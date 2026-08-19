Como CEO de Bloomfield, DeSantis está a cargo de una empresa y un equipo que operan bajo un modelo de negocio sencillo: Las cámaras inteligentes portátiles de la empresa, que se pueden acoplar a cualquier vehículo agrícola, capturan imágenes de las plantas. Las imágenes se cargan en la nube, donde algoritmos de aprendizaje profundo analizan las características clave de las plantas para determinar su salud y rendimiento. Los agricultores pagan una tarifa mensual asequible por las herramientas y la tecnología que les permiten evaluar el estado de sus plantas y determinar el mejor momento para la cosecha, así como cuándo intervenir en caso de problemas de salud o rendimiento.

Aunque esto puede no parecer un enfoque revolucionario, lo es. Incluso los satélites y drones solo pueden ofrecer a los agricultores una idea general del rendimiento de los cultivos. Bloomfield permite conocer el estado de cada planta, hasta el tamaño y la salud de cada hoja, incluyendo la presencia de enfermedades e infestaciones. Además, la solución es tan inteligente como fácil de usar. Su enfoque es tan único que la NASA le otorgó un contrato para ayudar a la agencia a cultivar alimentos en el espacio.

Pero, como todos sabemos, la simplicidad externa a menudo oculta la complejidad subyacente.