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BlackstoneOne a multiplié son activité par dix

Un fournisseur de sécurité informatique a fourni des solutions et des fonctionnalités innovantes à de nombreux clients en s'appuyant sur Akamai Cloud

Logo BlackstoneOne

Localisation géographique

Nærum, Danemark
blackstoneone.net

Secteur

Services aux entreprises

Principaux impacts

  • Multiplication par dix de l'activité
  • Faible latence garantie
  • Maîtrise des coûts

Solution

Cloud Computing
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Simplification de la sécurité informatique des petites et moyennes entreprises

BlackstoneOne s'est donné pour mission de révolutionner la sécurité informatique des petites et moyennes entreprises (PME), en leur fournissant des solutions avancées de gestion des failles de sécurité et de la surface d'attaque. Jacob Honoré, Partner & Senior Developer chez BlackstoneOne, a travaillé chez Deloitte avant de rejoindre l'entreprise en 2019 pour s'atteler à une tâche essentielle : superviser l'infrastructure technique de l'entreprise, qui comprenait une plateforme cloud déjà hébergée sur les services de Cloud Computing d'Akamai [anciennement Linode]. Son travail ? Faire évoluer les solutions de l'entreprise pour répondre aux exigences d'une base de clients en pleine expansion.

En plus d'avoir multiplié son nombre de clients par dix en seulement cinq ans, BlackstoneOne a conquis de nouveaux marchés et lancé des fonctionnalités sophistiquées comme les informations basées sur l'IA et des solutions essentielles comme la gestion de la surface d'attaque. Tout a été possible grâce à Akamai.

Lorsque Akamai a acquis Linode, BlackstoneOne avait initialement des inquiétudes. Cependant, l'entreprise a très vite été rassurée par la transition fluide et le déploiement de nouvelles fonctionnalités. « Les services et l'assistance n'ont cessé de s'améliorer depuis l'acquisition », a expliqué Jacob Honoré. « Les fonctionnalités telles que les clouds privés virtuels et les bases de données gérées sont des outils qui changent la donne pour notre entreprise. »

Relever les défis liés à l'évolutivité de la sécurité informatique

Depuis sa création en 2015, BlackstoneOne est passée de 30 clients au Danemark à plus de 350 clients au Danemark, en Norvège, en Suède, en Allemagne et au Groenland. Sa vision ? Simplifier la gestion des failles de sécurité, réduire les risques et fournir aux entreprises des outils à la fois puissants et simples à utiliser. 

Faire évoluer les solutions informatiques n'est pas un mince exploit, mais Akamai a rendu la chose gérable. « Grâce au cloud computing d'Akamai, l'évolution était un jeu d'enfant. Nous avons connu une croissance spectaculaire et Akamai a su nous accompagner, en nous offrant les fonctionnalités et la fiabilité dont nous avions besoin sans introduire de complexité inutile », explique Jacob Honoré.

Selon lui, Akamai a donné à son équipe de développement Lean la flexibilité nécessaire pour configurer les serveurs en fonction des besoins, sans la complexité ni les frais associés aux autres plateformes cloud. « En offrant un accès direct aux machines virtuelles, Akamai simplifie la configuration. Les services de cloud computing d'Akamai sont parfaits pour une entreprise de notre taille. Ils offrent suffisamment de fonctionnalités puissantes sans nous submerger d'options inutiles. »

Pour une entreprise en pleine croissance, les factures surprises peuvent être dévastatrices. Le modèle de tarification prévisible d'Akamai a joué un rôle déterminant pour BlackstoneOne. « J'ai travaillé avec des plateformes dont certains coûts inattendus ont presque tué des entreprises. Avec Akamai, je sais toujours ce que je vais payer, ce qui est primordial pour gérer un budget tout en se développant », a poursuivi Jacob Honoré.

