Akamai 的云计算是我们不可或缺的工具，使得我们的“精益工程”团队能够轻松管理基础架构，同时有效控制成本增长。TalentSprint 首席技术 Jitendra Singh
在不断变化的世界重新定义专业学习体验
TalentSprint 作为教育科技创新的引领者，正借助其 AI 驱动的平台变革专业学习。通过与卡内基梅隆大学及 Google 等顶级机构合作，该公司提供兼具学术严谨性与实践经验的课程。这一方法极大提升了参与度和客户满意度。十多年来，Akamai 云服务（前身为 Linode）一直是 TalentSprint 可扩展且具成本效益的运营基础，助力其实现稳健增长，为学习者创造无与伦比的价值。
以云优先战略推动增长
TalentSprint 成立于 2010 年，最初是一个以课堂教学为基础的项目，旨在让工程专业学生具备行业所需技能。但公司还有一个更宏伟的愿景：发展成为全球教育科技的领导者。如今，作为深科技领域的职业加速器，TalentSprint 仍在坚持稳健增长。其课程由资深行业专家主导，几乎全部通过 TalentSprint 自主开发的平台在线交付。
自成立之初，公司就采用了云优先战略，依托 Akamai 来满足其基础架构需求。正如 TalentSprint 首席技术官 Jitendra Singh 所言，“稳健增长”已深植于企业基因之中——在商业层面精打细算，在技术层面践行“精益工程”。Akamai 的开发人员友好型基础架构完美契合了这一精神，使得 TalentSprint 公司能够轻轻地进行部署和扩展，同时控制成本。
智能化扩展，简单快捷
TalentSprint 希望找到一家云服务商，提供直观易用的服务，并能随着企业发展而灵活扩展。Singh 表示：“创业初期，时间至关重要，不能浪费在管理云基础架构上。”得益于 Akamai 的简单性，部署工作在前 10 年完全由 Singh 负责。他解释说：“之所以能做到这一点，是因为 Akamai 云计算服务始终对开发人员非常友好。”
自 2010 年推出第一个实例以来，公司现已运行 75 个实例，用于支持其学习管理系统 (LMS)，每月交付 1 TB 的内容，并向学员提供沙盒环境用于代码实验。采用 Akamai 后，部署变得轻而易举。Singh 补充道：“Akamai 满足了三大核心需求：易于设置、轻松扩展、成本低廉。”
简化运营
管理云基础架构从未如此简单。其直观的平台界面使新团队成员只需简单培训即可上手，大大简化了开发流程，并且无需重新设计 TalentSprint 的技术堆栈即可实现全球扩展。
TalentSprint 跨不同地理位置无缝运行多个云计算实例，甚至可以在不停机的情况下迁移服务器。开发人员可以轻松地部署防火墙和负载均衡器等功能，而且扩展过程可自动完成。值得一提的是，TalentSprint 管理着 75 台服务器，却无需专门的云运营团队。
大规模交付价值
尽管 TalentSprint 实现了 30% 到 40% 的年增长率，并且用户群已从 1,000 人扩展到数万，但仍然将每用户每月的成本控制在 1 美元。Akamai 的成本非常透明，确保每次部署都能精确掌控费用。与其他大型云提供商相比，在 Akamai 上运行基础架构的成本要低五分之一到三分之一，这对于一家致力于提供普惠教育的公司而言至关重要。
Singh 说道：“我们的规模已经扩大了 8 倍，并且提供了 AI 驱动的新功能，对资源需求量极大，但凭借 Akamai 云计算服务，依然保持了低成本运营。”
从快速的本地支持中获益
Singh 的团队从未需要提交支持工单来理解 Akamai 云计算功能，所有功能都直观易用。当确实需要支持时，Akamai 的服务体验也堪称一流。
他强调道：“大家都在谈 99.9% 的可靠性，但这也包括对问题的快速响应。Akamai 是唯一一家提供快速、本地支持的云服务商。”
经济高效地全球扩展
随着 TalentSprint 的全球扩张，在遵守隐私法规与成本控制之间取得平衡非常关键。Akamai 的可扩展基础架构和边缘计算解决方案能够确保 TalentSprint 在履行使命的同时，轻松处理监管复杂性并尽可能减少成本。
Singh 表示：“Akamai 提供了我们需要的全球扩展能力，同时充分考虑到了隐私法规。14 年来，该公司一直是我们存储、处理和交付视频内容的首选。展望未来，Akamai 的通用边缘计算将成为我们保持低成本的关键。”
关于 TalentSprint
TalentSprint 成立于 2010 年，隶属于 NSE 集团，是一家全球性教育科技公司。公司专注于为现代职业人士提供 变革性训练营和前沿学习项目，帮助他们以深厚专业技能迎接未来挑战。TalentSprint 与顶级学术机构和大型全球科技公司合作，打造面向未来的课程，并取得了丰硕的成果。其专利申请中的 AI 驱动平台 ipearl.ai，将一流的学术严谨性与优秀的从业者经验有机地结合在一起。凭借卓越的学习者参与度以及客户满意度，TalentSprint 已成为业内的佼佼者。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。