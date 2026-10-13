BlackstoneOne s'est donné pour mission de révolutionner la sécurité informatique des petites et moyennes entreprises (PME), en leur fournissant des solutions avancées de gestion des failles de sécurité et de la surface d'attaque. Jacob Honoré, Partner & Senior Developer chez BlackstoneOne, a travaillé chez Deloitte avant de rejoindre l'entreprise en 2019 pour s'atteler à une tâche essentielle : superviser l'infrastructure technique de l'entreprise, qui comprenait une plateforme cloud déjà hébergée sur les services de Cloud Computing d'Akamai [anciennement Linode]. Son travail ? Faire évoluer les solutions de l'entreprise pour répondre aux exigences d'une base de clients en pleine expansion.

En plus d'avoir multiplié son nombre de clients par dix en seulement cinq ans, BlackstoneOne a conquis de nouveaux marchés et lancé des fonctionnalités sophistiquées comme les informations basées sur l'IA et des solutions essentielles comme la gestion de la surface d'attaque. Tout a été possible grâce à Akamai.

Lorsque Akamai a acquis Linode, BlackstoneOne avait initialement des inquiétudes. Cependant, l'entreprise a très vite été rassurée par la transition fluide et le déploiement de nouvelles fonctionnalités. « Les services et l'assistance n'ont cessé de s'améliorer depuis l'acquisition », a expliqué Jacob Honoré. « Les fonctionnalités telles que les clouds privés virtuels et les bases de données gérées sont des outils qui changent la donne pour notre entreprise. »