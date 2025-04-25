Bloomfield의 CEO로서 데산티스는 간단한 비즈니스 모델을 운영하는 회사와 팀을 책임지고 있습니다. 모든 농장 차량에 부착할 수 있는 Bloomfield의 휴대용 스마트 카메라는 식물의 이미지를 캡처합니다. 이 이미지가 클라우드에 업로드되면 딥러닝 알고리즘이 식물의 주요 특징을 분석해 식물의 상태와 생장을 판단합니다. 농부들은 농작물의 상태를 평가하고 수확하기 가장 좋은 시기와 건강 또는 생장에 문제가 있을 경우 개입해야 할 시기를 결정하는 툴과 기술에 대해 저렴한 월 사용료를 지불합니다.

이것이 획기적인 접근 방식처럼 보이지 않을 수도 있지만, 실제로는 그렇습니다. 인공위성과 드론을 통해서도 경작자는 작물의 일반적인 생장만 파악할 수 있습니다. Bloomfield를 사용하면 질병 및 감염 여부를 포함해 각 잎의 크기와 건강 상태까지 모든 농작물의 상태를 파악할 수 있습니다. 그리고 이는 편리하고 세련된 솔루션을 통해 이루어집니다. 이 접근 방식은 매우 독특해 NASA가 우주에서 식물을 재배하도록 지원하는 계약을 체결하기도 했습니다.

하지만 모두가 알다시피, 겉으로 보기에 간소한 것들이 종종 표면 아래에서는 복잡한 경우가 많습니다.