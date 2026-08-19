Als CEO von Bloomfield ist DeSantis für ein Unternehmen und ein Team verantwortlich, das ein einfaches Geschäftsmodell betreibt: Die beweglichen Smart-Kameras des Unternehmens, die sich an jedem landwirtschaftlichen Fahrzeug anbringen lassen, nehmen Bilder von Pflanzen auf. Die Bilder werden in die Cloud hochgeladen, wo Deep-Learning-Algorithmen wichtige Pflanzenmerkmale analysieren, um den Zustand und die Leistungsfähigkeit der Pflanze zu bestimmen. Die Landwirte zahlen eine überschaubare monatliche Gebühr für Instrumente und Technologien, mit denen sich der Zustand ihrer Pflanzen, der optimale Erntezeitpunkt sowie Handlungsbedarf bei Problemen mit der Gesundheit oder Leistungsfähigkeit der Pflanzen ermitteln lässt.

Es klingt zwar wenig spektakulär, handelt sich jedoch um einen bahnbrechenden Ansatz. Mithilfe von Satelliten und Drohnen können sich Landwirte nur einen Eindruck vom allgemeinen Zustand der Pflanzen verschaffen. Mit der Hilfe von Bloomfield ist es jedoch möglich, den Zustand jeder einzelnen Pflanze zu überwachen – bis hin zur Größe und zum Zustand einzelner Blätter – und gegebenenfalls vorhandene Erkrankungen oder Schädlingsbefall zu erkennen. Hierfür kommt eine elegante, nutzerfreundliche Lösung zum Einsatz. Der Ansatz ist so einzigartig, dass die NASA dem Unternehmen einen Auftrag zur Mitwirkung beim Anbau von Nahrungsmitteln im Weltraum erteilt hat.

Doch wie so oft verbirgt sich unter einer scheinbar einfachen Oberfläche eine erstaunliche Komplexität.