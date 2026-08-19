Aunque los grandes problemas intimidan a algunas personas, ese no es el caso de Mark DeSantis. A lo largo de su carrera como emprendedor, ha impulsado soluciones tecnológicas para mejorar la manera en que se hacen las cosas. Eso ha incluido desde transformar la enseñanza de las matemáticas con software complementado por tutores certificados hasta desarrollar un producto basado en inteligencia artificial (IA) que supervisa y gestiona la infraestructura vial.
Aprovechando su experiencia con la inteligencia artificial, se unió a los cofundadores de Bloomfield Robotics —una empresa derivada de la Universidad Carnegie Mellon— para utilizar la IA y la tecnología de imágenes en la mejora de la gestión de cultivos. "Valoré la oportunidad de ayudar a los agricultores a gestionar mejor la salud y el rendimiento de los cultivos y, a su vez, contribuir a alimentar mejor al mundo", afirma Mark.