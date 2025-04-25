スカンジナビアを主な拠点とする BlackstoneOne にとって、スウェーデンにある Akamai のクラウド・コンピューティング・データセンターのような地域拠点はメリットです。特に、同社は高いパフォーマンスと信頼性を維持しながらノルウェーとスウェーデンにビジネスを拡大してきました。「顧客の近くにデータセンターがあることで、低レイテンシーが実現します。これは、効果的な脆弱性スキャンのために不可欠な要素です。当社だけでなく顧客にとっても大きなメリットとなります」と Honoré 氏は述べています。

Akamai が BlackstoneOne のサービス提供を支援しているのは事実です。BlackstoneOne のサービスでは、機密性が高く、フラグが付くこともあるトラフィックを大量にスキャンします。他のクラウドプロバイダーでは、脆弱性スキャンのトラフィックをブロックしますが、Akamai は BlackstoneOne のニーズにシームレスに対応しています。Honoré 氏はこう述べています。「Akamai であれば、当社のスキャンをスムーズに実行できます。他のプラットフォームでは、不要な中断が発生する点が課題でしたが、Akamai ではそのようなことがありません」。

BlackstoneOne が最先端ソリューションを継続的に提供していけるよう、Honoré 氏と彼の率いるチームが先頭に立ち、Akamai と連携してビジョンの実現を目指しています。BlackstoneOne は顧客中心のイノベーションに重点を置いています。最近では AI をプラットフォームに統合したことで、複雑な IT セキュリティを簡単に実現しながら、中小企業の脆弱性に対する理解を高めたり、対策を改善したりしています。

BlackstoneOne の最新サービスとなる外部アタックサーフェス管理では、仮想プライベートクラウド（VPC）を活用してセキュリティ強化を実現しています。「新たな仮想マシンでも簡単にスピンアップできます。さらに、VPC を使用することで、サーバーをバックグラウンドで維持し、機密性の高い顧客データの保護レイヤーを追加することもできます」と Honoré 氏は話しています。