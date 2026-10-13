Synarion 为各行各业及不同地区的客户提供服务，以帮助企业驾驭数字环境并取得成功而闻名。随着公司的发展，它所面临的挑战也不断增加——尤其是云基础架构方面的挑战。AWS 的响应迟缓、无法预测的定价以及对其 IT 团队的持续时间消耗限制了 Synarion 高效服务客户和扩展业务的能力。

Synarion 的创始人兼首席技术官 Manoj Sharma 表示：“我们的业务是为客户提供应用程序开发和管理服务，因此无法承受这样的延误。在某些情况下，我们会失去客户，因为 AWS 未能及时响应我们的需求。”

另外，AWS 还缺少让 Synarion 能够传达给客户的明确定价模式。“在与我们进行合作之前，每个客户都需要了解相关的月度费用。但是，并非所有云平台都会提供这样的可预测性。”