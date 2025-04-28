Bloomfield si è affidato a lungo ad Amazon Web Services per l'elaborazione e l'archiviazione dei dati. Nel tentativo di ottimizzare i costi, l'azienda ha lanciato una strategia multicloud e ha cercato un altro provider di servizi cloud. "Fortunatamente, utilizziamo container e progettiamo un’architettura e un codice portabili, oltre ad una rete overlay che consente a noi e ai nostri clienti di accedere alle risorse che ci servono ovunque nel mondo", spiega Ernst.

Mentre valutava le opzioni disponibili, Ernst doveva decidere se Bloomfield dovesse utilizzare le CPU o le GPU. Dopo una valutazione approfondita, Ernst ha scoperto che far eseguire alle CPU fino a 1000 attività sarebbe stato molto più economico e semplice che utilizzare 100 GPU. Alla luce di ciò, Bloomfield ha scelto Akamai Cloud Computing per potenziare l'elaborazione dei dati. "Akamai ci consente di scalare in modo efficiente ed economico la nostra elaborazione con le CPU", afferma Ernst.

Oltre ad ottenere la potenza di elaborazione necessaria, l'azienda ha tratto notevoli vantaggi dalle competenze di Akamai nel cloud. "Poiché i nostri clienti si trovano in tutto il mondo, dipendiamo dal cloud. Akamai ha avuto un impatto enorme sulla nostra azienda come startup tecnologica. Gli esperti di Akamai ci hanno aiutato a stabilire come organizzare, archiviare e presentare al meglio i nostri dati agli agricoltori", aggiunge DeSantis.