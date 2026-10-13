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Background

BlackstoneOne verzehnfacht Geschäft

IT-Sicherheitsanbieter konnte mehr Kunden innovative Lösungen und Funktionen bereitstellen und sich dabei auf die Akamai Cloud verlassen

BlackstoneOne-Logo

Standort

Nærum, Dänemark
blackstoneone.net

Branche

Unternehmensdienstleistungen

Die wichtigsten Vorteile

  • Geschäft verzehnfacht
  • Niedrige Latenz gewährleistet
  • Kosten unter Kontrolle gehalten

Lösung

Cloud Computing
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Vereinfachung der IT-Sicherheit für kleine und mittelständische Unternehmen

BlackstoneOne hat sich zum Ziel gesetzt, die IT-Sicherheit für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zu revolutionieren und modernste Lösungen für das Management von Schwachstellen und Angriffsflächen bereitzustellen. Als Jacob Honoré, Partner & Senior Developer, 2019 von Deloitte zu BlackstoneOne kam, übernahm er eine wichtige Rolle als Leiter der technischen Infrastruktur des Unternehmens, zu der auch eine Cloudplattform gehörte, die bereits über die Cloud-Computing-Services von Akamai [ehemals Linode] gehostet wurde. Seine Aufgabe: die Lösungen des Unternehmens so zu skalieren, dass sie den Anforderungen eines schnell wachsenden Kundenstamms gerecht werden.

Neben einer Verzehnfachung seiner Kundenzahl in nur fünf Jahren gelang es BlackstoneOne, neue Märkte zu erschließen und ausgeklügelte Funktionen wie KI-basierte Erkenntnisse und grundlegende Lösungen wie das Angriffsflächenmanagement einzuführen. Und all das mit Akamai als zuverlässigem Partner.

Als Akamai Linode übernahm, hatte man bei BlackstoneOne zunächst Bedenken. Dank der nahtlosen Umstellung und der Einführung neuer Funktionen lösten sich diese jedoch schnell in Luft auf. „Dienstleistungen und Support haben sich seit der Übernahme sogar noch verbessert“, so Honoré. „Features wie Virtual Private Clouds und verwaltete Datenbanken sind für uns bahnbrechend.“

Bewältigung der Herausforderungen bei der Skalierung der IT-Sicherheit

Seit der Gründung von BlackstoneOne im Jahr 2015 ist das Unternehmen von 30 Kunden in Dänemark auf über 350 Kunden in Dänemark, Norwegen, Schweden, Deutschland und Grönland gewachsen. Die Vision: das Sicherheitsmanagement vereinfachen, Risiken minimieren und Unternehmen mit Tools zu unterstützen, die ebenso nutzerfreundlich wie leistungsstark sind. 

Die Skalierung von IT-Lösungen ist keine leichte Aufgabe, aber mit Akamai konnte sie bewältigt werden. „Akamai Cloud Computing hat die Skalierung vereinfacht. Wir sind enorm gewachsen und Akamai war die ganze Zeit an unserer Seite und bot die notwendigen Funktionen und Zuverlässigkeit, ohne unnötige Komplexität zu verursachen“, so Honoré.

Akamai gab Honorés kleinem Entwicklungsteam die Flexibilität, Server nach Bedarf zu konfigurieren – ohne den Aufwand oder die Komplexität anderer Cloudplattformen. „Durch den direkten Zugriff auf virtuelle Maschinen vereinfacht Akamai die Konfiguration. Die Cloud-Computing-Services von Akamai sind perfekt für ein Unternehmen unserer Größe und bieten die richtige Balance aus leistungsstarken Funktionen, ohne uns dabei mit Optionen zu überfordern, die wir nicht benötigen.“

Für ein wachsendes Unternehmen können überraschende Kosten verheerend sein. Daher war das vorhersehbare Preismodell von Akamai ausschlaggebend für BlackstoneOne. „Ich habe mit Plattformen gearbeitet, bei denen unerwartete Kosten beinahe das Ende von Unternehmen besiegelten. Mit Akamai weiß ich immer, was ich bezahlen werde, was für die Verwaltung unseres Budgets bei der Skalierung von entscheidender Bedeutung ist“, so Honoré weiter.

