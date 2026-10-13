Business Standard a été l'un des premiers grands journaux indiens à proposer un abonnement digital premium. Il réussit à attirer les abonnés payants grâce à ses analyses fiables et pertinentes du secteur des affaires. Mais, alors que les articles de fond détaillés de la presse écrite sont progressivement remplacés par du micro-contenu comme ceux proposés par les réseaux sociaux, l'éditeur devait trouver de nouvelles façons d'attirer les lecteurs, notamment avec de nombreux contenus dynamiques et rapidement accessibles. Akamai a aidé Business Standard à atteindre cet objectif.
« Avec Akamai, nous avons constaté une nette amélioration des performances du site, ce qui nous permet d'être plus compétitifs dans un secteur où la vitesse de diffusion est cruciale. Nous sommes bien mieux équipés que nos concurrents pour proposer une expérience haut de gamme qui ravit nos clients. »— Shailendra Kalelkar, responsable des activités digitales de Business Standard
Les journaux à l'ère du digital
Rester crédible et convaincant pour la prochaine génération de chefs d'entreprise
En Inde, peu de publications sur le secteur des affaires suscitent autant la confiance des lecteurs que Business Standard. Publié depuis 45 ans, ce journal est connu pour ses articles précis et fiables, consultés par des lecteurs fidèles dans un millier de villes à travers le pays. En tirant parti de sa solide réputation en matière de journalisme indépendant, Business Standard a été l'une des premières publications sur le secteur des affaires à fournir du contenu en ligne premium par le biais d'un service d'abonnement payant. Bien qu'une grande partie de ses activités reste concentrée sur le tirage de journaux papier, son lectorat digital a connu une croissance constante, avec 15 millions de visiteurs uniques chaque mois.
Élargir le lectorat est un défi permanent pour Business Standard, en particulier dans un monde de plus en plus dominé par les réseaux sociaux. En Inde et dans le monde entier, de plus en plus de personnes suivent l'actualité via des sources comme Twitter, Facebook, TikTok et WhatsApp. Afin de rester compétitif, le journalisme traditionnel doit évoluer, tout en conservant sa valeur unique d'objectivité et de crédibilité.
« L'un des plus grands défis de Business Standard est d'attirer les jeunes lecteurs et de consolider notre lectorat sur la durée », explique Shailendra Kalelkar, responsable des activités digitales chez Business Standard. « Pour répondre à leurs besoins, nous avons dû nous réinventer dans le monde digital et trouver de nouveaux moyens de gagner leur confiance. »
M. Kalelkar est responsable du développement des activités digitales et aide le journal à attirer en ligne de nouveaux lecteurs, ainsi que des abonnés payants. L'une des manières d'y parvenir est de collaborer avec des écoles de commerce indiennes prestigieuses pour offrir aux étudiants un accès libre au contenu en ligne de Business Standard, dans le but de fidéliser la prochaine génération de chefs d'entreprise. Des milliers d'étudiants viennent enrichir leurs connaissances acquises en classe en consultant les actualités, archives de recherche universitaire, études de cas et meilleures pratiques du secteur, le tout gratuitement.
Business Standard touche également de nouveaux lecteurs en proposant un contenu plus riche et plus dynamique, mais aussi en agrémentant son édition digitale de vidéos, d'images, de podcasts et de sondages sur le Web et sur mobile. Cela attire des lecteurs de tous âges souhaitant accéder aux dernières actualités, à des perspectives approfondies et à une expérience unique, et qui sont de plus en plus prêts à payer pour un tel service. Alors que Business Standard réserve l'accès à une partie grandissante de son contenu aux abonnés payants, de nombreux lecteurs exigeants sont convaincus et souscrivent un abonnement premium.
Une expérience d'accès à l'actualité rapide et dynamique accroît le lectorat et optimise le classement sur les moteurs de recherche
Les éditions digitales de Business Standard gagnaient en popularité, mais la hausse du volume de trafic était trop importante pour son infrastructure. Arrivées à un certain point, les performances ont atteint leurs limites. Pour les lecteurs, cela se traduisait par une expérience plus lente sur le site Web de Business Standard à des moments critiques, comme lors de la diffusion d'actus de dernière minute ou lors d'événements notables comme des conditions météo extrêmes ou la Coupe du monde de cricket.
« Nos serveurs d'origine n'ont pas su gérer les pics de trafic importants, ce qui a parfois mené à des situations où nos sites ne répondaient plus aux actions des lecteurs », explique Gururaj Patil, directeur des systèmes informatiques chez Business Standard. « Pour offrir une meilleure expérience client, nous avons investi dans un réseau de diffusion de contenu (CDN), et tous nos interlocuteurs nous ont recommandé d'opter pour Akamai, le leader du marché. »
Dans le but d'offrir une expérience client exceptionnelle, Business Standard a décidé d'adopter un CDN de qualité qui déleste le contenu statique et dynamique de ses serveurs d'origine avec Akamai. L'entreprise a acquis le Dynamic Site Accelerator d'Akamai pour diffuser plus rapidement du contenu dynamique, y compris le bandeau des cours de la Bourse, les articles de blog en direct et les éléments de streaming vidéo. Elle a également opté pour la solution Download Delivery d'Akamai en vue d'optimiser les contenus statiques, comme les images et les vidéos, qui sont essentiels pour créer une expérience attrayante pour les internautes d'aujourd'hui, largement séduits par le visuel.
