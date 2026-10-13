BlackstoneOne hat sich zum Ziel gesetzt, die IT-Sicherheit für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) zu revolutionieren und modernste Lösungen für das Management von Schwachstellen und Angriffsflächen bereitzustellen. Als Jacob Honoré, Partner & Senior Developer, 2019 von Deloitte zu BlackstoneOne kam, übernahm er eine wichtige Rolle als Leiter der technischen Infrastruktur des Unternehmens, zu der auch eine Cloudplattform gehörte, die bereits über die Cloud-Computing-Services von Akamai [ehemals Linode] gehostet wurde. Seine Aufgabe: die Lösungen des Unternehmens so zu skalieren, dass sie den Anforderungen eines schnell wachsenden Kundenstamms gerecht werden.

Neben einer Verzehnfachung seiner Kundenzahl in nur fünf Jahren gelang es BlackstoneOne, neue Märkte zu erschließen und ausgeklügelte Funktionen wie KI-basierte Erkenntnisse und grundlegende Lösungen wie das Angriffsflächenmanagement einzuführen. Und all das mit Akamai als zuverlässigem Partner.

Als Akamai Linode übernahm, hatte man bei BlackstoneOne zunächst Bedenken. Dank der nahtlosen Umstellung und der Einführung neuer Funktionen lösten sich diese jedoch schnell in Luft auf. „Dienstleistungen und Support haben sich seit der Übernahme sogar noch verbessert“, so Honoré. „Features wie Virtual Private Clouds und verwaltete Datenbanken sind für uns bahnbrechend.“