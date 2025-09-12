对于运营 FAST 频道来说，正常运行时间很重要，但更重要的是实现零停机。这些频道需要全天候不间断播放，不能停播，也不能超出预算。

OKAST 最初是在 AWS 上开创业务的，随着其开始在全球扩展 FAST 频道业务，他们也开始寻找第二家云服务提供商。除了扩大规模之外，该公司还需要在其基础架构和业务模式方面实现稳定性。

OKAST 首席执行官 Cedric Monnier 解释道：“我们的业务利润很薄。云可扩展性至关重要，但我们无法承受因流量或突发事件带来的巨大成本波动。这种波动性导致我们自己的定价变得无法预测，而对于我们的客户来说，这一点无法接受。”