Akamai comme plateforme cloud de choix

Basé principalement en Scandinavie, BlackstoneOne bénéficie des centres de données de cloud computing régionaux d'Akamai, comme celui de Suède. L'entreprise a notamment étendu ses activités en Norvège et en Suède tout en maintenant des performances et une fiabilité élevées. « Le fait de disposer de centres de données proches de nos clients garantit une faible latence, ce qui est essentiel pour obtenir des analyses de vulnérabilité efficaces. C'est un énorme avantage pour nous et nos clients », a déclaré Jacob Honoré.

En effet, Akamai rend possibles les offres de BlackstoneOne. Ses services analysent de grands volumes de trafic sensible, parfois signalé. Contrairement aux autres fournisseurs de cloud qui bloquent le trafic de recherche des vulnérabilités, Akamai s'est parfaitement adapté aux besoins de BlackstoneOne. Selon Jacob Honoré, « Akamai garantit le bon déroulement de nos opérations d'analyse sans interruption inutile, défi auquel nous étions autrefois confrontés avec d'autres plateformes. »

Continuer de fournir des solutions de pointe, c'est l'objectif de BlackstoneOne. Honoré et son équipe comptent sur Akamai pour concrétiser cette vision. En mettant l'accent sur l'innovation centrée sur le client, BlackstoneOne a récemment intégré l'IA à sa plateforme, afin de permettre aux PME de mieux comprendre et traiter les vulnérabilités tout en surmontant sans difficulté les complexités de la sécurité informatique.

La nouvelle offre de BlackstoneOne, la gestion de la surface d'attaque externe, repose sur des clouds privés virtuels (VPC) pour une sécurité renforcée. Pour Jacob Honoré, « la mise en service de nouvelles machines virtuelles est très facile. De plus, les VPC nous permettent de garder les serveurs en arrière-plan, ce qui ajoute une couche de protection supplémentaire pour les données sensibles des clients. »

Perspectives

À mesure que BlackstoneOne continue d'évoluer, l'entreprise s'attache à fournir en permanence des solutions de sécurité informatique innovantes tout en relevant les défis de la conformité et de la protection des données en Europe. Grâce à la suite d'outils en pleine expansion d'Akamai et à son engagement à soutenir les PME, BlackstoneOne est prête à poursuivre sa croissance.

Lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il conseillerait à d'autres développeurs envisageant d'adopter les services de cloud computing d'Akamai, Jacob Honoré a conclu : « L'équilibre entre fonctionnalités et facilité d'utilisation qu'offre Akamai est inégalé. Sa tarification transparente permet de s'adapter sans craindre de frais inattendus. De plus, son support efficace et rapide le distingue des autres fournisseurs. »

À propos de BlackstoneOne

BlackstoneOne redéfinit la cybersécurité en la rendant plus simple, plus intelligente et plus accessible. Créée pour les entreprises qui exigent à la fois sécurité et simplicité d'utilisation, BlackstoneOne propose des solutions informatiques via une plateforme intuitive conçue pour protéger et renforcer les systèmes.

BlackstoneOne propose deux services essentiels : Vulnerability Management et External Attack Surface Management (EASM). La plateforme permet aux entreprises de garder une longueur d'avance sur les cybermenaces en identifiant et en hiérarchisant les vulnérabilités dans l'ensemble des systèmes, applications et réseaux grâce à Vulnerability Management. Pour les ressources en contact avec l'extérieur, l'EASM de BlackstoneOne offre une visibilité continue sur l'empreinte digitale des organisations. Des sites Web aux ressources cloud en passant par les dépendances tierces, la plateforme offre une surveillance en temps réel, des alertes automatisées et des contrôles simples pour traiter les risques de manière rapide et efficace.

BlackstoneOne permet aux entreprises de prendre le contrôle de leur sécurité, garantissant ainsi la confiance dans un paysage digital imprévisible et en constante évolution. La plateforme offre une visibilité complète sur l'ensemble de la surface d'attaque. En tant que solution de gestion de l'exposition, elle aide les équipes à traduire les données sur les ressources et les vulnérabilités techniques en informations métier claires et exploitables.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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