« Akamai était le seul fournisseur de CDN capable de prendre en charge une expérience fluide entre notre contenu gratuit et notre service d'abonnement digital premium », explique Prafulla Patil, responsable des systèmes senior chez Business Standard. « C'est une solution efficace et performante pour satisfaire deux publics distincts et réserver certains contenus aux abonnés payants. »
« Avec Akamai, nous avons constaté une nette amélioration des performances du site, ce qui nous permet d'être plus compétitifs dans un secteur où la vitesse de diffusion est cruciale », ajoute M. Kalelkar. « Nous sommes bien mieux équipés que nos concurrents pour proposer une expérience haut de gamme qui ravit nos clients. »
Cette amélioration des performances a également permis à Business Standard d'accroître sa visibilité grâce aux moteurs de recherche et aux agrégateurs d'actualités comme Google, Facebook et Apple. Comme ces plateformes regroupent le contenu dispersé sur Internet et le présentent aux lecteurs, elles privilégient les sites offrant la diffusion de contenu et le chargement des pages les plus rapides. Cela signifie que les articles de Business Standard sont plus susceptibles d'être sélectionnés par les agrégateurs et ainsi de toucher un public plus large, en attirant de nouveaux lecteurs et en développant la source de revenus digitale de l'entreprise.
Rédiger les éditions digitales de demain
Business Standard peut désormais se concentrer sur l'innovation continue pour offrir une expérience exceptionnelle à ses lecteurs. « Depuis que nous faisons appel à Akamai, nous ne rencontrons plus de difficultés relatives aux performances et à l'inefficacité, ce qui nous a permis de travailler sur de nouvelles idées et d'accélérer les initiatives qui étaient auparavant en attente », explique M. Kalelkar. « Akamai nous a aidés à aller de l'avant avec de nouveaux projets, notamment la mise en place de différents types de contenu premium et de solutions uniques pour les écoles de commerce. »
Par exemple, Business Standard a mis au point des questionnaires interactifs hebdomadaires pour les étudiants d'écoles de commerce, les encourageant ainsi à devenir des lecteurs réguliers en leur fournissant du contenu dans un format attrayant et personnellement enrichissant, comme les réseaux sociaux. L'entreprise travaille même en collaboration avec les conseils d'accréditation de l'enseignement supérieur en Inde sur la possibilité d'intégrer le contenu de ses journaux dans le programme des écoles de commerce et d'attribuer des crédits de participation aux étudiants.
C'est ce genre d'idées audacieuses qui aidera Business Standard à séduire les cœurs et les esprits de la prochaine génération de chefs d'entreprise, amenant la jeunesse à apprécier le journalisme de haute qualité. Comme de plus en plus de lecteurs comprennent la valeur de son contenu premium, le journal est confiant quant à la hausse du nombre d'abonnements digitaux à l'avenir. Avec Akamai, l'entreprise sait qu'elle peut continuer à offrir une expérience exceptionnelle à mesure que le nombre de lecteurs augmente et le contenu devient de plus en plus dynamique.
« Akamai est un service haut de gamme qui fournit des performances bien supérieures à ses promesses », précise Patil. « Cela nous aide à faire passer notre entreprise au niveau supérieur. »
À propos de Business Standard
Business Standard est le premier journal dédié au secteur des affaires en Inde. Sa première édition a été publiée à Kolkata le 27 mars 1975 et la marque est désormais forte de plus de 45 ans d'expérience. Le site Web, quant à lui, date de janvier 1997 et fait partie des précurseurs des éditeurs digitaux en Inde. Ce qui différencie Business Standard des autres journaux et qui est resté inchangé tout au long de ses 45 années d'existence, c'est sa responsabilité et sa transparence indéfectible envers ses lecteurs, ainsi que son organisation éditoriale vraiment indépendante.
Business Standard représente un journalisme focalisé sur la précision et la fiabilité, ainsi que sur une analyse éclairée, indépendante et juste, tout en étant fondé sur une conduite éthique et défini par un lien sacré avec le lecteur. Tous les journalistes de Business Standard signent un code de conduite, qui est disponible sur leur site Web. L'équipe régulière de contributeurs renommés composée d'économistes, de chroniqueurs et d'éditorialistes, est estimée à la fois par les plus chevronnés du secteur et par la jeunesse ambitieuse. Certains des esprits les plus brillants des domaines des affaires, de la bureaucratie (passée et actuelle) et de l'industrie font partie de ce groupe restreint. Cette combinaison unique des meilleurs auteurs et contenus du secteur a permis à Business Standard de compter parmi les premiers journaux en Inde à proposer un service d'abonnement payant sur sa plateforme digitale (depuis le 1er juin 2016). Outre un quotidien économique (publié dans 12 villes) et un site Web récent, la marque publie également du contenu en hindi (sous forme de journal dans 6 centres et sur un site Web).
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.