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BlackstoneOne multiplicó por diez la escala de su negocio

La empresa de seguridad informática ha logrado ofrecer soluciones y funciones innovadoras a más clientes apoyándose en Akamai Cloud

Logotipo de BlackstoneOne

Ubicación

Nærum, Dinamarca
blackstoneone.net

Sector

Servicios empresariales

Resultados clave

  • Diez veces más capacidad de negocio
  • Baja latencia garantizada
  • Costes bajo control

Solución

Cloud Computing
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Seguridad de TI simplificada para pymes

BlackstoneOne tiene la misión de revolucionar la seguridad de TI para pequeñas y medianas empresas (pymes) con soluciones de vanguardia orientadas a la gestión de vulnerabilidades y superficies de ataque. Cuando Jacob Honoré, partner y desarrollador sénior de BlackstoneOne, dejó Deloitte para incorporarse a la empresa en 2019, asumió un papel fundamental en la supervisión de la infraestructura técnica, que incluía una plataforma en la nube ya alojada en los servicios de cloud computing de Akamai (anteriormente Linode). Su función consistía en ampliar las soluciones de la empresa para satisfacer las exigencias de una base de clientes en rápida expansión.

Además de multiplicar por diez su número de clientes en tan solo cinco años, BlackstoneOne se expandió a nuevos mercados e incorporó funciones sofisticadas, como la obtención de información con IA, y soluciones esenciales, como la gestión de la superficie de ataque. Y todo esto lo logró con la ayuda de Akamai.

La adquisición de Linode por parte de Akamai generó dudas en BlackstoneOne. Sin embargo, estas se disiparon enseguida cuando disfrutaron de una transición fluida y vieron implantadas nuevas funciones. "Los servicios y la asistencia no han hecho más que mejorar desde la adquisición", asegura Honoré. "Funciones como las nubes privadas virtuales y las bases de datos gestionadas han sido una revolución para la empresa".

Retos de escalar la seguridad de TI

Desde la fundación de BlackstoneOne en 2015, ha pasado de prestar sus servicios a 30 clientes únicamente en Dinamarca a más de 350 en Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania y Groenlandia. Su visión consiste en simplificar la gestión de las vulnerabilidades, minimizar los riesgos y darles a las empresas herramientas tan potentes como fáciles de usar. 

Escalar las soluciones de TI no es una tarea sencilla, pero Akamai lo ha hecho posible. "Los servicios de cloud computing de Akamai han facilitado nuestro desarrollo. Hemos crecido enormemente y Akamai nos ha estado acompañando en todo momento, suministrándonos las funciones y la fiabilidad que necesitamos sin generar complicaciones innecesarias", explica Honoré.

Según él, Akamai proporcionó a su eficiente equipo de desarrollo la flexibilidad necesaria para configurar los servidores conforme era necesario, sin los gastos adicionales ni la complejidad de otras plataformas en la nube. "Akamai simplifica la configuración porque nos concede acceso directo a las máquinas virtuales. Sus servicios de cloud computing son perfectos para una empresa de nuestro tamaño, ya que nos ofrecen potentes funciones sin abrumarnos con otras que no necesitamos, el equilibrio perfecto".

Para un negocio en crecimiento, las facturas sorpresa pueden ser catastróficas. El modelo de precios predecible de Akamai ha sido fundamental para BlackstoneOne. "He trabajado con plataformas en las que los costes imprevistos casi han acabado con la empresa. Con Akamai, siempre sé lo que pagaremos, algo fundamental para controlar nuestro presupuesto mientras crecemos", añade Honoré.

Akamai como plataforma en la nube de preferencia

BlackstoneOne, que opera principalmente en Escandinavia, saca partido de los centros de datos de cloud computing regionales de Akamai, como el de Suecia. Ha ampliado con éxito sus operaciones en Noruega y Suecia sin necesidad de sacrificar el rendimiento ni la fiabilidad. "Tener los centros de datos cerca de nuestros clientes garantiza una baja latencia, crucial para que nuestros análisis de vulnerabilidades sean eficientes. Es una gran ventaja para nosotros y nuestros clientes", concluye Honoré.

