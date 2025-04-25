Bloomfield の独自の機能は世界中の農家が作物の健康状態と収穫量をより適切に管理できるようにし、恩恵をもたらしています。数千エーカーの土地で果物を栽培している世界最大級のブルーベリー農家の中には、データに基づいた同社の知見を活用して、最適な収穫時期に基づいて数千人の作業者を効率的にスケジューリングしている事業者もいます。

フランスのブドウ園は、作物を死に至らしめる寄生虫を撲滅するために苦労していることが多々あり、Bloomfield のカメラとテクノロジーを使用して、各ブドウの木のパフォーマンスと健康状態を把握し、改善しています。「数百または数千エーカーも歩いてブドウ園を管理していると、すべてのブドウの木を見ることはできません。しかし、弊社が葉、芽、実に至るまですべてのブドウの木をスキャンすることにより、農家は手に負えなくなる前に問題を解決できるようになります」と DeSantis 氏は説明しています。

また、Bloomfield は農家が世界中の果物や野菜をより適切に管理するための支援をしています。DeSantis 氏は次のように述べています。「弊社は、1 シーズンだけでなく、各作物の生育期間全体を通じて作物のパフォーマンスを向上させる方法を農家に伝えることができます。農家は今や、かつては想像できなかった方法で長期的な計画を立てることができます。さらに、従来の方法を使用した場合よりもはるかに正確に収穫量を予測できます」