BlackstoneOne tiene la misión de revolucionar la seguridad de TI para pequeñas y medianas empresas (pymes) con soluciones de vanguardia orientadas a la gestión de vulnerabilidades y superficies de ataque. Cuando Jacob Honoré, partner y desarrollador sénior de BlackstoneOne, dejó Deloitte para incorporarse a la empresa en 2019, asumió un papel fundamental en la supervisión de la infraestructura técnica, que incluía una plataforma en la nube ya alojada en los servicios de cloud computing de Akamai (anteriormente Linode). Su función consistía en ampliar las soluciones de la empresa para satisfacer las exigencias de una base de clientes en rápida expansión.

Además de multiplicar por diez su número de clientes en tan solo cinco años, BlackstoneOne se expandió a nuevos mercados e incorporó funciones sofisticadas, como la obtención de información con IA, y soluciones esenciales, como la gestión de la superficie de ataque. Y todo esto lo logró con la ayuda de Akamai.

La adquisición de Linode por parte de Akamai generó dudas en BlackstoneOne. Sin embargo, estas se disiparon enseguida cuando disfrutaron de una transición fluida y vieron implantadas nuevas funciones. "Los servicios y la asistencia no han hecho más que mejorar desde la adquisición", asegura Honoré. "Funciones como las nubes privadas virtuales y las bases de datos gestionadas han sido una revolución para la empresa".