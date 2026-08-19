En tant que PDG de Bloomfield, Mark DeSantis est à la tête d'une entreprise et d'une équipe qui appliquent un modèle commercial simple : Les caméras intelligentes portables de la société (qui peuvent être fixées sur n'importe quel véhicule agricole) enregistrent des images de plantes. Les images sont importées sur le cloud, où des algorithmes d'apprentissage profond analysent les fonctionnalités clés des plantes pour déterminer leur santé et leur performance. Les agriculteurs paient une redevance mensuelle abordable pour les outils et la technologie qui leur permettent d'évaluer l'état de leurs plantes, de déterminer le meilleur moment pour récolter et d'intervenir en cas de problèmes de santé ou de performance.

Si cette approche ne semble pas changer la donne a priori, c'est pourtant le cas. Même les satellites et les drones ne peuvent donner aux producteurs qu'une idée générale de la performance des cultures. Bloomfield permet de comprendre l'état de chaque plante (jusqu'à la taille et la santé de chaque feuille) y compris la présence de maladies et d'infestations. Et ce, grâce à une solution élégante et facile à utiliser. Son approche est si unique que la NASA lui a attribué un contrat pour l'aider à cultiver des aliments dans l'espace.

Mais, comme nous le savons tous, la simplicité apparente masque souvent la complexité sous la surface.