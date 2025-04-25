©2025 Akamai Technologies
Akamai は、あらゆる段階で当社と連携してきました。予測可能な価格設定、地域ごとのサポート、使いやすさなどを実現してくれるため、入手しやすく効果的な IT セキュリティを小規模企業に提供する上で、Akamai は当社に欠かせない存在です。BlackstoneOne 社、Partner & Senior Developer、Jacob Honoré 氏
中小企業の IT セキュリティをシンプル化
BlackstoneOne のミッションは、中小企業の IT セキュリティを変革し、脆弱性やアタックサーフェスの管理に最先端のソリューションを提供することです。BlackstoneOne の Partner & Senior Developer である Jacob Honore 氏は、2019 年に Deloitte から同社に転職し、会社の技術インフラを監督する重要な役割を担うことになりました。Akamai のクラウド・コンピューティング・サービス（旧 Linode）で既にホストされているクラウドプラットフォームも管理対象の 1 つでした。彼の仕事は、急速に拡大するクライアント基盤のニーズに合わせて、会社のソリューションを拡張することでした。
BlackstoneOne は、わずか 5 年で顧客数を 10 倍にまで増やしただけでなく、新たな市場にもビジネスを拡大し、AI 主導の知見のような最先端機能や、アタックサーフェス管理などの必要不可欠なソリューションを導入しました。こうした成長をすべて実現できた背景には、Akamai の支援がありました。
Akamai が Linode を買収した当時、最初のうちは BlackstoneOne にも不安感がありました。しかし、シームレスな移行や新たな機能が展開されると、そうした不安感はあっという間に安心感へと変わりました。「Akamai が Linode を買収した後はサービスやサポートが向上するばかりです」と Honoré 氏は述べます。さらに、「仮想プライベートクラウドやマネージド型データベースなどの機能は、当社にとって画期的な存在です」とも述べています。
IT セキュリティの拡張という課題に対応
2015 年の設立以来、BlackstoneOne は成長を遂げ、その顧客はデンマーク国内の 30 社から、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、ドイツ、グリーンランドにまたがる 350 社を超えるまでに拡大しています。同社のビジョンは、脆弱性管理をシンプル化し、リスクを最小限に抑え、強力かつ使いやすいツールでビジネスを支援することです。
IT ソリューションのスケーリングは簡単ではありません。しかし、それを成し遂げたのは Akamai でした。「Akamai のクラウドコンピューティングでスケーリングがシンプルになりました。当社は目ざましい成長を遂げてきましたが、その過程には Akamai の存在がありました。無駄に複雑化することなく、必要な機能や信頼性を提供してくれました」と Honoré 氏は説明します。
Akamai は、他のクラウドプラットフォームのオーバーヘッドや複雑さを排除し、リーン開発チームが必要に応じてサーバーを設定できる柔軟性をもたらしたと同氏は話します。「Akamai が仮想マシンに直接アクセスできるようにしたことで、構成がシンプルになりました。Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスは当社の規模に最適でした。バランスの取れた強力な機能を実現し、不必要なオプションに煩わされることもありませんでした」。
成長を続けるビジネスは、コストの大きさに驚かされることもあります。BlackstoneOne の場合は、Akamai の予測可能な価格設定モデルが助けになりました。「私はプラットフォームに携わってきましたが、ビジネスが成り立たたなくなるほどの予期せぬコストに苦労してきました。Akamai であれば、常にコストを把握できます。ビジネスを拡大しながら予算を管理することは非常に重要なことです」と Honoré 氏は述べています。
クラウドプラットフォームなら Akamai
スカンジナビアを主な拠点とする BlackstoneOne にとって、スウェーデンにある Akamai のクラウド・コンピューティング・データセンターのような地域拠点はメリットです。特に、同社は高いパフォーマンスと信頼性を維持しながらノルウェーとスウェーデンにビジネスを拡大してきました。「顧客の近くにデータセンターがあることで、低レイテンシーが実現します。これは、効果的な脆弱性スキャンのために不可欠な要素です。当社だけでなく顧客にとっても大きなメリットとなります」と Honoré 氏は述べています。
Akamai が BlackstoneOne のサービス提供を支援しているのは事実です。BlackstoneOne のサービスでは、機密性が高く、フラグが付くこともあるトラフィックを大量にスキャンします。他のクラウドプロバイダーでは、脆弱性スキャンのトラフィックをブロックしますが、Akamai は BlackstoneOne のニーズにシームレスに対応しています。Honoré 氏はこう述べています。「Akamai であれば、当社のスキャンをスムーズに実行できます。他のプラットフォームでは、不要な中断が発生する点が課題でしたが、Akamai ではそのようなことがありません」。
BlackstoneOne が最先端ソリューションを継続的に提供していけるよう、Honoré 氏と彼の率いるチームが先頭に立ち、Akamai と連携してビジョンの実現を目指しています。BlackstoneOne は顧客中心のイノベーションに重点を置いています。最近では AI をプラットフォームに統合したことで、複雑な IT セキュリティを簡単に実現しながら、中小企業の脆弱性に対する理解を高めたり、対策を改善したりしています。
BlackstoneOne の最新サービスとなる外部アタックサーフェス管理では、仮想プライベートクラウド（VPC）を活用してセキュリティ強化を実現しています。「新たな仮想マシンでも簡単にスピンアップできます。さらに、VPC を使用することで、サーバーをバックグラウンドで維持し、機密性の高い顧客データの保護レイヤーを追加することもできます」と Honoré 氏は話しています。
今後の展望
BlackstoneOne では、継続的にビジネスを拡大していくために、今後もインパクトのある IT セキュリティソリューションを提供し続けると同時に、ヨーロッパのコンプライアンスやデータ保護の課題に対処していくことにも重点を置いています。改良し続ける Akamai のツールに中小企業支援への取り組みと、BlackstoneOne がさらに成長するための準備は万端です。
Honoré 氏に、Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスを検討している他の開発者へのアドバイスを伺うと、次のように締めくくりました。「Akamai が提供する機能とユーザビリティのバランスは比類ないものです。透明性のある価格設定で、予期せぬコストを心配することなく拡大を進めることができます。また、サポートもタイムリーかつ効率的で、他のプロバイダーとは一線を画しています」。
BlackstoneOne について
BlackstoneOne では、よりシンプルに、スマートに、そしてアクセスしやすいものに変えることで、サイバーセキュリティを再定義しています。セキュリティと使いやすさの両方を求める企業向けに、保護と支援を目的に設計された直感的なプラットフォームを通じて、IT ソリューションを提供します。
BlackstoneOne が提供するサービスの核となる基本サービスは、脆弱性管理と外部アタックサーフェス管理（EASM）の 2 つです。同社のプラットフォームでは、脆弱性管理を活用してシステム、アプリケーション、ネットワーク全体で脆弱性を特定し、優先順位を付けることで、組織がサイバー脅威の先を行くことができます。外部向けのアセットに対しては、BlackstoneOne の EASM が組織のデジタルフットプリントを継続的に可視化します。BlackstoneOne のプラットフォームは、Web サイトからクラウドアセットやサードパーティの依存関係に対し、リアルタイムの監視、自動アラート、シンプルな制御を提供するため、リスクに迅速かつ効果的に対処できるようになります。
BlackstoneOne は、企業が自社のセキュリティを制御し、常に進化する予測困難なデジタル環境でも自信を持って対応できるよう支援します。同社のプラットフォームはアタックサーフェス全体を包括的に可視化します。エクスポージャー管理ソリューションとして利用することで、技術的なアセットや脆弱性データからビジネスに関する明確な知見や実用的なインテリジェンスが得られるようになります。
