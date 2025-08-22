Como CEO da Bloomfield, DeSantis é responsável por uma empresa e uma equipe que operam um modelo de negócios simples: as câmeras inteligentes portáteis da empresa, que podem ser conectadas a qualquer veículo agrícola, capturam imagens das plantas. As imagens são carregadas para a nuvem, onde algoritmos de aprendizagem profunda analisam os principais recursos da planta para determinar sua integridade e desempenho. Os agricultores pagam uma taxa mensal acessível pelas ferramentas e pela tecnologia para avaliar a condição de suas plantas e determinar o melhor momento para a colheita, além de quando intervir no caso de problemas de integridade ou de desempenho.

Embora possa não parecer uma abordagem inovadora, ela é. Até mesmo satélites e drones só podem dar aos produtores uma visão geral do desempenho da lavoura. A Bloomfield possibilita entender a condição de cada planta, até o tamanho e a saúde de cada folha, incluindo a presença de doenças e infestações. E isso é feito por meio de uma solução elegante e fácil de usar. Sua abordagem é tão única que a NASA concedeu a ela um contrato para ajudar a agência a cultivar alimentos no espaço.

Mas, como todos sabemos, a simplicidade externa muitas vezes mascara a complexidade abaixo da superfície.