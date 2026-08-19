Si les problèmes majeurs en découragent plus d'un, ce n'est pas le cas de Mark DeSantis. Tout au long de sa carrière d'entrepreneur, il a fait progresser les solutions technologiques afin d'améliorer les façons de faire. Cela va de la transformation de l'enseignement des mathématiques grâce à un logiciel complété par des tuteurs certifiés, au développement d'un produit basé sur l'intelligence artificielle (IA) qui surveille et gère les infrastructures routières.
Fort de son expérience en matière d'IA, il a rejoint les cofondateurs de Bloomfield Robotics (une entreprise dérivée de l'université Carnegie Mellon) pour exploiter l'IA et l'imagerie afin d'améliorer la gestion des cultures. « J'ai apprécié la possibilité d'aider les agriculteurs à mieux gérer la santé et les rendements des cultures et, par conséquent, à mieux nourrir le monde », déclare Mark DeSantis.