De hecho, Akamai hace posible que BlackstoneOne pueda ofrecer sus servicios, que analizan grandes volúmenes de tráfico confidencial, a veces marcado. A diferencia de otros proveedores de servicios en la nube que bloquean el tráfico de análisis de vulnerabilidades, Akamai ha atendido las necesidades de BlackstoneOne sin contratiempos. Según Honoré, "Akamai garantiza que nuestras operaciones de análisis se ejecuten sin problemas ni interrupciones innecesarias, que es un reto con el que nos hemos topado al trabajar con otras plataformas".

Honoré y su equipo, al frente de los esfuerzos de BlackstoneOne para seguir proporcionando soluciones de vanguardia, confían en Akamai para cumplir con su visión. En línea con su política de innovación centrada en el cliente, BlackstoneOne ha integrado recientemente la IA en su plataforma, lo que permite a las pymes comprender y abordar mejor las vulnerabilidades, y todo haciendo frente a las complejidades de la seguridad de TI con soltura.

La oferta más reciente de BlackstoneOne, la gestión de la superficie de ataque externa, está basada en nubes privadas virtuales (VPC) para mejorar la seguridad. Según Honoré, "Poner en marcha nuevas máquinas virtuales resulta sencillo. Además, las VPC nos permiten mantener los servidores en segundo plano, lo que añade una capa adicional de protección para los datos confidenciales de los clientes".

Mirando hacia el futuro

A medida que BlackstoneOne ha ido creciendo, se ha centrado en ofrecer continuamente soluciones de seguridad de TI de alto impacto al tiempo que ataja los desafíos que suponen el cumplimiento y la protección de datos en Europa. Con el creciente conjunto de herramientas de Akamai y su compromiso de apoyar a las pymes, en BlackstoneOne están preparados para seguir creciendo.

Honoré, al preguntarle qué le diría a otros desarrolladores que se planteen contratar los servicios de cloud computing de Akamai, señala lo siguiente: "El equilibrio entre funciones y facilidad de uso de Akamai no tiene parangón, su precio transparente ayuda a ampliar la infraestructura sin temor a costes imprevistos, y su asistencia oportuna y eficaz marcan una gran diferencia con respecto a otros proveedores".

Acerca de BlackstoneOne

BlackstoneOne está redefiniendo la ciberseguridad al hacerla más sencilla, inteligente y accesible. Ofrece soluciones de TI con una plataforma intuitiva diseñada para proteger y capacitar a los usuarios, perfecta para las empresas que exigen seguridad y facilidad de uso.

En esencia, BlackstoneOne proporciona dos servicios esenciales: gestión de vulnerabilidades y gestión de la superficie de ataque externa (EASM). La plataforma permite a las organizaciones adelantarse a las ciberamenazas identificando las vulnerabilidades de los sistemas, las aplicaciones y las redes, y dándoles así prioridad en su sistema de gestión. En cuanto a los activos de cara al exterior, la EASM de BlackstoneOne permite visualizar en todo momento la huella digital de las organizaciones. Desde sitios web hasta activos en la nube y dependencias de terceros, la plataforma proporciona supervisión en tiempo real, alertas automatizadas y controles sencillos para abordar los riesgos con rapidez y eficacia.

BlackstoneOne permite a las empresas tomar las riendas de su seguridad, lo que garantiza la confianza en este panorama digital moderno, impredecible y en constante evolución. La plataforma proporciona visibilidad integral en toda la superficie de ataque. Como solución de gestión de la exposición a amenazas cibernéticas, ayuda a los equipos a traducir los datos sobre vulnerabilidades y los activos técnicos en información empresarial clara para actuar.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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