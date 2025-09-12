©2025 Akamai Technologies
打造规模化的流媒体业务，铸就成功
OKAST 帮助众多品牌推出自己的流媒体服务和 FAST（免费、广告赞助的流媒体电视）频道。但是，随着 FAST 市场的爆炸性增长，加上 OKAST 将业务扩展到新的全球区域，OKAST 的基础架构需求也在不断增加。在 AWS 上进行全球扩展不仅成本高昂、非常复杂，而且无法预测。通过迁移到 Akamai 的云计算服务，OKAST 获得了发展所需的灵活性、可预测性和各项功能。
FAST 需要始终可用且经济高效
对于运营 FAST 频道来说，正常运行时间很重要，但更重要的是实现零停机。这些频道需要全天候不间断播放，不能停播，也不能超出预算。
OKAST 最初是在 AWS 上开创业务的，随着其开始在全球扩展 FAST 频道业务，他们也开始寻找第二家云服务提供商。除了扩大规模之外，该公司还需要在其基础架构和业务模式方面实现稳定性。
OKAST 首席执行官 Cedric Monnier 解释道：“我们的业务利润很薄。云可扩展性至关重要，但我们无法承受因流量或突发事件带来的巨大成本波动。这种波动性导致我们自己的定价变得无法预测，而对于我们的客户来说，这一点无法接受。”
被 Akamai 卓越的云计算能力所折服
在合作伙伴 Bitmovin 的推荐下，OKAST 考虑采用 Akamai 的解决方案，并进行了为期六个月的概念验证 (PoC)。Monnier 表示：“云服务提供商的实力良莠不齐，因此我们需要验证 Akamai 的架构，并确保我们的团队无需进行再培训或招聘新人就能顺利地管理好该架构。”
PoC 的结果如何？一个功能完备且稳定运行的频道，以及一份清晰可靠的扩展路线图。
Monnier 表示：“Akamai 在 PoC 中脱颖而出。我们也试用了其他云服务提供商的解决方案，但只有 Akamai 能够提供我们所需的基础架构、专家支持和定价结构。”
立竿见影的结果：频道增加 67%，同时降低了成本
完成 PoC 后，OKAST 将五个 FAST 频道迁移到 Akamai 平台，转为采用其云计算服务。此结果带来了翻天覆地的变化。Monnier 解释道：“在利用相同资源的情况下，过去我们只能为三个频道提供支持，而现在可以运营五个频道。”
除了实现立竿见影的成本节省并提升运营效率之外，OKAST 在与新客户进行谈判时也掌握了更多的主动权和筹码。他继续说道：“我们有了更大的利润空间，在开拓新市场时也更具竞争优势。”
简化了工作流程并带来了战略优势
对于 OKAST 来说，从 AWS 到 Akamai 的分阶段迁移只是开始。在充分借鉴当前五个频道的成功经验后，该公司计划于 2025 年底之前将更多客户迁移到新的基础架构。
Akamai 架构的简单性是一大主要优势。Monnier 表示：“这是一个简单的工作流程，只涉及云计算、存储和 CDN。并且我们的很多客户都非常信赖 Akamai。这也让他们实现了顺畅平稳的过渡。”
将 Amazon CloudFront 等服务替换为 Akamai 的服务也开创了新的可能性。Monnier 补充道：“由一家供应商提供计算和交付服务可以简化我们的运营。无论是从技术还是销售角度来看，这都具有重要的战略意义。”
无需长期锁定的云控制
对于 OKAST 来说，Akamai 的随用随付模式是一项变革性举措，能够让该公司在财务和运营上实现全面管控。使用 AWS 的服务时，必须承诺签订三到五年的合同。而采用 Akamai 的服务后，OKAST 只需为所用资源付费。
Monnier 表示：“我们可以根据需要随时启用和停用服务。这种灵活性让我们能够明智地进行扩展，在瞬息万变的市场中保持敏捷性，并更好地契合客户的需求。”
这还不是全部优势。Monnier 表示，这种灵活性让我们倍感轻松。他继续说道：“我们对自己的技术路线图有了更强的掌控力，并且为实现战略性增长做好了充分准备。”
对于其他正在评估云端方案的企业，Monnier 给出了明确的建议：“只需要测试 Akamai 的服务即可。Akamai 的团队实力雄厚，部署流程快捷高效，并且切实节省了成本。”他总结道：“转为采用 Akamai 的解决方案不仅帮助我们扩大了规模、节省了成本，还让我们实现了更明智的发展。对于我们而言，此迁移至关重要。”
OKAST 简介
M.E.I. Group 成立于 2013 年，其创始人团队由一批业内资深人士组成，他们曾供职于 Canal+、France Télévision、NewsCorp、Ubisoft、Irdeto、Viaccess 等知名公司。该集团面向主要的媒体行业参与者（电视台、制作方、发行方和纯网络媒体公司）推出了两款互补的数字解决方案：OKAST 和 FlameFy。OKAST 是一个一站式解决方案，让内容所有者或发行方能够轻松地部署自己的视频流媒体平台，并通过其内容库实现盈利。FlameFy 服务利用大数据和人工智能的强大功能来了解其受众并实现与他们的智能交互。该公司最初由 TF1 和 Audiens 共同孵化，目前其客户包括美国、欧洲和中国的主流媒体、代理机构、品牌方，以及电视、网络、电影和广告内容制作商。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。