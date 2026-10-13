总部位于印度的 Synarion IT Solutions 是一家屡获殊荣的 IT 服务公司，业务遍布美国、英国、阿联酋和加拿大等多个国家。从自定义软件开发到全方位数字营销，Synarion 可以帮助企业在数字化程度越来越高的世界中蓬勃发展。为了克服 AWS 的局限性，该公司与 CloudMinister 合作进行本地基础架构管理，并与 Akamai 合作以获取云计算服务。结果如何？部署速度更快，实现 100% 的正常运行时间，并且更自信地向全球客户提供可靠、经济高效的解决方案。
“借助 Akamai 和 CloudMinister 的解决方案，我们能够为客户提供可预测的成本和 100% 正常运行时间，同时还能腾出时间专注于创新。”——Synarion IT Solutions 创始人兼首席技术官 Manoj Sharma
引领数字化转型
受到隐性成本和延迟支持的制约
Synarion 为各行各业及不同地区的客户提供服务，以帮助企业驾驭数字环境并取得成功而闻名。随着公司的发展，它所面临的挑战也不断增加——尤其是云基础架构方面的挑战。AWS 的响应迟缓、无法预测的定价以及对其 IT 团队的持续时间消耗限制了 Synarion 高效服务客户和扩展业务的能力。
Synarion 的创始人兼首席技术官 Manoj Sharma 表示：“我们的业务是为客户提供应用程序开发和管理服务，因此无法承受这样的延误。在某些情况下，我们会失去客户，因为 AWS 未能及时响应我们的需求。”
另外，AWS 还缺少让 Synarion 能够传达给客户的明确定价模式。“在与我们进行合作之前，每个客户都需要了解相关的月度费用。但是，并非所有云平台都会提供这样的可预测性。”
寻找可靠的本地合作伙伴
为了解决这些问题，Synarion 转为采用本地 IT 服务提供商 CloudMinister 的解决方案，并将其基础架构迁移到 Akamai Cloud。Sharma 表示：“在经历了糟糕的 AWS 使用体验之后，我们非常希望与本地公司开展合作。”
这个决策立竿见影。将 CloudMinister 和 Akamai 提供的本地支持相结合让该公司实现了平稳过渡。“我们原以为这次迁移会耗费大量的时间和精力，但令人惊喜的是，整个过程进行得非常顺利。”
成本节省、可靠性和简单性
自从迁移到 Akamai Cloud 之后，Synarion 受益匪浅。延迟和带宽问题得以解决，并且基础架构成本也大幅下降。
Sharma 表示：“先前，我们不得不为额外服务支付高额费用。但采用 Akamai 的解决方案后，我们只需要支付固定费用即可使用包括 DDoS 防护在内的各种服务，并且带宽不受限制，因此我们能够实现 100% 的可用性。”
部署也变得更加容易。他补充道：“部署应用程序或新服务非常简单。我们的任何一位开发人员在几分钟内便能够完成部署。”
在我们需要服务支持时，Akamai 会快速作出响应，使 Synarion 能够提供可靠的服务。“当我们联系 Akamai 时，他们会非常迅速地作出响应。因此，失去客户的情况已一去不复返。”
“凭借 CloudMinister 可靠且响应迅速的支持，以及 Akamai 可扩展、安全且可靠的云计算服务，我们拥有了持续发展的坚实基础。”——Synarion IT Solutions 创始人兼首席技术官 Manoj Sharma
在本地支持的助力下快速扩展
在一场板球比赛期间，由 Synarion 开发的一款梦幻体育应用程序因流量激增而崩溃。Synarion 向 CloudMinister 寻求帮助，后者立即作出响应，通过增加 Akamai 云计算服务器数量解决了负载问题。
Sharma 回忆道：“在该应用程序恢复正常运行时，我们的客户都非常高兴。而这只是与本地团队合作带来巨大优势的示例之一。”
有更多的发展和创新时间
有了 CloudMinister 管理基础架构，以及 Akamai 提供可靠、安全且可扩展的云计算服务，Synarion 的内部团队得以专注于发展和创新。Sharma 表示：“Akamai 是我的首选云计算服务提供商。我们能够为客户提供他们所需的产品和服务，同时通过创新推动业务增长。”
对于 Synarion 来说，未来一片光明，并且建立在坚实的合作伙伴关系之上。Sharma 总结道：“CloudMinister 是我们梦寐以求的合作伙伴，响应迅速并且值得信赖。Akamai 可以提供我们所需的全部可靠、可扩展且安全的云计算服务。得益于这两家公司的助力，我们的业务将持续发展。”
Synarion IT Solutions 简介
Synarion IT Solutions 是一家全球知名的数字化转型公司，专注于移动应用程序开发、网络平台、沉浸式游戏设计和企业软件业务。Synarion 拥有一支由 50 多位专家组成的团队，成功完成了超过 500 个项目，能够为全球企业提供创新解决方案。如需了解更多信息，请访问 synarionit.com。
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