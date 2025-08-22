©2025 Akamai Technologies
A Akamai tem estado conosco em todas as etapas do processo. De preços previsíveis a suporte regional e facilidade de uso, essa é uma parte essencial de nossa jornada para tornar a segurança de TI acessível e eficaz para pequenas empresas.Jacob Honoré, parceiro e desenvolvedor sênior, BlackstoneOne
Simplificando a segurança de TI para pequenas e médias empresas
A BlackstoneOne tem a missão de revolucionar a segurança de TI para pequenas e médias empresas (PMEs), fornecendo soluções de ponta em gerenciamento de vulnerabilidades e superfícies de ataque. Depois de deixar a Deloitte, Jacob Honoré, sócio e desenvolvedor sênior da BlackstoneOne, ingressou na empresa em 2019 para assumir uma função crítica de supervisão da infraestrutura técnica da empresa, que incluía uma plataforma de nuvem já hospedada nos serviços de computação em nuvem da Akamai [antiga Linode]. O trabalho dele? Dimensionar as soluções da empresa para atender às demandas de uma base de clientes em rápida expansão.
Além de multiplicar por dez o número de clientes em apenas cinco anos, a BlackstoneOne expandiu-se para novos mercados e introduziu recursos sofisticados, como insights orientados por IA e soluções essenciais, como o gerenciamento da superfície de ataque. E conseguiu tudo isso contando com a Akamai.
Quando a Akamai adquiriu a Linode, a BlackstoneOne inicialmente ficou preocupada. No entanto, as preocupações foram rapidamente dissipadas pela transição tranquila e pela implementação de novos recursos. “Os serviços e o suporte só ficaram melhores desde a aquisição”, comenta Honoré. “Recursos como nuvens privadas virtuais e bancos de dados gerenciados são revolucionários para nós.”
Enfrentando os desafios do dimensionamento da segurança de TI
Desde a fundação da BlackstoneOne em 2015, ela cresceu de 30 clientes na Dinamarca para mais de 350 na Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha e Groenlândia. A visão dela? Simplificar o gerenciamento de vulnerabilidades, minimizar os riscos e capacitar as empresas com conjunto de ferramentas fáceis e poderosas.
O dimensionamento das soluções de TI não é uma tarefa pequena, mas com a Akamai, este desafio se tornou gerenciável. “A computação em nuvem da Akamai tornou o dimensionamento simples. Crescemos muito, e a Akamai tem estado ao nosso lado, fornecendo os recursos e a confiabilidade de que precisamos sem introduzir complexidade desnecessária”, explicou Honoré.
De acordo com Honoré, a Akamai deu à sua enxuta equipe de desenvolvedores a flexibilidade de configurar servidores conforme necessário, sem a sobrecarga ou a complexidade de outras plataformas de nuvem. “Ao fornecer acesso direto às máquinas virtuais, a Akamai simplifica a configuração. Os serviços de computação em nuvem da Akamai são perfeitos para uma empresa do nosso tamanho, atingindo o equilíbrio certo de recursos poderosos sem nos sobrecarregar com opções de que não precisamos.”
Para uma empresa em crescimento, despesas inesperadas podem ser devastadoras. O modelo de preços previsível da Akamai foi fundamental para a BlackstoneOne. “Já trabalhei com plataformas em que custos inesperados quase fecharam a empresa. Com a Akamai, eu sempre sei quanto pagarei, o que é crucial para gerenciar nosso orçamento durante o crescimento”, continuou Honoré.
Akamai como a plataforma de nuvem preferida
Operando principalmente na Escandinávia, a BlackstoneOne se beneficia dos data centers regionais de computação em nuvem da Akamai, como o da Suécia. Em especial, a empresa expandiu com sucesso as operações para a Noruega e a Suécia, mantendo o alto desempenho e a confiabilidade. “Ter data centers próximos aos nossos clientes garante baixa latência, o que é vital para verificações de vulnerabilidade eficientes. É uma enorme vantagem para nós e para os nossos clientes”, disse Honoré.
Na verdade, a Akamai torna as ofertas da BlackstoneOne possíveis. Seus serviços examinam grandes volumes de tráfego confidencial, às vezes sinalizado. Ao contrário de outros provedores de nuvem que bloqueiam o tráfego de verificação de vulnerabilidades, a Akamai acomodou perfeitamente as necessidades da BlackstoneOne. De acordo com Honoré, “a Akamai garante que nossas operações de verificação sejam executadas sem problemas e sem interrupções desnecessárias, um desafio que enfrentamos com outras plataformas.”
Liderando o caminho para garantir que a BlackstoneOne continue fornecendo soluções de ponta, Honoré e sua equipe confiam na Akamai para concretizar a visão. Com ênfase na inovação centrada no cliente, a BlackstoneOne recentemente integrou a IA em sua plataforma, permitindo que as PMEs entendam melhor e abordem as vulnerabilidades enquanto navegam pelas complexidades da segurança de TI com facilidade.
A mais nova oferta da BlackstoneOne, o gerenciamento de superfície de ataque externa, conta com nuvem privada virtual (VPCs) para aumentar a segurança. De acordo com Honoré, “É fácil criar novas máquinas virtuais. Além disso, os VPCs nos permitem manter os servidores nos bastidores, adicionando uma camada extra de proteção para dados confidenciais dos clientes.”
Pensando no futuro
À medida que a BlackstoneOne continua a crescer, ela se concentra em fornecer continuamente soluções de segurança de TI impactantes, ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios de conformidade e proteção de dados na Europa. Com o crescente conjunto de ferramentas da Akamai e o compromisso de oferecer suporte a pequenas e médias empresas, a BlackstoneOne está pronta para crescer ainda mais.
Ao ser questionado sobre o que aconselharia a outros desenvolvedores que considerassem os serviços de computação em nuvem da Akamai, Honoré concluiu: “O equilíbrio entre recursos e usabilidade da Akamai é incomparável, seus preços transparentes ajudam a dimensionar sem o medo de despesas inesperadas, e seu suporte eficiente e oportuno a diferencia de outros provedores.”
Sobre a BlackstoneOne
A BlackstoneOne está redefinindo a cibersegurança, tornando-a mais simples, mais inteligente e mais acessível. Criada para empresas que exigem segurança e facilidade de uso, a BlackstoneOne oferece soluções de TI por meio de uma plataforma intuitiva projetada para proteger e capacitar.
Essencialmente, a BlackstoneOne fornece dois serviços fundamentais: Gerenciamento de vulnerabilidades e Gerenciamento de superfície de ataque externa (EASM). A plataforma permite que as organizações fiquem à frente das ciberameaças, identificando e priorizando vulnerabilidades em sistemas, aplicações e redes com o Gerenciamento de vulnerabilidades. Para ativos voltados para o exterior, o EASM da BlackstoneOne oferece visibilidade contínua da pegada digital das organizações. De websites a ativos de nuvem e dependências de terceiros, a plataforma oferece monitoramento em tempo real, alertas automatizados e controles simples para lidar com os riscos de forma rápida e eficaz.
A BlackstoneOne capacita as empresas a assumir o controle de sua segurança, garantindo a confiança em um cenário digital imprevisível e em constante evolução. A plataforma oferece visibilidade abrangente em toda a superfície de ataque. Como uma solução de gerenciamento de exposição, ela ajuda as equipes a traduzir os dados de ativos técnicos e vulnerabilidades em insights comerciais claros e inteligência acionável.
