TalentSprint 成立于 2010 年，最初是一个以课堂教学为基础的项目，旨在让工程专业学生具备行业所需技能。但公司还有一个更宏伟的愿景：发展成为全球教育科技的领导者。如今，作为深科技领域的职业加速器，TalentSprint 仍在坚持稳健增长。其课程由资深行业专家主导，几乎全部通过 TalentSprint 自主开发的平台在线交付。

自成立之初，公司就采用了云优先战略，依托 Akamai 来满足其基础架构需求。正如 TalentSprint 首席技术官 Jitendra Singh 所言，“稳健增长”已深植于企业基因之中——在商业层面精打细算，在技术层面践行“精益工程”。Akamai 的开发人员友好型基础架构完美契合了这一精神，使得 TalentSprint 公司能够轻轻地进行部署和扩展，同时控制成本。