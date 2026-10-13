Les éditions digitales de Business Standard gagnaient en popularité, mais la hausse du volume de trafic était trop importante pour son infrastructure. Arrivées à un certain point, les performances ont atteint leurs limites. Pour les lecteurs, cela se traduisait par une expérience plus lente sur le site Web de Business Standard à des moments critiques, comme lors de la diffusion d'actus de dernière minute ou lors d'événements notables comme des conditions météo extrêmes ou la Coupe du monde de cricket.



« Nos serveurs d'origine n'ont pas su gérer les pics de trafic importants, ce qui a parfois mené à des situations où nos sites ne répondaient plus aux actions des lecteurs », explique Gururaj Patil, directeur des systèmes informatiques chez Business Standard. « Pour offrir une meilleure expérience client, nous avons investi dans un réseau de diffusion de contenu (CDN), et tous nos interlocuteurs nous ont recommandé d'opter pour Akamai, le leader du marché. »



Dans le but d'offrir une expérience client exceptionnelle, Business Standard a décidé d'adopter un CDN de qualité qui déleste le contenu statique et dynamique de ses serveurs d'origine avec Akamai. L'entreprise a acquis le Dynamic Site Accelerator d'Akamai pour diffuser plus rapidement du contenu dynamique, y compris le bandeau des cours de la Bourse, les articles de blog en direct et les éléments de streaming vidéo. Elle a également opté pour la solution Download Delivery d'Akamai en vue d'optimiser les contenus statiques, comme les images et les vidéos, qui sont essentiels pour créer une expérience attrayante pour les internautes d'aujourd'hui, largement séduits par le visuel.



« Akamai était le seul fournisseur de CDN capable de prendre en charge une expérience fluide entre notre contenu gratuit et notre service d'abonnement digital premium », explique Prafulla Patil, responsable des systèmes senior chez Business Standard. « C'est une solution efficace et performante pour satisfaire deux publics distincts et réserver certains contenus aux abonnés payants. »



« Avec Akamai, nous avons constaté une nette amélioration des performances du site, ce qui nous permet d'être plus compétitifs dans un secteur où la vitesse de diffusion est cruciale », ajoute M. Kalelkar. « Nous sommes bien mieux équipés que nos concurrents pour proposer une expérience haut de gamme qui ravit nos clients. »



Cette amélioration des performances a également permis à Business Standard d'accroître sa visibilité grâce aux moteurs de recherche et aux agrégateurs d'actualités comme Google, Facebook et Apple. Comme ces plateformes regroupent le contenu dispersé sur Internet et le présentent aux lecteurs, elles privilégient les sites offrant la diffusion de contenu et le chargement des pages les plus rapides. Cela signifie que les articles de Business Standard sont plus susceptibles d'être sélectionnés par les agrégateurs et ainsi de toucher un public plus large, en attirant de nouveaux lecteurs et en développant la source de revenus digitale de l'entreprise.