atender às demandas de uma base de clientes em rápida expansão.

Além de multiplicar por dez o número de clientes em apenas cinco anos, a BlackstoneOne expandiu-se para novos mercados e introduziu recursos sofisticados, como insights orientados por IA e soluções essenciais, como o gerenciamento da superfície de ataque. E conseguiu tudo isso contando com a Akamai.

Quando a Akamai adquiriu a Linode, a BlackstoneOne inicialmente ficou preocupada. No entanto, as preocupações foram rapidamente dissipadas pela transição tranquila e pela implementação de novos recursos. “Os serviços e o suporte só ficaram melhores desde a aquisição”, comenta Honoré. “Recursos como nuvens privadas virtuais e bancos de dados gerenciados são revolucionários para nós.”