Mark DeSantis ist ein Mann, der auch vor größeren Herausforderungen nicht zurückschreckt. Während seiner Laufbahn als Unternehmer hat er immer wieder Technologien weiterentwickelt, um Probleme effizienter zu lösen. So hat er unter anderem den Mathematikunterricht durch eine Software transformiert, die durch zertifizierte Tutoren ergänzt wird, und ein KI-basiertes Produkt entwickelt, das die Straßeninfrastruktur überwacht und verwaltet.
Seine Erfahrung mit künstlicher Intelligenz hat ihn mit den Gründern von Bloomfield Robotics – ein Spin-off der Carnegie Mellon University – zusammengeführt. Das Unternehmen setzt auf KI und Bilderfassung, um den Anbau von Nutzpflanzen besser steuern zu können. „Mich hat die Möglichkeit gereizt, Landwirte dabei zu unterstützen, die Pflanzengesundheit und die Erträge zu steigern und auf diese Weise die Versorgung der Welt mit Nahrungsmitteln zu verbessern“, erläutert DeSantis.