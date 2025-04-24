DeSantis 是 Bloomfield 的首席执行官，这家公司及其团队的业务模式非常简单：该公司利用便携式智能摄像头拍摄作物的图像，这些摄像头可连接到任何农用车辆。这些图像会上传到云端，在那里深度学习算法将分析关键的作物特征来确定作物的健康状况和生长情况。种植户只需每月支付一笔不太高的费用，就能获得相应的工具和技术，可以评估其作物的状况，确定最佳采收时间以及当出现健康或生长问题时，何时进行干预。

尽管这看起来不像是一种颠覆性方法，但它确实是。即使是卫星和无人机，也只能让种植户大致了解作物的生长情况。Bloomfield 可以让种植户了解每株作物的状况（包括是否存在病虫害），甚至可以细化到每片叶子的大小和健康状况。而且，该公司能够通过一种强大且易于使用的解决方案来实现这一点。其采用的方法别具一格，甚至拿到了美国国家航空航天局的合同，以帮助该机构在太空种植粮食作物。

但是，众所周知，外在的简单往往掩盖了内在的复杂性。