Akamai als Cloudplattform der Wahl

Als Unternehmen, das hauptsächlich in Skandinavien tätig ist, profitiert BlackstoneOne von den regionalen Cloud-Computing-Rechenzentren von Akamai, von denen sich eins unter anderem in Schweden befindet. Die Geschäftstätigkeit konnte erfolgreich auf Norwegen und Schweden ausgeweitet werden, ohne dass es zu Beeinträchtigungen bei der hohen Performance und Zuverlässigkeit kam. „Die Nähe der Rechenzentren zu unseren Kunden sorgt für eine geringe Latenz, was für effiziente Schwachstellen-Scans unerlässlich ist. Das ist ein großer Vorteil für uns und unsere Kunden“, so Honoré.

Akamai macht die Angebote von BlackstoneOne sogar erst möglich. Die Akamai-Dienste scannen große Mengen an sensiblem, manchmal markiertem Traffic. Im Gegensatz zu anderen Cloudanbietern, die den Traffic von Schwachstellen-Scans blockieren, hat Akamai die Anforderungen von BlackstoneOne nahtlos erfüllt. „Akamai stellt sicher, dass unsere Scanvorgänge reibungslos und ohne unnötige Unterbrechungen ablaufen – eine Herausforderung, die wir mit anderen Plattformen nicht lösen konnten“, so Honoré.

Honoré und sein Team sind führend bei der Bereitstellung modernster Lösungen von BlackstoneOne und verlassen sich auf Akamai, um diese Vision umzusetzen. Vor Kurzem hat BlackstoneOne zudem KI in seine Plattform integriert. So können kleine und mittelständische Unternehmen Schwachstellen besser verstehen und beheben, während sie gleichzeitig die IT-Sicherheit mit all ihren komplexen Anforderungen im Griff haben.

Das neueste Angebot von BlackstoneOne – das Management der externen Angriffsfläche – basiert auf Virtual Private Clouds (VPCs) für erhöhte Sicherheit. Honoré: „Es ist einfach, neue virtuelle Maschinen aufzusetzen. Darüber hinaus ist es uns durch VPCs möglich, Server hinter den Kulissen zu halten und so einen zusätzlichen Schutz für vertrauliche Kundendaten zu schaffen.“

Ausblick

Während BlackstoneOne weiter wächst, konzentriert sich das Unternehmen auf die kontinuierliche Bereitstellung wirkungsvoller IT-Sicherheitslösungen und die Bewältigung der Herausforderungen in Europa im Bereich Compliance und Datenschutz. Mit der wachsenden Palette an Tools und dem Engagement von Akamai für die Unterstützung von KMU ist auch BlackstoneOne bereit für weiteres Wachstum.

Auf die Frage, was er anderen Entwicklern, die Cloud-Computing-Services von Akamai in Betracht ziehen, empfehlen würde, kommt Honoré zu folgendem Fazit: „Die von Akamai erreichte Balance zwischen Funktionen und Nutzerfreundlichkeit ist unübertroffen, die transparente Preisgestaltung ermöglicht eine Skalierung ohne Angst vor unerwarteten Kosten – und der zeitnahe und effektive Support hebt das Unternehmen von anderen Anbietern ab.“

Über BlackstoneOne

BlackstoneOne definiert die Cybersicherheit neu, indem es sie einfacher, intelligenter und zugänglicher macht. BlackstoneOne bietet IT-Lösungen über eine intuitive Plattform, die auf Schutz und Befähigung ausgelegt ist. Sie wurde für Unternehmen entwickelt, die sowohl Sicherheit als auch Nutzerfreundlichkeit benötigen.

Im Kern bietet BlackstoneOne zwei wichtige Dienste: Sicherheitsmanagement und Management der externen Angriffsfläche (EASM). Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Cyberbedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein, indem Schwachstellen in Systemen, Anwendungen und Netzwerken anhand von Sicherheitsmanagement identifiziert und priorisiert werden. Für externe Assets bietet BlackstoneOne mit EASM einen kontinuierlichen Einblick in die digitale Präsenz von Unternehmen. Von Websites über Cloudressourcen bis hin zu Abhängigkeiten von Drittanbietern bietet die Plattform Echtzeitüberwachung, automatisierte Warnmeldungen und einfache Kontrollen, um Risiken schnell und effektiv zu begegnen.

Mit BlackstoneOne können Unternehmen die Kontrolle über ihre Sicherheit übernehmen und so Vertrauen in einer unberechenbaren und sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft schaffen. Die Plattform bietet umfassende Transparenz über die gesamte Angriffsfläche. Als Lösung für das Schwachstellenmanagement unterstützt sie Teams dabei, technische Daten zu Assets und Schwachstellen in klare Geschäftseinblicke und verwertbare Informationen zu übersetzen.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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